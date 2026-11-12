Neozbiljni Lejkersi... Da ne bude Dončić kao Lebron

"Usage rate" Dončića iznosi neverovatnih 39,1% i po tom parametru je prvi u ligi. To je inače statisika koja označava procenat timskih napada koje određeni igrač završi (šutem iz igre, odlaskom na liniju slobodnih bacanja ili izgubljenom loptom) dok je na terenu. Superstar Lejkersa je inače igrač koji ima najveći "usage rate" u istoriji NBA lige, tako da je navikao da sve bude na njegovim leđima, ali više nije baš toliko mlad.

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Pritom, nakupilo se povreda i povredica. Zato protiv Milvoki Baksa nije imalo nikakvog smisla da Dončić bude na parketu četiri minuta i 30 sekundi pre kraja utakmice u kojoj franšiza iz Kalifornije vodi 21 razlike (111:90). Ovako nešto ne sme da se ponovi Lejkersima jer košarkaški bogovi neće biti ovoliko naklonjeni i povreda možda bude mnogo teža. Kada god može, Redik treba da odmara Luku po cenu da igra bez plejmejkera na terenu, jer prilika da Slovenac malo više bude na klupi nego inače nema mnogo tokom sezone.

Dolazimo do ključnog pitanja - zašto je Dončić bio u igri?

Redik je izveo Dončića iz igre i na teren poslao Kolina Sekstona koji je samo trebalo da privede utakmicu kraju. No, bivši igrač Klivlenda, Jute, Šarlota i Čikaga sudario se glavom o glavu sa Rajanom Rolinsom i morao je da napusti teren. Bek Lejkersa je zadobio posekotinu u predelu slepoočnice i bilo je potrebno ušivanje nakon što je napustio teren.

Umesto da je ušao Broni Džejms ili Džejden Hardi, Adu Tijero, ko god, ušao je Dončić. I povredio se kada je meč već bio gotov. Opet, na sreću nije ništa ozbiljno...

02.00: (1,50) Minesota (16,0) Dalas (3,00)

Redik je posle meča rekao:

"Mislim da se Luka ne bi ni vraćao u igru da Kolin nije razbio glavu. Bez Kolina i bez Ostina, vraćaš Luku na teren. Plan je da odigra dva minuta i da ili sačuva prednost, ili je poveća. I onda izvrne skočni zglob. Tu jednostavno ne možeš ništa da uradiš."

Ali, prednost je bila 20 razlike. Mogao je Redik da uradi nešto, to je da ostavi Slovenca na klupi i pusti ostale da nauči da prežive bez njega. Ovako Lejkersi su ispali neozbiljni i potpuno zavisni od jednog čoveka, kao nekad Klivlend Kavalirsi koji nisu mogli deset sekundi da budu u plusu bez Lebrona Džejmsa.

Neka ovo bude lekcija. Moraju Lejkersi da sačuvaju Dončića, inače nemaju nikakve šanse u Zapadnoj konferenciji, koje i sa njim nisu nešto velike, ali bez njega su - nepostojeće.

NBA - četvrtak na petak

01.00: (1,35) Filadelfija (16,0) Toronto (3,70)

01.00: (4,70) Vašington (17,0) Detroit (1,25)

02.00: (1,50) Minesota (16,0) Dalas (3,00)

03.00: (1,45) Finiks (16,0) Šarlot (3,20)

***kvote su podložne promenama