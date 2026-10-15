Nema mira na Velodromu: Vatra i dalje tinja na uzavrelom jugu Francuske

Olimpik je prošlog meseca na startu Lige Evrope pregažen od Bešiktaša u Istanbulu (1:4), dok je Olimpijakos uz mnogo muka slomio otpor poljske Jagjelonije na svom terenu (2:1).

21.00: (2,40) Olimpik Marselj (3,40) Olimpijakos (2,95) MOZZART RELAX

Bruno Ženesio, do ovog leta trener Lila, imao je mnogo problema na početku mandata na Velodromu. Bilo je najava o odlasku, ali i dalje je na kormilu populjanog giganta. I dalje su van stroja Kornelijus i Hojbjerg, ali se u tim vraća Vea. Sve oči navijača Marselja biće uprte u napadača Amina Gurija, dok će po krilimu da preti Brazilac Igor Paišao, nekadašnji napadal Fajenorda.

OLIMPIJAKOS OSVAJA LIGU EVROPE - KVOTA U MOZZARTU JE 40,0.

S druge strane, i Imanol ima problema oko tima. Najveći hendikep je teža povreda marokanskog napadača El Kabija. Van stroja su i Bejli, Roka, Skipione, Kjalton i golman Popović. Posle povrede u tim se vraćaju Bruno, Eze i Želson. Ukrajinac Roman Jaremčuk biće prva opcija u napadu, dok će s krila da prete Fortunis i Želson, uz Žotu Silvu kao dirigenta na sredini terena.

Ovi timovi su igrali u Ligi šampiona četiri puta u poslednjoj deceniji i po, a čak tri meča su završena tipom 0-1 gola.

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MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Oba tima daju gol u prvom poluvremenu, i tip GG3+ je odmah prošao

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LIGA EVROPE – 2. KOLO

Četvrtak

18.45: (2,75) Celje (3,35) Omonija (2,55)

18.45: (1,27) AZ Alkmar (6,25) Hapoel Ber Ševa (9,50)

18.45: (3,40) RB Salcburg (3,50) Milan (2,10) MOZZART RELAX

18.45: (2,35) Lion (3,50) Kristal Palas (2,95)

18.45: (8,54) Torense (4,50) Sanderlend (1,35) MOZZART RELAX

18.45: (2,60) Union Sen Žiloaz (3,35) Sosijedad (2,70)

18.45: (1,30) Sparta Prag (5,80) Lilestrem (9,00)

18.45: (4,80) Leh Poznanj (4,50) Bajer Leverkuzen (1,57)

21.00: (1,25) Benfika (6,50) Seltik (10,0) MOZZART RELAX

21.00: (3,35) Selta (3,25) Juventus (2,25)

21.00: (1,40) Jagjelonija (4,40) Ararat Jermenija (7,25)

21.00: (2,40) Olimpik Marselj (3,40) Olimpijakos (2,95) MOZZART RELAX

21.00: (2,10) Dinamo Zagreb (3,45) Anderleht (3,50) MOZZART RELAX

21.00: (1,22) Ren (6,50) OFI (12,0) MOZZART RELAX

21.00: (1,20) Bornmut (7,25) Šturm (12,0)

21.00: (1,98) Ferencvaroš (3,50) Viktorija Plzenj (3,80)

21.00: (1,90) NEC Najmehen (3,50) Levski (4,10)

21.00: (2,00) Hofenhajm (3,60) Bešiktaš (3,60)

***kvote su podložne promenama