Strela Đakovca na Karaburmi u 85. minutu zaustavila Vošine patnje i podigla elan pred Zvezdu

S druge strane, uprkos teško izvojevanom trijumfu u Beogradu, mora se postaviti pitanje: šta se desilo sa onim timom Vojvodine koji je u septembru i početkom oktobra možda i sa najvećom lakoćom od svih ekipa u eliti dolazio do prilika pred protivničkim golom? To potvrđuje i statistika očekivanih golova (xG): Vojvodina je tokom tog perioda imala najvišu vrednost u Mozzart Bet Superligi. Savić je s lakoćom dovodio svoje igrače u pozicije za postizanje gola, pa se eventualno moglo diskutovati tek o slabijoj realizaciji.

I domaćini su imali tek po koji izlet u Vošin šesnaesterac, ali je tokom prvih 45 minuta Batakova ideja bila jasna – ne primiti gol i ne dozvoliti crveno-belima da se razmašu. U tome je nekadašnji trener Vojvodine i uspeo, umrtvivši utakmicu do te mere da je režiser prenosa morao da se pomuči kako bi pronašao hajlajtse za kraj prvog poluvremena.

I protiv Lučana i protiv Slovena, Novosađani su se poprilično ispromašivali, ali su u prvom delu današnjeg susreta na Omladinskom stadionu Lale protiv niskog bloka domaćina bile potpuno nemoćne. Kao da su se vratile godinu dana unazad, u period kada je napad Vojvodine pod Miroslavom Tanjgom uglavnom počivao na improvizaciji i individualnom kvalitetu igrača, bez jasnih obrisa sistema koji gledamo poslednjih nekoliko meseci i prepoznatljivog rukopisa novog stratega. Jalovi centaršutevi u kazneni prostor OFK Beograda bili su jedini pokušaji da se ugrozi gol Nedeljka Stojišića.

Nisu gosti imali drugog izbora osim da po izlasku iz svlačionice zaigraju sa mnogo više rizika. Takav pristup doveo ih je u nekoliko izglednih situacija, ali je istovremeno otvorio mnogo prostora za kontre fudbalera u plavo-belom. I Batak je bio primoran da zaigra nešto ofanzivnije, pošto je jedan od najboljih pojedinaca tima sa Karaburme, Miljan Momčilović, zbog povrede morao da napusti teren. Umesto njega ušao je znatno ofanzivniji Tajrel Vauter i meč je konačno dobio na tempu.

Po jednu solidnu priliku propustili su Lazar Ranđelović na jednoj i Tidžej De Bar na drugoj strani, kao najavu znatno zanimljivijeg drugog dela. Marko Savić je napravio nekoliko izmena i u poslednjih 15 minuta uveo dvojicu napadača – Aleksu Vukanovića i Vuka Boškana – ali su bolje šanse u završnici imali Romantičari.

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Ponajbolju je propustio Nikola Maraš, kada je sa ivice peterca poslao loptu preko prečke. Da je 30-godišnji Beograđanin bio nešto staloženiji, verovatno bi utakmica otišla u potpuno suprotnom smeru. Ne bi bilo nezasluženo ni da su domaćini slavili, ali se Ifet Đakovac prelepim udarcem sa preko 25 metara pobrinuo da Stara dama ipak napusti Karaburmu sa osmehom.

Bio je taj drop-kik veziste iz Bosne i Hercegovine tek drugi udarac Novosađana u okvir gola, ali je pronašao sam ugao mreže OFK Beograda i doneo Vojvodini velika tri boda i podstrek pred derbi sa Crvenom zvezdom naredne nedelje na Karađorđu. Iskusni vezista je do kraja uspeo da asistira i Marku Veličkoviću, dodajući još jedan argument zašto je večeras bio, bez premca, najvredniji igrač Novosađana.

MOZZART BET SUPERLIGA, 14. KOLO

OFK BEOGRAD MOZZART BET – VOJVODINA 0:2 (0:0)

/Đakovac 84, Veličković 90 +4/

Beograd. Stadion: Omladinski.

Sudija: Miloš Milanović.

OFK BEOGRAD MOZZART BET (4-2-3-1): Stojišić 6 – Despotovski 6, Pavlović 6,5, Maraš 6, Stojković 6 – Momčilović 6,5 (od 59. Vauter 5,5), Ture 6 – Aderodžu 6 (od 46. Šljivić 5,5), Penja 5, De Bar 6 (82. Ranković) – Silue 5 (od 76. Hord).

VOJVODINA (4-2-3-1): Rosić 6,5 – Gašić 6, Suč 6, Mašović 6,5, Davidov 6 (od 83. Baros) – Petrović 6,5, Zukić 7 – Ranđelović 5,5 (od 58. Đakovac 7,5), Kokanović 6,5 (od 83. Veličković 6,5), Kolarević 6,5 (od 70. Boškan 5,5) – Mulahusejnović 5,5 (od 70. Vukanović 6).

Igrač utakmice: Ifet Đakovac (Vovjodina) 7,5

MOZZART BET SUPERLIGA SRBIJE - 14. kolo

*** Kompletno kolo Mozzart Bet Superlige Srbije je u Mozzart Relax-u ***

Subota

Mačva - Crvena zvezda 2:4 (1:2)

/Ristivojević 32, Vidakov 55 - Dijeng 16, 29, 84, Elšnik 86/

Nedelja

IMT - Čukarički 0:0

OFK Beograd Mozzart Bet - Vojvodina 0:2 (0:0)

/Đakovac 85, Veličković 90+4/

Radnički Kragujevac - Novi Pazar U TOKU

17.00: (1,20) Partizan (6,00) Zemun (13,0)

Ponedeljak

19.00: (2,55) Mladost Lučani (3,35) Radnik Surdulica (2,80)

19.00: (5,60) Radnički Niš (4,00) Železničar Pančevo (1,57)

*** Kvote su podložne promenama