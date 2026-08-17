TRANSFERI (ponedeljak, 17. avgust)
Najnovije vesti
pon. 17.08.26. | 23:32
Pratite sa nama iz minuta u minut sva dešavanja sa fudbalske pijace...
* * *
NAJVAŽNIJE VESTI DANA
- Galata ponudila skoro 90.000.000 Brunu Ferandesu. Opširnije OVDE.
- Milan dogovorio transfer Dijega Moreire! Opširnije OVDE.
- Zvezda neće da otkupi Erakovića, vraća ga u Zenit. Opširnije OVDE.
- Jovan Milošević pred transferom u Bragu. Opširnije OVDE.
- Zvanično: Igor Miladinović u Partizanu. Opširnije OVDE.
- Zvanično: Konstantelijas u Dortmundu za 26.000.000. Opširnije OVDE.
- Al Hilal hoće Neta i Votkinsa. Opširnije OVDE.
- Dogovoreno: Vikario na pozajmici u Juventusu. Opširnije OVDE.
- Zvanično: Lukumi u Juventusu. Opširnije OVDE.
- Zvanično: Ipsvič za tandem Strazbura platio 50.000.000. Opširnije OVDE.
- Šerif potpisao za PAOK. Opširnije OVDE.
- Hetafe otvorio pregovore oko Bajčetića. Opširnije OVDE.
- Vanja Vlahović pred odlaskom u Seriju B. Opširnije OVDE.
* * *