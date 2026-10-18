Nedelja u Seriji A: Milan i Juve na popravnom

Mečevi u Ligi Evrope bili su prilično ohrabrujući i za Rosonere i za Bjankonere, ali će večeras imati mnogo težu prepreku nego što su to bili Sasuolo i Salcburg, odnosno Kaljari i Selta Vigo. Lacio je u odličnoj formi i pun samopouzdanja i može da iskoristi činjenicu da na duel stiže mnogo svežiji i odmorniji. Atalanta je u usponu forme i transformacija koju je započeo Mauricio Sari počinje da daje rezultate.

Komo se nalazi na prvoj prekretnici u sezoni. Od ishoda današnjeg duela sa Fjorentinom zavisi da li će se aktuelni momenat definisati kao kriza ili podizanje glave. Podsetimo, Komo je na poslednja dva meča u Seriji A osvojio samo jedan bod, a u Ligi šampiona je doživeo poraz od Fejenorda.

JUVENTUS – LACIO (20.45)

U Torinu ukrštaju koplja dva bivša selektora Italije, Lučano Spaleti i Rino Gatuzo. Ni Spaleti ni Gatuzo nisu se proslavili na klupi Azura, štaviše, zajedno su doprineli nacionalnoj fudbalskoj katastrofi da Italija propusti treći Mundijal zaredom. Spaleti neće biti na klupi Juvea zbog crvenog kartona na kraju meča sa Kaljarijem, dok će Gatuzo pored aut-linije voditi svoje izabranike s ciljem da poboljša najbolji start sezone u istoriji Lacija.

Apsolutnu novinu duela na Alijanc areni predstavlja činjenica da će prvi put u istoriji Lacio ući sa pet bodova prednosti u odnosu na Juve u jesenjem delu sezone. U poslednjih pet godina, dva tima su u savršenoj rezultatskoj ravnoteži: tri pobede za svakog i tri remija. Ta izjednačenost dolazi nakon perioda totalne dominacije Juventusa, obeležene sa 12 pobeda, remijem i samo dva poraza. Generalno gledano, Juve je najviše puta naneo poraz Laciju u Seriji A, čak 87 puta, uz 40 remija i 37 pobeda Lacija. Tu je i još jedan važan podatak: Juve redovno postiže golove protiv Lacija u poslednjih 13 okršaja u Torinu, preciznije, 30 golova sa prosekom od 2,3 gola po meču.

Spaleti pokušava da dobro raspodeli snage svojih igrača, imajući u vidu broj povređenih i veoma zgusnut kalendar. Za razliku od meča sa Seltom pre tri dana u Galiciji, trener Juventusa ima nameru da pošalje na teren od prvog minuta Bremera, Lukumija, Daglasa Luiza, Kola Muanija i Nika Gonzalesa, plus Čelika, koji nije ni ulazio na teren u Vigu. Biće interesantno videti i koju će formacijsku postavku izabrati trener Stare dame: 3-4-2-1, kao protiv Selte ili će se opredeliti za 4-4-2. Podsetimo, Juve i dalje ne može da računa na Jildiza, Lokatelija, Tirama i Ekatora.

Spaleti (©Reuters)

Gatuzo je pronašao svoju startnu formaciju i praktično jedina nedoumica odnosi se na Šutala i Dukija u odbrambenoj liniji. Ruku na srce, tome su doprinele i povrede Rovele, Marušića, Kančelijerija i donekle Gudmundsona. Belajan, Florijan i Isaksen maksimalno su iskoristili priliku koja im se ukazala, tako da je vrlo verovatno da sačuvaju status startera i kada se povređeni oporave.

Golovi Voltemadea i Kola Muanija protiv Selte imaju specifičnu težinu, ne samo zbog tri osvojena boda koliko i zbog činjenice da se Nemac odblokirao, a Francuz je konačno vezao dva meča na kojima se upisao u listu strelaca.

