Surovo, okrutno, nemilosrdno: Benfika spakovala sedam komada, Pavlidis do het-trik za sedam minuta
Vreme čitanja: 3min | pon. 17.08.26. | 23:32
Tim iz Lisabona došao do jedne od najubedljivijih pobeda na gostovanjiima u domačem šampionatu - 7:0
Kiksirala je Benfika u prvom kolu Primeire na domaćem terenu protiv Akademike Vizeu. Ni dva vođstva joj nisu bila dovoljna da upiše pobedu na otvaranju šampionata, a onda je večeras rešila da sve naplati. Sa kamatom. Tim iz Lisabona nije imao zrno obzira prema Kasa Piji, istom onom timu koji mu je odoleo na svom terenu prethodne sezone. Ovo večeras je bilo surovo, okrutno i nemilosrdno.
Benfika je spakovala sedam lopti u mrežu domaćina i došla do jedne od ubedljivijih pobeda na gostovanjima u poslednjih 59 godina (7:0). Pre ove utakmice, Benfika je još dvaput brojala do sedam, protiv Belenensesa u sezoni 2021/22 i Estorila u sezoni 1950/51. Rekordan je i dalje trijumf nad Beira Marom iz 1967. godine (9:0).
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Bilo je ovo veče Vangelisa Pavlidisa. Grk je pokazao da će i ove sezone biti jedan od najboljih igrača u čitavoj ligi. Uostalom, čoveku je bilo potrebno samo sedam minuta da kompletira het-trik. Nekadašnji igrač AZ Alkmara izjednačio je rekord Fernanda Gomeša iz Porta koji je u istom vremenskom periodu pre 38 godina u dresu Porta postigao tri gola protiv Farensea.
Teror Pavlidisa krenuo je početkom drugog dela. Odigrao je lep dupli pas sa Rafom Silvom i lako savladao golmana gostiju Andrea Gomeša koji je na ovoj utakmici imao samo jednu odbranu. Od osam šuteva u okvir gola, jedna lopta nije završila u mreži. Košmar. Elem, Pavlidis je samo dva minuta kasnije izlomio dvojicu igrača Kasa Pije, poslao ih na travu i ponovo se upisao u strelce, da bi poslednji put bio precizan u 54. minutu.
Na sve ovo, uspeo je i da upiše asistenciju kod drugog gola koji je postigao Rafa Silva. Grk se poigravao sa odbranom domaćina kao da je u pitanju ekipa puna klinaca, a ne iskusnih igrača koji znaju šta znači igrati Primeiru. Golove su još postizali Đanluka Prestijani koji je otvorio goleadu u četvrtom minutu, a i Džon Duran je upisao prvenac u šampionatu.
Poigrala se Benfika baš kao što to ume kad joj naleti žuta minuta usled lošeg rezultata u prethodnoj utakmici pa reši da se istrese na nemoćnom rivalu. To je Kasa Pija osetila na svojoj koži. Čak je i sama sebi uspela da zatrese mrežu. Toliko je bila ubijena u pojam. Još je imala sreće da je tim Marka Silve malo popustio u poslednjih 20 minuta. Ko zna šta bi tek bilo da nije...
PRIMEIRA – 2. KOLO
Petak
Sporting Lisabon - Vitorija Gimarais 3:2 (3:0)
/Goncalveš 9, Joanidis 22, Altimira 41 - Samu 66, Endoje 69/
Subota
Alverka - Estrela Amadora 2:2 (0:0)
/Lukas 58, Semedo 62 - Antoneti 51, Markus 69/
Akademiko Viseu - Santa Klara 0:1 (0:1)
/Pasijensija 14p/
Rio Ave - Porto 0:2 (0:1)
/Perez 11, Sains 82/
Nedelja
Nasional - Estoril 2:0 (0:0)
/Ze Vitor 68, Leo Santos 77/
Aroka - Moreirense 4:0 (3:0)
/Marakas 23ag, Fontan 30, Barbero 45+1, Nandin 90+1/
Maritimo - Famalikao 1:2 (1:1)
/Can Brimen 8, Buzaidi 23, Boakje 90+4/
Kaza Pija - Benfika 0:7 (0:2)
/Prestijani 3, Rafa Silva 14, Pavlidis 47, 49, 54, Ofori 58ag, Duran 61/
***kvote su podložne promenama