Ovo se zove uživanje u životu: Gžegož Krihovjak u misiji obilaska zemaljske kugle (FOTO)
Vreme čitanja: 11min | čet. 24.09.26. | 17:26
Nekadašnji igrač Pari Sen Žermena i Sevilje proputovao kroz 140 od 196 zemalja sveta, namerava da poseti ostalih 56
U karijeri je igrao u Francuskoj, Španiji, Engleskoj, Rusiji, Grčkoj i Saudijskoj Arabiji. Može Gžegož Krihovijak da se pohvali da je bio na različitim stranama sveta, kontinentima, a na sve to – osvajao je trofeje i zaradio veliku svotu novca. Nakon što je rešio da okači patike o klin u šestoj ligi Poljske, Krihovjak nije bio kao većina fudbalskih zvezda – nije težio ka luksuznim odmaralištima, niti hotelima sa pet zvezdica. Poljak je rešio da uživa u životu i to tako što će obići svaku državu na zemaljskoj kugli.
Postao je avanturista, prema njegovoj proceni, obišao je 140 od 196 zemalja sveta i planira da poseti ostalih 56. Na svom Instagram profilu kači slike iz raznih krajeva. Čoveka u Somaliji koji drži kalašnjikov u ruci, putovanje čamčićem u Beninu, sedenje na plastičnoj stolici u pustinji Sirije, slikanje ispred čuvenih „vrata pakla“ u Turkmenistanu, boravak u džinovskoj pustinji Gobi u Mongoliji, oblilazak Salar de Ujunija u Boliviji – najveće slane pustinje na svetu i još bezbroj drugih destinacija.
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Sve ovo radi potpuno inkognito. Malo ljudi sa kojima je stupio u kontakt tokom boravka zna ko je on, trudi se da ljudima koje obilazi ne stavlja do znanja da je bivši profesionalni fudbaler i čovek sa 100 nastupa u reprezentaciji Poljske. Sam Krihovjak podstiče pratioce da prate njegova putovanja i tako se transformiše u „travel blogera“, nešto što se retko viđa u fudbalskom svetu, pogotovo među igračima koji su tek završili karijeru.
Nešto najsličnije ovome što Krihovjak pokušava, radio je Andre Širle. Nekadašnji šampion sveta sa Nemačkom je u 29. godini rešio da završi karijeru i krenuo u ekstremne ekspedicije na otvorenom. Širle je imao putovanja koja su išla do granice izdržljivosti, kao što je penjanje na ledene planinske vrhove dok na sebi ima samo šorc. Ipak, bivši igrač Čelsija i Borusije Dortmund nije bio toliko posvećen kao što je sad Krihovjak.
Ono što je ključna razlika, Poljak je o ovakvom poduhvatu razmišljao mnogo ranije. Još dok je bio član Pari Sen Žermena sastavio je privatnu listu pod nazivom „100 čuda sveta“ o mestima koje je želeo da poseti za života. Kad god je imao vremena, obilazio je destinacije sa spiska, a kad je završio karijeru, lista je proširena na sve zemlje sveta.
Mogadiš u Somaliji je samo poslednja destinacija, bilo je tu Nepala, Sokotre, Avganistana, Pakistana, El Salvador, Belize, Honduras, Čile... Ko zna šta je sledeće, ali jedno je sigurno – Gžegož zna da uživa u životu.