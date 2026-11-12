Siguran start Srbije u kvalifikacijama za U17 EP: Kadeti bez muke sa Bugarima
Vreme čitanja: 2min | čet. 12.11.26. | 18:19
Izabranici Radovana Krivokapića slavili sa 3:1 u Portugaliji, u prvom kolu takmičenja u grupi
Dvadesetak sati kasnije nego što je prvobitno bilo predviđeno, kadetska fudbalska reprezentacija Srbije pobedila je vršnjake iz Bugarske sa 3:1 (2:0) i tako zabeležila dobar start u prvom krugu kvalifikacija za plasman na Evropsko prvenstvo koje se iduće godine održava u Letoniji. Podsetimo, utakmica je trebalo da se odigra u sredu uveče, ali je zbog nevremena pomerena za jedan dan.
Selekcija koju sa klupe predvodi Radovan Krivokapić ostvarila je autoritativa trijumf u portugalskom gradu Oeirašu, a blaga neizvesnost vladala je samo u poslednjih dvadesetak minuta, nakon što su Bugari smanjili na 2:1. U prvom poluvremenu totalna dominacija naših mladih fudbalera i dva gola u razmaku od desetak minuta, u režiji Filipa Lazovića, pa Mihajla Bankovića.
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Smanjio je Aleksander Nikiforov, a konačan rezultat postavio je Pavle Prijović u sudijskoj nadoknadi. Dovoljno da naši fudbaleri u lepom raspoloženju sačekaju preostale dve utakmice u kvalifikacionoj grupi – protiv Andore u subotu u podne, odnosno tri dana kasnije u istom terminu, protiv domaćina Portugalije.
KVALIFIKACIJE ZA U17 EVROPSKO PRVENSTVO
BUGARSKA – SRBIJA 1:3 (0:2)
/Nikiforov 70 – Lazović 17, Banković 29, Prijović 90+1/
Stadion: Nacional Do Žamor u Oeirašu.
Sudija: Čikan Ajdin (Turska).
BUGARSKA: Zdravkov, Kuzmanov, Todorov, Hadžiev, Daskalov, Kostadinov (46. Nikiforov), Dinev, Nedelčev (65. Cepov), Nedev (65. Ilkov), Sirakov (77. Petrov), Mitrušev (46. Antonov). Selektor Svetoslav Petrov
SRBIJA: Batinić, Vukoje (77. Ilić), Marić, Cupara, Tabački, Vasiljević (68. Ljuca), Kresoja, Milošević (68. Milić), Lazović (77. Žunić), Radović, Banković (68. Prijović). Selektor Radovan Krivokapić