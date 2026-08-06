Ako Alimpije vikne "Nikola"...
Vreme čitanja: 1min | čet. 06.08.26. | 21:44
Možda ne toliko bitna informacija, ali izuzetno zanimljiva
Teško da smo u nekoj evropskoj ili generalno svetskoj reprezentaciji videli ovako nešto. Ne, nije igračka revolucija ili nešto toliko duboko, što vole da kažu Amerikanci, nego činjenica da od 18 igrača na spisku Dušana Alimpijevića za prijateljske utakmice i avgustovske kvalifikacije za Svetsko prvenstvo ima čak sedmorica igrača koji se zovu Nikola!
Ako selektor našeg nacionalnog tima na treningu vikne "Nikola", okrenuće se sedmorica srpskih košarkaša...
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Primetili su to i Grci, ali i mnogi drugi strani mediji, kojima je zapalo za oko da imamo sedmoricu košarkaša sa istim imenom, pa se i na najvećim sajtovima pojavila vest o ovoj zanimljivosti. Malo šale nije na odmet, ali je ovo baš zanimljivo jer verovatno nikada u istoriji nekog spiska jedne reprezentacije nije viđeno ovoliko ljudi sa istim imenom. Ako ne računamo Južnu i Severnu Koreju, kod njih je jednom cela odbrana fudbalske reprezentacije bila Kim...
Od Nikola tu su – Nikola Jokić, Nikola Milutinov, Nikola Jović, Nikola Đurišić, Nikola Kusturica, Nikola Džepina i Nikola Tanasković.
Ima ih za petorku i dve rezerve, taman za rotaciju.