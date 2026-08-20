Neka čeka Premijer liga: Andrej Ilić potpisao novi ugovor

Došao je prilični tiho iz Lila, prvo na pozajmicu... Bio je avgust 2024. Union Berlinu trebala je još jedna opcija u navali, ali čini se da je malo ko ozbiljno računao na momka koji je za šest meseci u Ligi 1 odigrao svega 16 minuta. Ipak, ispostaviće se da je to bio jedan od najboljih poteza koje je Union napravio od ulaska u Bundesligu. Istina, mučio se stasiti Beograđanin u prvoj polovini sezone, dosta mečeva propustio zbog povrede, da bi u proleće 2025. eksplodirao.

Andrej Ilić (26) postigao je sedam pogodaka između od februara do maja te godine, pomogao Berlincima da obezbede opstanak u društvu najboljih, posle čega će sled poteza klupskih čelnika biti sasvim očekivan. Ilićev ugovor otkupljen je od Lila za ugovorenih 5.000.000 evra, a ovaj je i pored velikih problema s efikasnošću odigrao jednu jednu od boljih sezona u karijeri - postigao šest i namestio 12 golova.