Nedeljković stiže kod Dragojevića, Rendžers u obavezi da ga otkupi za 4.500.000 pod jednim uslovom

Kažemo potencijalan jer je reč o pozajmici sa otkupom koji će po pisanju pomenutog izvora postati obavezan u slučaju da Nedeljković zabeleži određeni broj nastupa za škotskog velikana. A to ne bi trebalo da bude problem, jer trener Rendžersa Derek Mekines već je obavio nekoliko razgovora sa 20-godišnjakom i time pokazao da veruje u kvalitete povremenog srpskog reprezentativca i računa na njega.

Da bi mogao da ima značajnu ulogu u predstojećoj sezoni ukazuje i to da Rendžers na poziciji desnog beka od opcija trenutno ima Dužona Sterlinga i Rosa Mekrorija, koje Atletik opisuje kao defanzivno orijentisane bekove.

U Aston Vili ulogu gotovo da nije ni imao. Otkako je pre dve godine stigao iz Crvene zvezde za 7.600.000 evra, Srbin je za birmingemski klub odigrao tek deset nastupa. I mada je po povratku sa pozajmice iz Lajpciga bio priključen pripremana ekipe Unaija Emerija, na Vila parku su sve vreme bili otvoreni za njegov odlazak i aktivno tragali za novim pojačanjima na poziciji desnog beka kako bi ojačali konkurenciju Metiju Kešu. Među kandidatima koji su se pominjali u engleskim medijima su Aron Van Bisaka i Emerson Rojal.

Nedeljković će Rendžersu biti 11. pojačanje u letnjem prelaznom roku. U prethodnih deset novajlija zbirno je uložio 20.550.000 evra, pa Mekinesu neće biti nimalo lako da ih sve uklopi. A moraće što pre to da uradi jer je Rendžers od uvodnih pet utakmica u svim takmičenjima dobio samo jednu, i to u drugoj rundi Liga kupa Škotske. Od Jagjelonije je ispao u trećoj rundi kvalifikacija za Ligu Evrope, dok je u uvodna dva kola šampionata protiv Hibernijana i Dandi Junajteda osvojio zbirno jedan bod. Sada mu sledi dvomeč sa Jablonecom u plej-ofu kvalifikacija za Ligu konferencije između kojih neće imati obaveze u prvenstvu.