Komparativna prednost Juventusa u odnosu na formaciju Lacija jeste brzina njegovih napadača, s obzirom na to da su centralni bekovi Nebeskoplavih relativno spori, a Gatuzo je dosad igrao sa visoko podignutom odbrambenom linijom. Na drugoj strani, Lacio može da računa na kvalitetniji vezni red, pre svega na čarobni momenat Fratezija i uspon forme Belejana i Tejlora. Postoji još jedna okolnost koja ide naruku Juventusu, a to je duža i kvalitetnija klupa. Koliko je ona bitna videlo se juče na meču Bolonje i Intera.

JUVENTUS (4-4-2): Vikario – Kalulu, Bremer, Lukumi, Čelik – Mekeni, D. Luiz, Sar, Alajbegović – Niko Gonzales, Kolo Muani.

LACIO (4-3-3): Mandas – Florijani, Duki (Šutalo), Provstgard, Nuno Tavares – Fratezi, Belajan, Tejlor – Isaksen, Noslin, Zakanji.

MILAN – ATALANTA (18.00)

Milan i Atalanta dolaze na duel na San Siru osokoljeni pobedama u evropskim takmičenjima. Rosoneri nisu izgubili u Seriji A, međutim, tri remija, posebno poslednji sa Sasuolom, imaju negativan predznak. S obzirom na to da su ambicije Milana da učestvuje u trci za skudeto, okršaj sa Atalantom poprima mnogo veći značaj od tri boda. Cilj Amorimovog Milana je da ne dozvoli Interu da poveća svoju prednost na tabeli i da na derbi, poslednjeg dana oktobra, stigne sa maksimalno pet bodova zaostatka.

Atalanta je igrala veoma promenljivo na startu ove sezone, o čemu svedoče i tri poraza i tri pobede u Seriji A. Moglo bi se reći da je to logična posledica promene stila igre nakon više od jedne decenije i povratka na četvoročlanu odbrambenu liniju.

Milan ima dosta problema sa Atalantom u poslednje vreme. U prethodna tri prvenstva Rosoneri nisu uspeli nijednom da pobede Boginju: dva remija i četiri poraza. Štaviše, Dea se vratila kući pevajući sa poslednja dva gostovanja Milanu na San Siru. U vekovnoj istoriji duela dva kluba, Bergamaski su samo tokom Drugog svetskog rata vezali tri pobede nad Milanom u gostima.

Ruben Amorim je u mnogo boljoj poziciji od Mauricija Sarija jer ima mnogo manji broj povređenih fudbalera, štaviše, nema nijednog startera van stroja, budući da nedostaju samo Gabija i Salemekers. Atalanta je u Milano doputovala bez čak osmorice igrača, od kojih su barem četvorica starteri. Osim Elmasa, koji ne može da igra zbog kartona, na tribinama će zbog povreda biti Kesi, Raspadori, Skalvini, Kosunu, Hijen, Sulemana i Pompej.

U Milanelu svi očekuju da Sise ponovi fantastičnu partiju protiv Salcburga i tako i formalno označi početak novog velikog rivalstva u lombardijskoj prestonici sa Pijom Espozitom. Među navijačima Milana i Intera već se rasplamsala rasprava o tome ko predstavlja svetlu budućnost italijanskog fudbala i Azura.

Amorim bi, prema najavama, mogao da se vrati na formacijsku postavku 4-3-3, a prava novina mogla bi da bude pozicija Moreire. Naime, belgijski reprezentativac je juče isproban u ulozi desnog beka umesto Estupinjana i Bartezagija. Ostaje da se vidi da li će Amorim imati hrabrosti za tu soluciju.

Moreira (©Reuters)

Sari će izvesti na teren formaciju koja vrlo lako može da menja postavku od 4-2-3-1 u 4-3-3 ili 4-3-2-1. I pored velikog broja povređenih igrača, Lazar Samardžić će, barem prema najavama, početi meč na klupi.

MILAN (3-4-2-1): Menjan – Hila, De Vinter, Pavlović – Čukvueze, Musa, Modrić, Moreira – Rabio, Sise (Pulišić) – Gonsalo Ramos.

