Nema mira na Velodromu: Vatra i dalje tinja na uzavrelom jugu Francuske
Vreme čitanja: 3min | čet. 15.10.26. | 13:00
Olimpik Marselj prekinuo crnu seriju od pet poraza, ali opasnost još nije prošla. Stiže preporođeni Olimpijakos sa Imanolom Alguasilom u drugom kolu Lige Evrope (21.00)
Ugašen je požar na Velodromu posle pet vezanih poraza, ali vatra i dalje tinja i preti da zapali uzavreli jug Francuske. Zrnce optimizma unela je pobeda u nedelju u Ligi 1 u Troi sa 2:0 pred dolazak grčkog vicešampiona Olimpijakosa u drugom kolu Lige Evrope (21.00).
Tim iz Pireja je imao loš start sezone, NEC Najmehen ga je eliminisao iz borbe za Ligu šampiona, pa je ceh platio Hose Mendilibar, koji je doneo trofej Lige konferencije prošle godine u Pirej. Nasledio ga je još jedan stručnjak iz Španije, nekadašnji dugogodišnji strateg Sosijedada, iskusni Imanol Alguasil. Pobedom u velikom gradskom obračunu sa Panatinaikosom (1:0) pre četiri dana, treća vezana pod komandom novog stratega, obradovalo je armiju najpopularnijeg grčkog kluba.
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Olimpik je prošlog meseca na startu Lige Evrope pregažen od Bešiktaša u Istanbulu (1:4), dok je Olimpijakos uz mnogo muka slomio otpor poljske Jagjelonije na svom terenu (2:1).
21.00: (2,40) Olimpik Marselj (3,40) Olimpijakos (2,95) MOZZART RELAX
Bruno Ženesio, do ovog leta trener Lila, imao je mnogo problema na početku mandata na Velodromu. Bilo je najava o odlasku, ali i dalje je na kormilu populjanog giganta. I dalje su van stroja Kornelijus i Hojbjerg, ali se u tim vraća Vea. Sve oči navijača Marselja biće uprte u napadača Amina Gurija, dok će po krilimu da preti Brazilac Igor Paišao, nekadašnji napadal Fajenorda.
OLIMPIJAKOS OSVAJA LIGU EVROPE - KVOTA U MOZZARTU JE 40,0.
S druge strane, i Imanol ima problema oko tima. Najveći hendikep je teža povreda marokanskog napadača El Kabija. Van stroja su i Bejli, Roka, Skipione, Kjalton i golman Popović. Posle povrede u tim se vraćaju Bruno, Eze i Želson. Ukrajinac Roman Jaremčuk biće prva opcija u napadu, dok će s krila da prete Fortunis i Želson, uz Žotu Silvu kao dirigenta na sredini terena.
Ovi timovi su igrali u Ligi šampiona četiri puta u poslednjoj deceniji i po, a čak tri meča su završena tipom 0-1 gola.
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MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Oba tima daju gol u prvom poluvremenu, i tip GG3+ je odmah prošao
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LIGA EVROPE – 2. KOLO
Četvrtak
18.45: (2,75) Celje (3,35) Omonija (2,55)
18.45: (1,27) AZ Alkmar (6,25) Hapoel Ber Ševa (9,50)
18.45: (3,40) RB Salcburg (3,50) Milan (2,10) MOZZART RELAX
18.45: (2,35) Lion (3,50) Kristal Palas (2,95)
18.45: (8,54) Torense (4,50) Sanderlend (1,35) MOZZART RELAX
18.45: (2,60) Union Sen Žiloaz (3,35) Sosijedad (2,70)
18.45: (1,30) Sparta Prag (5,80) Lilestrem (9,00)
18.45: (4,80) Leh Poznanj (4,50) Bajer Leverkuzen (1,57)
21.00: (1,25) Benfika (6,50) Seltik (10,0) MOZZART RELAX
21.00: (3,35) Selta (3,25) Juventus (2,25)
21.00: (1,40) Jagjelonija (4,40) Ararat Jermenija (7,25)
21.00: (2,40) Olimpik Marselj (3,40) Olimpijakos (2,95) MOZZART RELAX
21.00: (2,10) Dinamo Zagreb (3,45) Anderleht (3,50) MOZZART RELAX
21.00: (1,22) Ren (6,50) OFI (12,0) MOZZART RELAX
21.00: (1,20) Bornmut (7,25) Šturm (12,0)
21.00: (1,98) Ferencvaroš (3,50) Viktorija Plzenj (3,80)
21.00: (1,90) NEC Najmehen (3,50) Levski (4,10)
21.00: (2,00) Hofenhajm (3,60) Bešiktaš (3,60)
***kvote su podložne promenama