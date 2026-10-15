Napokon se dešava ono što je Pazar čekao: Lala trenira Adema

Na raspolaganju će mu biti i Adem Ljajić, čime će se konačno obojici ispuniti želja da sarađuju, jer je Lalatović dok je bio i na drugim adresama biranim rečima govorio o pazarskom „broju 22”, dok je pre nekoliko dana povratnik iz Sarajeva maltene prizvao Lalu da se vrati u Rašku.

„Nikada nije kasno. Šalim se, naravno. Desilo se tako da prošle sezone nisam bio u Novom Pazaru, a Lala jeste, napravio je dobre rezultate, igrao plej-of, borio se za Evropu. Sigurno da je napravio dobre rezultate. Nikada se ne zna šta nosi dan, a šta nosi noć. Voleo bih jednog dana da sarađujem sa njim. Mislim da je jedan od najboljih trenera koji je radio na našim prostorima i da je mnogo doneo klubovima u kojima je radio. Bila bi mi čast da sarađujem sa njim“, predočio je pre nekoliko dana Ljajić u intervjuu Telegrafu.

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Gde iskusni as okom, tu uprava skokom. Mada, i da nije bilo tog Ademovog miga, verovatno bi kraj Jošanice posegli za ovim rešenjem, ceneći sve što je Lalatović uradio u prethodnom mandatu, kada je, između ostalog, dobio tri početne utakmice, a tukao Crvenu zvezdu i Vojvodinu na strani, što je učinak kakvim malo ko može da se podiči.

Sada će u kadru napokon imati fudbalera koga čaršija obožava, a i sam Lalatović je uvek nalazio način da ga uzdigne na pijedestal.

„U igri Novog Pazara gotovo da se sve vrti oko, po meni, trenutno najboljeg igrača u našem šampionatu, a to je Adem Ljajić. On, kao recimo i moj drugi omiljeni igrač Mirko Ivanić, igra sa toliko lakoće, pokazuje sjajne poteze i rešenja, postiže efektne golove. Javno bih izneo svoje mišljenje, posle oproštaja Tadića, Piksi bi morao da uputi poziv Ljajiću“, govorio je Lalatović avgusta 2024. dok je još Dragan Stojković bio selektor Srbije.

Sada su Adem Ljajić i Nenad Lalatović zajedno. Putevi su im se konačno ukrstili. Dve snažne ličnosti trebalo bi da budu oslonac Plavih. Samo da ne preteraju...