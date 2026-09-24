Ovo se zove uživanje u životu: Gžegož Krihovjak u misiji obilaska zemaljske kugle (FOTO)

U karijeri je igrao u Francuskoj, Španiji, Engleskoj, Rusiji, Grčkoj i Saudijskoj Arabiji. Može Gžegož Krihovijak da se pohvali da je bio na različitim stranama sveta, kontinentima, a na sve to – osvajao je trofeje i zaradio veliku svotu novca. Nakon što je rešio da okači patike o klin u šestoj ligi Poljske, Krihovjak nije bio kao većina fudbalskih zvezda – nije težio ka luksuznim odmaralištima, niti hotelima sa pet zvezdica. Poljak je rešio da uživa u životu i to tako što će obići svaku državu na zemaljskoj kugli.

Postao je avanturista, prema njegovoj proceni, obišao je 140 od 196 zemalja sveta i planira da poseti ostalih 56. Na svom Instagram profilu kači slike iz raznih krajeva. Čoveka u Somaliji koji drži kalašnjikov u ruci, putovanje čamčićem u Beninu, sedenje na plastičnoj stolici u pustinji Sirije, slikanje ispred čuvenih „vrata pakla“ u Turkmenistanu, boravak u džinovskoj pustinji Gobi u Mongoliji, oblilazak Salar de Ujunija u Boliviji – najveće slane pustinje na svetu i još bezbroj drugih destinacija.