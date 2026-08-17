Grent bio na korak od Bešiktaša, Željko Obradović rekao "ne"

Panatinaikos je ovog leta gotovo kompletirao tim za narednu sezonu, pojačavši ekipu na praktično svim pozicijama. Dolazak Željka Obradovića samo je dodatno podgrejao atmosferu u Atini, gde Zeleni već dobijaju epitet glavnog favorita za osvajanje Evrolige, iako ni pripreme još nisu počele.

Kako javlja turski novinar Ersin Albarjak, blizu odlaska iz kluba bio je Džerijan Grent, koji je već postigao dogovor sa Bešiktašem uz veoma dobre finansijske uslove. Ipak, Obradović nije dozvolio odlazak američkog beka, smatrajući ga važnim delom slagalice u kreiranju sastava za narednu sezonu.