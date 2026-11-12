Siguran start Srbije u kvalifikacijama za U17 EP: Kadeti bez muke sa Bugarima

Dvadesetak sati kasnije nego što je prvobitno bilo predviđeno, kadetska fudbalska reprezentacija Srbije pobedila je vršnjake iz Bugarske sa 3:1 (2:0) i tako zabeležila dobar start u prvom krugu kvalifikacija za plasman na Evropsko prvenstvo koje se iduće godine održava u Letoniji. Podsetimo, utakmica je trebalo da se odigra u sredu uveče, ali je zbog nevremena pomerena za jedan dan.

Selekcija koju sa klupe predvodi Radovan Krivokapić ostvarila je autoritativa trijumf u portugalskom gradu Oeirašu, a blaga neizvesnost vladala je samo u poslednjih dvadesetak minuta, nakon što su Bugari smanjili na 2:1. U prvom poluvremenu totalna dominacija naših mladih fudbalera i dva gola u razmaku od desetak minuta, u režiji Filipa Lazovića, pa Mihajla Bankovića.