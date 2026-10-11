Nedelja u Seriji A: Juve i Milan osuđeni na pobede

Noćna mora Milana Domeniko Berardi se oštri da stigne do kvote od 20 golova sa svojim potpisom u Seriji A, dok će mladi Alesandro Romano biti posebno inspirisan za susret sa Starom damom, budući da je prvi na listi želja Juvea u sledećem prelaznom roku.

KALJARI – JUVENTUS (20.45)

Niko nije mogao da pretpostavi da će Kaljari pred duel sa Juventusom u šestom kolu imati dva boda prednosti u odnosu na Bjankonere. Tim Fabija Pizakanea izgubio je samo od Intera na svom stadionu u drugom kolu. Sardi su sa četiri pobede u prvih pet kola ponovili svoj najbolji start u Seriji A, odnosno onaj iz sezone kada su osvojili Skudeto 1969/1970. sa Điđijem Rivom.

Trener Fabio Pizakane bazirao je uverljiv start na čeličnoj odbrani. Kaljari u prvih pet kola ima najbolju odbranu u Seriji A sa samo dva primljena gola.

Kvota da će na meču Kaljari - Juventus biti najmanje tri gola je 1,99

Na drugoj strani Juventus može da se pohvali da je dopustio najmanje udaraca ka svom golu. Lučano Spaleti i njegovi momci imaju imperativ pobede nakon kiksa protiv Sasuola u Ređo Emiliji i najave vlasnika kluba da će investirati novih 250 miliona evra da pokriju dugove, ali i da finansiraju nova pojačanja. Ruku na srce, Bjankoneri su pokazali već znake oporavka pre pauze, ubedljivom pobedom u Ligi Evrope nad NEK-om i Atalantom u Seriji A, ali su potrebne potvrde protiv Kaljarija na Sardiniji.

Do pre dve godine Kaljari je bio uobičajena mušterija Juventusa, međutim, na poslednjih pet mečeva Stara dama je samo dva puta uspela da osvoji sve bodove u sudaru sa Sardima. I kad smo već kod statistike, interesantno je da Kaljari nije remizirao na poslednjih osam mečeva u Seriji A, uključujući završnicu prethodnog prvenstva.

Kaljari je u boljoj poziciji kada je u pitanju broj povređenih igrača, ali s obzirom na to da Spaleti ima mnogo dužu i kvalitetniju klupu, Bjankoneri su favoriti i pored odsustva Jildiza, Lokatelija, Tirama, Boge i Ekatora.

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Večerašnji duel imaće i poseban značaj za Alesandra Romana, koji se nalazi u vrhu liste igrača koje Juve želi da angažuje već u januaru. Spaleti je na konferenciji za novinare pokušao da skrene pažnju ističući da više voli da hvali Duglasa Luiza nego da priča o Romanu i da nije izgubio veru da može da regeneriše Kopmejnersa.

U timu Juvea videćemo od prvog minuta Mekenija, koji se oporavio od povrede, mada se čini da i dalje ima dva-tri kila više nego što bi bilo idealno. Radoznalo se očekuje i prvi meč Sara u ulozi startera, dok se Spaleti lično najviše uzda u napadačku trojku Konseisao – Kolo Muani – Niko Gonzales.

KALJARI 4-2-3-1: Kaprile – Ze Pedro, Mina, Rodrigez, Obert – Romano, Vinks – Adopo, Maldini, Facini – Mendi.

JUVENTUS 4-2-3-1: Vikario – Kalulu, Bremer, Lukumi, Čelik – Sar, D. Luiz – Konseisao, Mekeni, N. Gonzales – Kolo Muani

SASUOLO – MILAN (18.00)

Sasuolo je teško definisati na startu sezone. Tim Alberta Akvilanija bio je sposoban da pobedi Juventus u vatrometnoj utakmici 3:2, ali i da zatim izgubi od Monce 1:2. U svakom slučaju, Akvilani se smatra jednim od najperspektivnijih trenera u Seriji A i predviđa mu se velika karijera.

Noćna mora Milana zove se Domeniko Berardi. Kapiten Sasuola potpisao je čak 19 golova u karijeri protiv Milana, 12 je lično realizovao, a na sedam je stavio pečat svojih asistencija. Nijedan aktivan fudbaler nije bio ubojit protiv Milana kao Berardi. Štaviše, u istoriji Kalča samo su Piola i Enriko Kjeza bili efikasniji protiv Milana.

Kada imate pred očima Berardijeve brojke protiv Milana, nije iznenađenje što su Rosoneri samo dva puta pobedili Sasuolo u poslednjih devet okršaja, uz četiri poraza i tri remija.

Milan neće primiti gol u Ređo Emiliji, kvota 2,85

Trener Milana Amorim promenio je formacijsku postavku iz 3-4-2-1 u 4-4-1-1, koja može lako da se pretvori u superofanzivnu 4-2-4. Hila će biti prekomandovan na poziciju desnog beka, dok će Moreira i Čukvueze imati veoma važnu ulogu na bokovima i zadatak da snabdevaju što većim brojem upotrebljivih lopti Pulišića i, pre svega, Gonsala Ramoša. Upravo od bivšeg centarfora PSŽ-a očekuje se da se odblokira, tim pre što je u reprezentativnom dresu redovno tresao mreže u prethodne dve nedelje. Podsetimo, Ramoš nije dao gol u dresu Milana od avgusta, štaviše, taj gol protiv Venecije predstavlja izuzetak.

