U Napulju već žale što su doveli Alegrija

Napoli je uz mnogo sreće na startu sezone savladao Đenovu u gostima, ima i minimalac protiv slabe Bolonje kod kuće i to je to. Derbije od Intera i Koma je izgubio, sa kritičnom Fiorentinom remizirao, a u Ligi šampiona se ništa nije pitao u porazu na svom terenu od Arsenala.

Znali su u Napoliju šta dobijaju dovođenjem Alegrija i da će to biti tvrd i negledljiv fudbal, ali su svakako očekivali više i sada žale. Poslednjih dana kruže glasine o tenzičnim odnosima Alegrija na relaciji sa upravom kluba i spekuliše se da bi sve moglo da se završi otkazom ili ostavkom toskanskog stručnjaka.

Gazda De Laurentis nije zadovoljan do sada viđenim, ali je spreman da Alegriju pruži još "grejs perioda". Dok se ne oporave povređeni igrači poput Skota Mektominija koji je propustio poslednja četiri meča. Alegriju se zamera i slaba upotrebljivost prvog strelca Rasmusa Hojlunda i podseća se da je i u prethodnim klubovima imao slične probleme sa udarnim iglama poput Dušana Vlahovića i Rafe Leaoa.

Napoli nakon reprezentativne pauze ima relativno lak raspored. U prvenstvu dočekuje Frozinone i gostuje Veneciji, a u Ligi šampiona igra na strani protiv Viljareala i kod kuće protiv Bode Glimta. Ako se u tim mečevima igra i rezultati drastično ne poprave, Alegri će biti pod realnom opasnošću od otkaza jer Napoli želi da bude konkurentan u borbi za titulu i prolaz u Ligi šampiona.