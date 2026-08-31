Mitrović zaseo na Vitorijinu klupu, možda meč sa Bragom to promeni
Vreme čitanja: 2min | pon. 31.08.26. | 12:31
Mladi srpski vezista od početka nove sezone nije u prvom planu u Gimaraisu, očekuje se da i u 4. kolu Primeire (ponedeljak, 21.15) bude na klupi
Tokom većeg dela prošle sezone mladi srpski fudbaler Matija Mitrović je bio standardan u timu Vitorije Gimarais. Na proleće je malo izgubio minutažu, a izgleda da ni tokom letnjih priprema nije uspeo da ubedi trenera Tijaga Margarida da mu više veruje. Očekuje se da će 21-godišnji vezista biti na klupi i u 4. kolu Primeire, ovog ponedeljka od 21.15 časova, kada Vitorija bude gostovala Bragi.
Zasad je mladi reprezentativac Srbije zabeležio dva nastupa u novoj sezoni, ali oba puta je proveo premalo vremena na terenu da bi uradio nešto značajnije. Na premijeri protiv Aruke (0:1) u igri je bio 12 minuta i za to vreme je dobio žuti karton, dok je prošlog vikenda protiv Nasionala (1:0) odigrao poslednjih 18 minuta.
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Između ta dva meča Vitorija je gostovala i Sportingu u Lisabonu. Izgubila se sa 2:3, a Mitrović je čitav meč odgledao sa klupe.
21.45: (1,75) Braga (3,60) Vitorija Gimarais (4,90) MR
Očigledno je da tim iz Gimaraisa još uvek traži formu. Nije sezonu otvorio baš najpovoljnije. S druge strane, Braga već mesec i po dana igra takmičarski fudbal, pošto je preskočila tri kruga kvalifikacija za Ligu konferencije. Eliminisala je Železničar iz Pančeva, Dinamo Minsk i Austriju iz Beča, sve bez poraza. U Primeiri je zato odigrala samo jedan meč, remizirala je sa Moreirenseom rezultatom 2:2.
“Mana nama u stručnom štabu je što ne možemo da predvidimo taktiku koju će protivnik da koristi protiv nas. Oni Evropu igraju na drugačiji način nego Primeiru. To što su oni u boljem takmičarskom ritmu znači samo da moramo da odgovorimo na terenu većom brzinom. Trudićemo se da se koncentrišemo na naš plan, da tražimo pametna rešenja i siguran sam da će nam to doneti dobar rezultat”, kazao je Margarido pred večerašnji duel.
Prošle sezone Braga nije izgubila od Vitorije u Primeiri, u Gimaraisu je bilo 1:1, dok je kod kuće slavila sa 3:2. Zato, Vitorija je bila uspešnija u finalu Liga kupa Portugalije sredinom januara, na neutralnom terenu je trijumfovala sa 2:1. Tada je Mitrović takođe ušao sa klupe, u 82. minutu.
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PRIMEIRA, 4. KOLO
Petak
Rio Ave - Sporting 0:4 (0:4)
/Gonsalveš 5, Katamo 19, Suarez 26, 37/
Subota
Alverka – Santa Klara 1:1 (0:0)
/Semedo 69 – Brener 87/
Aruka – Maritimo 2:1 (1:1)
/Van E 44, Barbero 55 – Tedžon 27/
Akademiko – Porto 0:3 (0:3)
/Silva 5, Veiga 20, Gomeš 38/
Nedelja
Nasional – Estoril 2:3 (1:1)
/Gasolina 3, Ruan 66 – Stoika 45+1, Markus 62, Antoneti 83/
Kasa Pija – Moreirense 0:1 (0:1)
/Kiko 24/
Famalikao – Žil Visente 0:0
Ponedeljak
21.15: (1,17) Benfika (8,00) Estoril (14,0) MR
21.45: (1,75) Braga (3,60) Vitorija Gimarais (4,90) MR
*** kvote su podložne promenama / MR - Mozzart Relax