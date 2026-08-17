Nesvakidašnji detalj na utakmici Omladinske lige Srbije: Penal za Ubljane zbog „bekovske lopte“

Gde ima žara, običnu bude i vatre. Svi su izgledi da će novo prvenstvo u Omladinskoj ligi Srbije, koje je startovalo za vikend iza nas, da ponudi tako nešto. Ako je zaključivati na osnovu premijernih devedeset minuta, trebalo bi da se očekuju uzbuđenja.

Rundu koja se može pohvaliti sjajnom realizacijom (27 golova na šest mečeva), upotpunio je meč na Ubu izeđu Jedinstva i Čukaričkog, gde je viđeno šest pogodaka, po tri na obe strane (3:3).