Amorim razmišlja da odmori Luku Modrića, koji je imao prilično veliku minutažu u dresu nacionalne selekcije, pa bi Musa trebalo da dobije šansu.

Akvilani ima šestoricu igrača van stroja zbog povreda, ali može da računa na ključne i najiskusnije igrače, odnosno dvojicu kapitena, Nemanju Matića i Berardija. Biće interesantno videti da li će se Akvilani opredeliti za Sebastijana Espozita ili Bouvija od prvog minuta u špicu Sasuola.

SASUOLO 4-3-3: Murić – Činkvegrano, Ćaleta-Car, Lejsen, Doig – Adžić, Matić, Torstved (Bakola) – Berardi, Espozito (Bouvi), Laurijente.

MILAN 4-4-1-1: Menjan – Hila, Gabija, Pavlović, Estupinjan – Čukvueze, Musa (Modrić), Rabio, Moreira – Pulišić – Ramoš.

LACIO – MONCA (15.00)

Otkako se za pobedu daju tri boda, Lacio, čak ni onaj Kranjotijev, nije imao tako dobar start kao aktuelni Lacio Rina Gatuza: četiri pobede i remi. Ako ovog popodneva ostvare i petu pobedu u prvenstvu, to će biti najbolji start sezone u istoriji Nebeskoplavih.

Dodatni razlog za optimizam u Formelu jeste činjenica da Lacio nije izgubio nijednom od Monce u prethodnih šest susreta u Seriji A, zabeleživši četiri pobede i dva remija, uz gol-razliku 12:4. Jedini komad slagalice koji se ne uklapa u „zlatnu jesen“ Lacija jeste prisustvo publike na tribinama. Uprkos promociji i velikom popustu za vezane dve utakmice na Olimpiku protiv Monce i Parme, prodato je samo nekoliko stotina ulaznica. Za razliku od prethodnih sličnih situacija, kada su se navijači Nebeskoplavih vratili na Olimpiko posle serije pozitivnih rezultata, ovog puta protest protiv predsednika Klaudija Lotita ne jenjava.

Lacio neće moći da računa na petoricu igrača zbog povreda, od Gudmundsona preko Marušića i Rovele do Kančelijerija i Pržiboreka. Jedino se Kataldi oporavio od povrede tokom pauze, ali ni on nije u potpunosti spreman, tako da će ovog popodneva početi meč na klupi.

Kvota da će Lacio postići najmanje dva gola je 1,73

Gatuzo ima nekoliko nedoumica oko sastava tima i obe su vezane za odbranu, odnosno za to da li da igra sa Dekijem i Provstgardom ili sa Šutalom i Lejtom, ili da ih „promeša“. U napadu je potvrđen Noslin, budući da Pinamonti i dalje kasni sa formom, a u ulozi režisera biće Belajan. Bivši igrač Verone jedno je od najprijatnijih iznenađenja na startu sezone i Rovela i Kataldi ga neće lako izbaciti iz startne postave.

Sa nestrpljenjem se očekuje i nastup Isaksena, koji je ostavio dobar utisak u danskoj reprezentaciji u prethodne tri nedelje, dok su Fratezi, Tejlor i Zakanji noseći stubovi Gatuzovog tima.

Ivan Jurić rasterao je oblake iznad svoje klupe pobedom nad Sasuolom u prethodnom kolu i pokušaće da prekine tabu u mečevima Serije A sa Lacijom. U tom zadatku neće moći da računa na Pesinu, Žjolkovskog i Turea, koji su ostali u Brijanci zbog povreda.

LACIO 4-3-3: Mandas – Florijani, Deki (Šutalo), Provstgard (Lejte), Tavareš – Fratezi, Belajan, Tejlor – Isaksen, Noslin, Zakanji.

MONCA 3-4-2-1: Tornkvist – Kouadio, Lukezi, Karboni – Birindeli, Akinsanmiro, Folorunšo, Mangas – Robinson, Kutrone – Varela.

SERIJA A – 6. KOLO

Subota

Đenova - Fjorentina 2:1 (2:0)

/Osmajić 8, Mesijas 15 - Vaskez 73ag/

Inter - Parma 3:0 (3:0)

/Sučić 13, Čalhanoglu 18p, Tiram 31/

Napoli - Frozinone 3:0 (2:0)

/De Brujne 29, 90+4, Lang 32/

Nedelja

12.30: (2,60) Komo (3,40) Roma (2,70) MOZZART RELAX

15.00: (1,62) Lacio (3,80) Monca (5,80) MOZZART RELAX

15.00: (4,00) Leče (3,45) Bolonja (1,95) MOZZART RELAX

18.00: (4,40) Sasuolo (3,50) Milan (1,85) MOZZART RELAX

20.45: (5,80) Kaljari (3,80) Juventus (1,62) MOZZART RELAX

Ponedeljak

18.30: (1,55) Atalanta (4,20) Venecija (5,90) MOZZART RELAX

20.45: (2,40) Torino (3,30) Udineze (3,00) MOZZART RELAX

***kvote su podložne promenama