Nesvakidašnji detalj na utakmici Omladinske lige Srbije: Penal za Ubljane zbog „bekovske lopte“
Vreme čitanja: 1min | pon. 17.08.26. | 23:36
Igrač Čukaričkog namestio loptu na peterac što je mogao da uradi jedino golman
Gde ima žara, običnu bude i vatre. Svi su izgledi da će novo prvenstvo u Omladinskoj ligi Srbije, koje je startovalo za vikend iza nas, da ponudi tako nešto. Ako je zaključivati na osnovu premijernih devedeset minuta, trebalo bi da se očekuju uzbuđenja.
Rundu koja se može pohvaliti sjajnom realizacijom (27 golova na šest mečeva), upotpunio je meč na Ubu izeđu Jedinstva i Čukaričkog, gde je viđeno šest pogodaka, po tri na obe strane (3:3).
Izabrane vesti
Pa ipak, utakmica pod Šepkovcem ostaće upamćena po nesvakidašnjem događaju iz 87. minuta, pri vođstvu gostiju sa Banovog brda (3:2). Posle jednog neuspešnog napada domaćina, u nameri da njegova ekipa što pre krene u novi napad, defanzivac Čukaričkog Endru Marić je uzeo loptu, stavio na peterac, a sudija Marko Jakovljević, bez trunke dvoumljenja prstom je uperio na – penal. Propisi su u takvim situacijama jasni, potez igrača Čukaričkog tretira se kao igranje rukom. Tačnije, loptu prilikom takozvanog ispucavanje lopte, može da namesti samo golman.
Ubljani su takav pokolon gostujućeg igrača znali da iskoriste i Nikola Popadić je jedanaesterac pretvorio u pogodak za konačnih (3:3) i na taj način, omogućio bod svo timu u trenutku kada se činilo da su gosti iz Beograda bili na korak do pobede.
(situaciju možete pogledati na snimku ispod)