ATALANTA (4-2-3-1): Karneseki – Belanova, Kristensen, Kolašinac, Bernaskoni – Ederson, Gaetano – Pašalić (Zalevski), De Ketelare, Rouv – Krstović (Skamaka).

FJORENTINA – KOMO (15.00)

Otkako se Komo vratio u Seriju A, dueli Ljubičastih i Larijana ne završavaju se remijem. Komo je oba puta pobedio u Firenci, ali se Fjorentina „osvetila“ u prošloj sezoni odnevši sva tri boda sa Sinigalje. Poslednji put su dva tima remizirala pre gotovo 40 godina, tačnije u septembru 1987. na Artemiju Frankiju.

Paolo Vanoli je, nakon obećavajućeg početka na klupi Fjorentine — pobeda nad Venecijom u Seriji A i Pizom u Kupu Italije, plus remi sa Napolijem u prvenstvu — izgubio prošlog vikenda od Đenove. Na prvom meču po povratku na klupu pred domaćom publikom, protiv Napolija, Vanoli nije uspeo da prekine polugodišnji post na Frankiju. Fjorentina ne zna za pobedu na svom terenu od polovine aprila, odnosno od pobede nad Lacijom.

Sesk Fabregas se takođe nalazi u delikatnoj poziciji nakon poraza od Frozinonea i Fejenorda i remija sa Romom. Savršena igračka sa jezera se pokvarila i ne funkcioniše kao na startu prvenstva.

Problem gostiju je efikasnost: Komo je prestao da postiže golove, a na listi povređenih su Ken i Dijao. Larijani nisu zatresli mrežu na poslednja dva susreta u Seriji A. Očekuje se da Fabregas ovog popodneva ne eksperimentiše kao u Roterdamu, misleći na meč sa Junajtedom u Ligi šampiona, i da pošalje na teren od prvog minuta Da Kunju i Duvikasa.

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Poput Koma, i Fjorentina ima samo dva igrača na listi povređenih, Atu i Parizija. Vanoli se najviše uzda u Fađolija, koji je u vidnom usponu forme i koji bi sa Endurom i Mastantuonom trebalo da predstavlja dodatnu vrednost Ljubičastih.

Inače, današnji duel imaće posebnu draž jer će se jedan protiv drugog naći dva velika argentinska talenta, Franko Mastantuono i Niko Pas. Obojica su pod kontrolom Real Madrida i obojica konkurišu da naslede „desetku“ Lea Mesija u nacionalnom timu Argentine.

FJORENTINA (4-3-3): De Hea – Himenez, Dragušin, Pongračić, Vijeri – Ndur, Fađoli, Brešanini – Mastantuono, Pelegrino, Njie.

KOMO (4-2-3-1): Bute – Kouto, Ramon, Čaloba, Kaiki (Vaje) – Perone, Da Kunja – Rodrigez, Niko Pas, Baturina – Duvikas.

SERIJA A – 7. KOLO

Petak

Frozinone - Sasuolo 4:2 (3:2)

/Kalo 9, Raimondo 26, 30, 57 - Berardi 15, Torstvedt 37/

Subota

Venecija - Napoli 1:0 (0:0)

/Adams 49/

Roma - Đenova 2:0 (0:0)

/Kastro 50, Luli 68/

Nedelja

12.30: (1,90) Udineze (3,50) Leče (4,20) - MOZZART RELAX

15.00: (3,50) Fjorentina (3,50) Komo (2,05) - MOZZART RELAX

18.00: (1,85) Milan (3,80) Atalanta (4,30) - MOZZART RELAX

20.45: (1,70) Juventus (3,60) Lacio (5,30) - MOZZART RELAX

Ponedeljak

18.30: (2,45) Monca (3,30) Kaljari (2,95) - MOZZART RELAX

20.45: (3,05) Parma (3,15) Torino (2,45) - MOZZART RELAX

***Kvote su podložne promenama