Grent bio na korak od Bešiktaša, Željko Obradović rekao "ne"
Vreme čitanja: 2min | pon. 17.08.26. | 22:54
Američki bek već imao dogovor sa turskim klubom
Panatinaikos je ovog leta gotovo kompletirao tim za narednu sezonu, pojačavši ekipu na praktično svim pozicijama. Dolazak Željka Obradovića samo je dodatno podgrejao atmosferu u Atini, gde Zeleni već dobijaju epitet glavnog favorita za osvajanje Evrolige, iako ni pripreme još nisu počele.
Kako javlja turski novinar Ersin Albarjak, blizu odlaska iz kluba bio je Džerijan Grent, koji je već postigao dogovor sa Bešiktašem uz veoma dobre finansijske uslove. Ipak, Obradović nije dozvolio odlazak američkog beka, smatrajući ga važnim delom slagalice u kreiranju sastava za narednu sezonu.
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Grent je i prethodne sezone bio važan deo grčkog tima. Na parketu je prosečno u Evroligi provodio 23,7 minuta i za to vreme beležio 6,9 poena, 3,5 asistencija i 1,7 skokova. Ipak, njegov najveći doprinos ne vidi se u statističkim kolonama, s obzirom na to da važi za odličnog defanzivca i igrača od zadatka. Dovoljno o tome govori podatak da je 2024. i 2025. godine u dresu Panatinaikosa dobio priznanje za najboljeg defanzivca grčkog prvenstva.
Sa atinskim timom osvojio je Evroligu 2024. godine, iste sezone postao je i šampion Grčke, dok je dva puta podizao trofej državnog kupa, 2025. i 2026. godine.
Pohod na nove trofeje nastaviće i naredne sezone, ali će konkurencija na bekovskim pozicijama biti ogromna. Pored Grenta, tu su Silven Fransisko, Kendrik Nan, Branku Badio, Kostas Slukas i Dimitris Moraitis.
Panatinaikos je ovog leta dodatno ojačao sastav u želji da mu se ne ponovi prošla sezona u kojoj je ostao i bez Evrolige i bez titule prvaka Grčke. Pored pomenutih Fransiska i Badija, u Atinu su stigli i Isak Bonga, Geršon Jabusel i Mustafa Fal.