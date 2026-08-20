Neka čeka Premijer liga: Andrej Ilić potpisao novi ugovor
Vreme čitanja: 2min | čet. 20.08.26. | 14:10
Union 'blindirao' srpskog centarfora
Došao je prilični tiho iz Lila, prvo na pozajmicu... Bio je avgust 2024. Union Berlinu trebala je još jedna opcija u navali, ali čini se da je malo ko ozbiljno računao na momka koji je za šest meseci u Ligi 1 odigrao svega 16 minuta. Ipak, ispostaviće se da je to bio jedan od najboljih poteza koje je Union napravio od ulaska u Bundesligu. Istina, mučio se stasiti Beograđanin u prvoj polovini sezone, dosta mečeva propustio zbog povrede, da bi u proleće 2025. eksplodirao.
Andrej Ilić (26) postigao je sedam pogodaka između od februara do maja te godine, pomogao Berlincima da obezbede opstanak u društvu najboljih, posle čega će sled poteza klupskih čelnika biti sasvim očekivan. Ilićev ugovor otkupljen je od Lila za ugovorenih 5.000.000 evra, a ovaj je i pored velikih problema s efikasnošću odigrao jednu jednu od boljih sezona u karijeri - postigao šest i namestio 12 golova.
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Nije sve to prošlo nezapaženo i nekoliko klubova bacilo je oko na srpskog internacionalca proletos. Najčešće su se kao interesenti pominjali Fulam i Koventri, međutim od selidbe neće biti ništa. Makar ne ovog leta. Kako je tokom današnjeg dana objavio Union Berlin, ugovor sa Andrejem Ilićem produžen je.
Kako to obično biva u slučaju ovog kluba, dužina trajanja ugovora nije objavljena...
"Andrej je brzo postao važan deo našeg tima. Poseduje kvalitete koji karakterišu modernog centralnog napadača: prusustvo, aserativnost, pretnju po gol, a paralelno sa svim tim i spremnost da radi za tim. Srećni što ostaje sa nama", kazao je generalni direktor Union Berlina Horst Helt.
Ilić je do sada odigrao 50 takmičarskih utakmica za nemački klub, postigao je 12 i namestio 13 pogodaka.