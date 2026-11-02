Semak i Zenit spremni za povratak na tron

Čini se da je Zenit ipak ušao u onu prepoznatljivu šampionsku formu kada mu sve polazi za rukom, tako da igrači Sergeja Semaka sa dosta optimizma ulaze i u ovaj okršaj.

16.00: (6,25) Krilja Sovjetov (4,20) Zenit (1,53)

Naravno, svaki meč ima svoje specifičnosti, pa tako i ovaj, jer je za Zenit to drugo uzastopno gostovanje. Na prethodnom su u kupu u Kalinjingradu pobedili Baltiku sa 3:2.

"Naravno, postoje određene kvalifikacije, pre svega za one momke koji su bili bolesni pre meča u kupu. Dve utakmice na strani, jedna se igrala vrlo kasno, tako da smo se vratili u noćnim satima. Logistički, meč je nešto izazovniji nego inače, ali sve će biti u redu. Imamo grupu igrača koja se oporavila posle bolesti i manjih povreda, tako da će naša ekipa biti jača", poručio je Semak.

Trener prvaka Rusije je svestan da neće biti jednostavno osvojiti bodove u Samari. Naprotiv, ubeđen je da Krilja Sovjetov imaju kvalitet koji može da bude problem za njegov tim.

"Ove sezone Krilja Sovjetov igra zaista dobro protiv svih ekipa. Veoma su dobri, tu su negde kao Orenburg, među ekipama su koje prikazuju dobar, visoko kvalitetan fudbal. Čak i njihov bodovni učinak može se smatrati pozitivnim", dodao je trener Zenita.

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Kadrovska situacija se polako čisti, ali Zenit će i ovog popodneva imati nekoliko odsutnih igrača.

"Saša Erokin nastavlja sa oporavkom. Još je sve neizvesno oko Pedra, on je bolestan. Aleksandar Soboljev i Mantuan su se vratili i treniraju sa ostatkom ekipe, Vendel takođe već neko vreme radi sa njima. Nadam se da će svi oni biti spremni za utakmicu", zaključio je Semak.

Očigledno su i u Samari razmišljali o meču sa Zenitom i to još pre nekoliko dana, dok su igrali u Kupu sa Dinamom iz Mahačkale. To potvrđuju i reči trenera Krilja Sovjetov, Sergeja Bulatova.

"U prvom poluvremenu nam je nedostajalo nešto u igri. Imali smo lepu prednost, ali nismo kreirali neke velike šanse. U drugom poluvremenu igrali smo čisto na rezultat. U jednom trenutku smo stali i počeli da štedimo energiju, jer smo svakako u glavi imali meč sa Zenitom", poručio je Bulatov.

Ove sezone, dva tima su u Samari igrali u Kupu Rusije. Bilo je to u avgustu kada je posle 0:0, Zenit bio bolji u izvođenju penala (5:3). Kada je reč o prvenstvu, Zenit je početkom aprila na svom stadionu bio bolji (2:1), dok je pre skoro godinu dana u Samari bilo nerešeno (1:1).

RUSIJA, 13. KOLO

Subota

Rubin - Fakel 1:0 (1:0)

/Salsedo 38/

Dinamo Moskva - Ahmat 2:0 (1:0)

/Fomin 2, Tjukavin 77/

Rodina - Krasnodar 2:1 (0:0)

/Onuga 69, Daglas Augusto 86ag - Kristijan 64/

Nedelja

Orenburg - CSKA Moskva 0:0

Dinamo Mahačkala – Rostov 0:3 (0:2)

/Mironov 30, Kučajev 40, Ronaldo 69/

Baltika – Akron 2:1 (0:0)

/Hil 52, Belikov 68 – Šumanski 54/

Lokomotiva – Spartak 0:4 (0:3)

/Rudenko 11ag, Pareda 33, Ugalde 45, Barko 76pen/

Ponedeljak

16.00: (6,25) Krilja Sovjetov (4,20) Zenit (1,53)

*** kvote su podložne promenama