Surovo, okrutno, nemilosrdno: Benfika spakovala sedam komada, Pavlidis do het-trik za sedam minuta

Bilo je ovo veče Vangelisa Pavlidisa. Grk je pokazao da će i ove sezone biti jedan od najboljih igrača u čitavoj ligi. Uostalom, čoveku je bilo potrebno samo sedam minuta da kompletira het-trik. Nekadašnji igrač AZ Alkmara izjednačio je rekord Fernanda Gomeša iz Porta koji je u istom vremenskom periodu pre 38 godina u dresu Porta postigao tri gola protiv Farensea.

Teror Pavlidisa krenuo je početkom drugog dela. Odigrao je lep dupli pas sa Rafom Silvom i lako savladao golmana gostiju Andrea Gomeša koji je na ovoj utakmici imao samo jednu odbranu. Od osam šuteva u okvir gola, jedna lopta nije završila u mreži. Košmar. Elem, Pavlidis je samo dva minuta kasnije izlomio dvojicu igrača Kasa Pije, poslao ih na travu i ponovo se upisao u strelce, da bi poslednji put bio precizan u 54. minutu.

Na sve ovo, uspeo je i da upiše asistenciju kod drugog gola koji je postigao Rafa Silva. Grk se poigravao sa odbranom domaćina kao da je u pitanju ekipa puna klinaca, a ne iskusnih igrača koji znaju šta znači igrati Primeiru. Golove su još postizali Đanluka Prestijani koji je otvorio goleadu u četvrtom minutu, a i Džon Duran je upisao prvenac u šampionatu.

Poigrala se Benfika baš kao što to ume kad joj naleti žuta minuta usled lošeg rezultata u prethodnoj utakmici pa reši da se istrese na nemoćnom rivalu. To je Kasa Pija osetila na svojoj koži. Čak je i sama sebi uspela da zatrese mrežu. Toliko je bila ubijena u pojam. Još je imala sreće da je tim Marka Silve malo popustio u poslednjih 20 minuta. Ko zna šta bi tek bilo da nije...

PRIMEIRA – 2. KOLO

Petak

Sporting Lisabon - Vitorija Gimarais 3:2 (3:0)

/Goncalveš 9, Joanidis 22, Altimira 41 - Samu 66, Endoje 69/

Subota

Alverka - Estrela Amadora 2:2 (0:0)

/Lukas 58, Semedo 62 - Antoneti 51, Markus 69/

Akademiko Viseu - Santa Klara 0:1 (0:1)

/Pasijensija 14p/

Rio Ave - Porto 0:2 (0:1)

/Perez 11, Sains 82/

Nedelja

Nasional - Estoril 2:0 (0:0)

/Ze Vitor 68, Leo Santos 77/

Aroka - Moreirense 4:0 (3:0)

/Marakas 23ag, Fontan 30, Barbero 45+1, Nandin 90+1/

Maritimo - Famalikao 1:2 (1:1)

/Can Brimen 8, Buzaidi 23, Boakje 90+4/

Kaza Pija - Benfika 0:7 (0:2)

/Prestijani 3, Rafa Silva 14, Pavlidis 47, 49, 54, Ofori 58ag, Duran 61/

***kvote su podložne promenama