Ako Alimpije vikne "Nikola"...

Teško da smo u nekoj evropskoj ili generalno svetskoj reprezentaciji videli ovako nešto. Ne, nije igračka revolucija ili nešto toliko duboko, što vole da kažu Amerikanci, nego činjenica da od 18 igrača na spisku Dušana Alimpijevića za prijateljske utakmice i avgustovske kvalifikacije za Svetsko prvenstvo ima čak sedmorica igrača koji se zovu Nikola!

Ako selektor našeg nacionalnog tima na treningu vikne "Nikola", okrenuće se sedmorica srpskih košarkaša...