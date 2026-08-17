Rezzime dana (ponedeljak): Tropsko veče u znaku strelaca

ZAOKRUŽENO

KAZA PIA - BENFIKA (tip 2, kvota 1,18) – rezultat 0:7

Najigraniji tip dana je došao, a da nismo morali ni da obratimo pažnju. Očigledno je kolika je razlika u kvalitetu dva kluba iz Primeire. Zanimljivo je da je gost veći deo golova, tačnije čak pet postigao u drugom poluvremenu. Istakao se trostruki strelac, Grk Vangelis Pavlidis.

FCSB - BOTOSANI (tip 1, kvota 1,52) – rezultat 3:2

Teško, uz mnogo muke odbranjen kec u rumunskom šampionatu, tačnije u susretu 5. kola tamošnje Lige 1. Gost je u 62. minutu ima 2:1, ali nije uspeo da izdrži pritisak prestoničkog giganta do poslednjeg sudijskog zvižduka. Sledećeg minuta nekadašnja Steaua je izjednačila, a do celog plena došla preko Birligee u 96. minutu.

ALMERIA - ELDENSE (tip 1, kvota 1,45) – rezultat 3:0

Lagan hod Almerije protiv slabašnog gosta u okviru otvarajućeg kola španske druge lige, popularne Segunde. Domaćin je bio više nego ubedljiv, a na semaforu stadiona u Almeriji je stajalo 3:0 već na kraju prvog poluvremena.

BRONDBI - SONDERJI (tip 1, kvota 1,40) – rezultat 3:2

Još jedan susret iz evropskog fudbala koji je ovog ponedeljka bio veom zanimljiv, sa pregršt golova. Najvažnije ovde je da je prošao jedan od deset naijgranijih parova dana u vašem MOZZARTU, a u pitanju je susret 4. kola danske Superlige.

SASUOLO - ČEZENA (tip 1, kvota 1,50) – rezultat 3:0

Tradicionlano, Italijani su započeli igranje tamošnjeg kupa pre početka Serije A koja nam stiže predstojećeg vikenda. I prvoligaš Sasuolo je pokazao da je kvalitet apsolutno na njegovoj strani protiv drugoligaša iz Čezene.

HEKEN - HALMSTAD (tip 1, kvota 1,34) – rezultat 1:0

Golom Julijusa Lindberga na dodavanje Abdulaje Dumbije, igrača rođenog pre 18 godina u Obali Slonovače, u 36. minutu susreta 17. kola najvišega ranga švedskog fudbala, Alsvenskana rešeno je i pitanje pobednika i prolaska jednog od najigra nijih parova dana u MOZZARTU.

PRECRTANO

SAMSUN - GECTEPE (tip 1, kvota 2,30) – rezultat 3:3

Paklen meč je odigran u Samsunu, gradu na obali Crnog mora u okviru početnog kola nove sezone turskog šampionata, popularnog Superliga. Poslednji gol kojim je domaćin izjednačio u 90. minutu delo je Juksela.



NOVI PAZAR - VOJVODINA (tip 2, kvota 1,90) – rezultat 2:0

Novi Pazar je prekinuo niz od dva poraza i upisao važne bodove za prodor među šest najboljih na tabeli. Na krilima oko 4.500 gledalaca, na pleća je oborena Vojvodina. Zasluženo, iako je od 54. minuta ekipa Strahinje Pandurovića imala igrača manje!

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LA KORUNJA - ELČE (tip 1, kvota 2,15) – rezultat 1:1

Ako ništa drugo, Riazor će opet imati heroja kao što su to nekad bili Dijego Tristan, Roj Makaj i ostali. Ne govorimo o Jeremaju Ernandezu, čoveku koji je deo Depora od 15. godine i na koga publika drugačija reaguje, nego o Pjeru Emeriku Obamejanu. Ako on bude bio u stanju da tokom cele sezone igra kao što je igrao večeras, onda misija opstanka nije toliko nemoguća.

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