Evroliga – sveže informacije! Večiti do kraja godine dobijaju potvrdu, 28 timova od 2030.

Ono što je još izuzetno zanimljivo u informacijama koje je u etar pustio pomenuti izvor jeste to što je Evroligu kontaktiralo nekoliko fudbalskih klubova koji igraju na nivou Lige šampiona. Oni žele da formiraju košarkaške sekcije i pridruže evroligaškom karavanu. Navodno je reč o klubovima koji su iz Italije i Nemačke.

Mundo Deportivo je takođe saopštio da Valensija izražava optimizam povodom predstojeće odluke Evrolige, ali da klub ne želi da izlazi u javnost sa bilo kakvim informacijama, sve dok samo takmičenje ne saopšti zvaničnu odluku.

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Još jedna veoma bitna stvar prema navodima Mundo Deportiva je to što Evroliga takođe planira da dodeli četiri privremene licence na period od tri godine (odluka koja bi trebalo da potvrdi učešće Partizan Mozzart Beta i Crvene zvezde, kao i pomenuta dva italijanska kluba), kao i to da se planira proširenje do 2030. godine na čak 28 učesnika. Šest timova kojima će biti dodeljen trajni status franšize izabran je na osnovu interne evaulacije, čiji je glavni cilj bio da se obezbedi visok nivo konkurentnosti, moderni objekti i veliki broj gledalaca.

Tačan datum zvanične odluke Evrolige još uvek nije poznat, ali se očekuje da se glasanje o franšizama održi u naredne tri do četiri nedelje. Navodi se da proces razmatranja kandidata još uvek nije okončan i da oni još uvek prolaze kroz procene od stran Evrolige. Namera je da se šest izabranih franšiza takmiči od sezone 2027/2028, ali sa mogućom privremenom licencom dok se stalna ne odobri. Takođe, razgovori između NBA i Evrolige o zajedničkom takmičenju su u toku, ali bez bilo kakvih pomaka u odnosu na sastanak na jezeru Komo.

EVROLIGA - 11. kolo

Sreda

Pariz - Fenerbahče u toku

Partizan Mozzart Bet - Baskonija 80:66

/Džekiri 17 - Duarte 15/

Četvrtak

20.05 (3,20) Makabi (16,00) Hapoel (1,45)

20.15 (1,45) Olimpijakos (16,00) Dubai (3,20)

20.30 (2,25) Olimpija Milano (15,00) Žalgiris (1,80)

20.30 (1,25) Valensija (17,00) Bajern Minhen (4,70)

21.00 (1,35) Real Madrid (16,00) Crvena zvezda (3,70)

Petak

18.30 (1,60) Efes (16,00) Virtus (2,65)

20.15 (1,20) Panatinaikos (19,00) Barselona (5,50)

20.30 (1,80) Asvel (15,00) Bešiktaš (2,25)