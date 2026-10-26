Najbolji tim 13. kola Mozzart Bet Superlige: Čukin kvartet plesao u Humskoj

Briljirao je golman Vladan Čarapić, koji je dobio osmicu za partiju u Humskoj. Isto koliko i dvostruki strelac, štoper Milan Đoković, koji je proglašen za Igrača kola. Uroš Nikolić je zauzeo mesto u sredini, možda malo defanzivnije nego što bi voleo, dok je ispred njega Karel Mustma.

Novi Pazar je napravio „brejk“ u Nišu (2:0). Nenad Lalatović je upisao prvu pobedu od povratka u klub, a briljirao je na terenu Kahim Dikson, koji je postigao oba gola. Mesto na krilu pripalo je Ademu Ljajiću, koji i dalje dokazuje da je istinski majstor fudbala.

Kragujevac je dao trojicu predstavnika u Tim kola posle pobede nad Radnikom (1:0). Najbolji špic u ovoj rundi je Uroš Sremčević, strelac pobedničkog gola, dok je od levih bekova najvišu ocenu dobio Ilija Babić. A, Slobodan Simović, komandant odbrane Kragujevčana, je jedan od dvojice najboljih štopera.

Iako lučanska Mladost nije uspela da sačuva vođstvo protiv Vojvodine (1:1), uloga desnog beka u ovom Timu kola pripada Aleksandru Varjačiću.

I na koncu, Janko Jevremović je bio najbolji igrač utakmice IMT – Železničar (0:1), kreator gola za pobedu Pančevaca, te je i on zaslužio mesto među izabranima.

Prema tome, idealni tim 13. kola Mozzart Bet Superlige čine: Čarapić (Čukarički) - Varjačić (Mladost), Simović (Radnički KG), Đoković (Čukarički), Babić (Radnički KG) - Jevremović (Železničar), U. Nikolić (Čukarički) - Dikson (Novi Pazar), Mustma (Čukarički), Ljajić (Novi Pazar) - Sremčević (Radnički KG).