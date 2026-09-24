Dušan Alimpijević: Da pokažemo Evroligi da Bešiktaš ima jednu od najboljih atmosfera

Bešiktaš je prošle sezone igrao Evrokup u svojoj dvorani, a sada kreće takmičenje protiv Valensije (sutra, 19.00) u kultnoj Sinan Erdem areni.

"Atmosfera koju smo stvorili u Akatlaru tokom Evrokupa bila je jedna od najboljih organizacija, ali sada je sve veće. Zahtevi same košarke na ovom nivou su još veći, pa tako moramo da se pokažemo i u većoj areni u Evroligi. Zato, pozivam sve da podrže naš klub i tim u Evroligi. Po mom mišljenju ne postoji bolja i kvalitetnija košarkaška organizacija od Evrolige. Pozivam sve da dođu i podrže naš klub, da još jednom stvorimo fantastičnu atmosferu i pokažemo Evroligi da je Bešiktaševa atmosfera jedna od najboljih".

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Istakao je srpski stručnjak da je igranje u eliti nagrada za sve ono što je Bešiktaš stvarao tokom protekle tri godine.

"Ugostićemo neke od najboljih timova ne samo u Evropi, već i u svetu. Veliki klubovi poput Real Madrida, Barselone, Panatianikosa, Olimpijakosa, Partizana i Crvene zvezde doći će ovde ove sezone", zaključio je Alimpijević pred prvu utakmicu Bešiktaša u Evroligi ove sezone.

Pored Dušana Alimpijevića, pred novinarima je govorio i generalni menadžer ekipe, Nedim Judžel.

„Veoma smo uzbuđeni. Pre tri godine, kada smo došli ovde, naš jedini cilj bio je da predstavljamo grb Bešiktaša u Evroligi, najvažnijoj košarkaškoj organizaciji u Evropi. To smo i ostvarili, i time se ponosimo. Međutim, naš veći cilj jeste da postanemo stalni učesnik Evrolige. Naporno radimo na tome. Kako bismo postali stalni član Evrolige, naš predsednik, uprava, treneri i svi mi nastavićemo veoma naporno da radimo tokom cele godine. Nadamo se da ćemo uspeti. Uradićemo sve što je u našoj moći da obezbedimo stalno prisustvo Bešiktaša u Evroligi. Sutra počinjemo sezonu veoma važnom utakmicom. Valensija je izuzetno jak tim, učesnik prošlogodišnjeg Fajnal fora. Pobeda nam ne bi bila moguća bez pomoći naših navijača, koji su nam preko potrebni. Nadamo se i želimo da pred našim navijačima pobedimo Valensiju i napravimo dobar početak u Evroligi“, istakao je funkcioner Bešiktaša.

EVROLIGA - 1. KOLO

Četvrtak

18.00: (1,70) Dubai (14,5) Real Madrid (2,30)

18.00: (1,30) Hapoel Tel Aviv (16,0) Bajern (3,90)

20.00: (1,80) Crvena zvezda (14,5) Žalgiris (2,15)

20.15: (1,20) Panatinaikos (19,0) Pariz (5,00)

20.30: (4,40) Baskonija (17,0) Olimpijakos (1,25)

20.30: (1,80) Barselona (14,5) Efes (2,15)

20.45: (2,30) Asvel (14,5) Makabi Tel Aviv (1,70)

Petak

19.00: (1,70) Bešiktaš (14,5) Valensija (2,30)

19.45: (1,15) Fenerbahče (20,0) Virtus Bolonja (6,00)

20.45: (1,80) Partizan Mozzart Bet (14,5) Olimpija Milano (2,15)

***kvote su podložne promenama