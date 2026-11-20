ANADOLU EFES – ASVEL (tip 1, kvota 1,35) 107:81

Posle tri uzastopna poraza Asvel je otišao u Istanbul i proveo se kao bos po trnju. Efes ih je doslovno pregazio u meču 13. kola Evrolige - 107:81. To im je deveti poraz ove sezone, dok je Efes uspeo da dođe do šeste pobede i da malo prodiše. Do pobede su ih predvodili Džordan Lojd i Metju Strazel, a uz čak 15 trojki na meču i to na 50 odsto uspešnosti, najviše govori kakva je ovo napadačka utakmica bila za domaćina. Znali ste to i vi.

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OLIMPIJAKOS - REAL (tip 1, kvota 1.90) 92:76

Ekipa Jorgosa Barcokasa je od samog starta nametnula svoj ritam. Nakon uvodnih 19:14 u prvoj deonici, domaći tim je u drugoj četvrtini potpuno nadigrao goste iz Madrida i na odmor otišao sa velikih 17 poena prednosti. Olimpijakos je bez većih problema održavao dvocifrenu razliku i tokom trećeg perioda igre, a početkom poslednje četvrtine prednost grčkog tima dostigla je maksimalnih +26. Briljirao je Tajrik Džons sa 22 poena i osam skokova, a ispratili su ga Furnije sa 17, i Vezenkov sa 14 poena. Lagano zaokružen tip.

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MOLDE - BODE GLIMT (tip 2, kvota 1.67) 2:4

Kada ova dva tima ukrste koplja golovi ne nedostaju. Dva smo videli u prvom poluvremenu, a Bodo ih je postigao u razmaku od pet minuta preko Blomberga i Brinhildsena u 11. i 16. minutu. Blomberg je bio strelac i u drugom poluvremenu, tačnije u 51. minutu, a na odgovor domaćina čekalo se do 74. minuta kada je Oskar Spiten smanjio na 1:3. Da ništa ne prepusti slučaju i vas sačuva od bilo kakvog iznenađenja četiri minuta kasnije pobrinuo se napadač gostiju Helmersen. Uzalud gol Moldea u dubokoj nadoknadi.

ORHUS – LINGBI (tip 1, kvota 1,70) 2:1

Orhus je samo bleda senka šampiona iz prošle sezone, ali mnogo bolje igra na svom terenu gde je vezao tri pobede, odnosno četiri meča bez poraza. Večeras je ubeležio i peti. Prvi gol postigao je Emeri u 13. minutu, međutim samo četiri minuta kasnije Lingbi preko Kolina dolazi do izjednačenja. Domaćin je ponovo poveo preko Andersena u 26. minutu, i s tim rezultatom otišlo se na odmor. U drugom poluvremenu Orhus je imao nešto veću inicijativu, ali do kraja utakmice rezultat je ostao nepromenjen. Našim kladiocima to je sasvim odgovaralo.

MEDVEDEV - TIJAFO ( tip 1, kvota 1, 40) 2:0

Ruski teniser savladao je Amerikanca Frensisa Tijafoa rezultatom 2:0 u setovima (6:3, 6:4) u odlučujućem meču poslednjeg kola grupe „Ivan Lendl“ i plasirao se u polufinale Završnog mastersa u Torinu. Pri rezultatu 2:2 uspeo je Medvedev da spase dve brejk lopte, a već u narednom šestom gemu oduzeo je servis Tijafou za vođstvo od 4:2 i potom sigurno priveo set kraju za 1:0. Tijafo je u devetom gemu spasao tri brejk lopte, ali je Medvedev iskoristio četvrtu priliku, napravio ključni brejk i potom bez izgubljenog poena na svom servisu overio pobedu nakon sat i 22 minuta igre. Pobeda i za vas.

PRECRTANO

ATLETIK BILBAO – ESPANJOL (tip 1, kvota 1,50) 0:1

Uprkos inicijativi domaćina Espanjol je čvrstom odbranom uspešno zatvarao prilaze golu Anhela Fortunja. Gosti iz Barselone su dočekali svoju priliku u 66. minutu. Tada je najbolji strelac tima Roberto Fernandez zatresao mrežu Unaija Simona i doneo Espanjolu sva tri boda na jednom od najtežih gostovanja u ligi. U nezgodnom momentu za naše igrače.

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BAJERN MINHEN – KELN (tip 1, kvota 1,10) 1:1

Bajern je dobio šest prethodnih duela sa Kelnom, a od Jarčeva nije izgubio u poslednjih devet. Njihovi okršaji po tradiciji obiluju golovima, na četiri prethodna viđeno je najmanje četiri. Ipak, to nije bio slučaj večeras i pored toga što je prvi pao rano. Keln ga je preko Mura postigao u 12. minutu, a odgovor domaćina stigao je preko Brauna u 37, i bez pobednika završeno je prvo poluvreme. Zbog povreda teren su u prvom poluvremenu morali da napuste Hari Kejn i Majkl Olise. Bajern je imao inicijativu u nastavku meča, ali na njihovu, ali i vašu žalost rezultat je do kraja ostao nepromenjen.

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BARSELONA - CRVENA ZVEZDA (tip 1, kvota 1.75) 85:85

Crvena zvezda savladala je Barselonu 103:100 posle produžetka, u neverovatnoj, dramatičnoj završnici, koja je rešena sa linije za slobodna bacanja. Tajson Karter dao je 31 poen, rešio je utakmicu sa linije penala, Kristijan Koloko je udario rampu Džastinu Robinsonu na +1 i to u poslednjih petnaestak sekundi, što je prelomilo ovaj duel, od kog su se znojili dlanovi i gde su se svi tresli dok sirena nije poslednji put odsvirala i označila kraj. Nažalost, kraj i za vaše tipovanje.

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PARTIZAN MOZZART BET – BEŠIKTAŠ (tip 1, kvota 1,57) 77:77

Oslabljeni Partizan (bez Vilisa, Tompsona, Vildoze i Stivensa) loše je otvorio susret, pa je na početku izgledalo da će ekipa Dušana Alimpijevića slaviti u hali „Aleksandar Nikolić. U utakmici punoj preokreta Kajl Olman i Karlik Džons ostali su hladni u produžetlku i doneli pobedu za pamćenje pred svojim navijačima 91:87. Za naše igrače pobeda je stigla prekasno.

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