Nakajama: Moramo da budemo drugačija ekipa i pobedimo Kopenhagen

Japanac je bio razočaran konačnim ishodom.

"Da, ovo je razočaravajući rezultat. Mislim da smo mogli da osvojimo sva tri boda, ali smo na kraju ostali bez ijednog. To je zaista teško prihvatiti".

Bilo je dosta rotacija u ekipi. Kako si iz svoje pozicije u poslednjoj liniji video igru mlađih saigrača ispred sebe i pored sebe?

"Ne znam. Kada smo primili gol, naravno da je mladim igračima bilo teško i da su žalili zbog onoga što se dogodilo. Ali trener nam je rekao da moramo da budemo hrabri. Mislim da smo gol primili zbog nedostatka koncentracije. Kao što sam rekao, mogli smo da osvojimo tri boda, ali nismo uspeli. Moramo mnogo da naučimo iz ovog poraza. Teško nam je da podignemo glave posle ovakve utakmice, ali moramo to da uradimo. Kao što sam rekao, moram mnogo da naučim iz današnje utakmice".

Da li ovaj poraz vidiš kao važnu i tešku lekciju za čitavu ekipu?

"Da. Danas je bila utakmica sa mnogo uspona i padova. Na kraju je rezultat jedino što se računa i nemamo na šta da se žalimo. Uskoro nas očekuje utakmica u prvenstvu, tako da moramo da se oporavimo od ovog poraza i nastavimo dalje".

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Šta vam je trener Alberto Rijera rekao u svlačionici posle utakmice?

"Nije nam ništa rekao, jer mislim da je morao da ode na konferenciju za medije. Tako da ne znam šta je tamo rekao. Ali činjenica je da smo ostali bez tri boda i moramo dobro da razmislimo o tome. Ono što se dogodilo je veoma važno".

Za nedelju dana dočekujete Kopenhagen na Marakani. Šta navijači mogu da očekuju od Crvene zvezde na toj utakmici?

"Moramo da budemo drugačija ekipa, jer smo danas izgubili i mnogo toga naučili iz ovog poraza. Posebno je važno što ćemo igrati pred našim navijačima. Mislim da oni očekuju našu prvu pobedu kod kuće. Zato apsolutno moramo da pobedimo. Daćemo sve od sebe, sto odsto, pa čak i sto dvadeset odsto, ako bude potrebno".