Mitrović zaseo na Vitorijinu klupu, možda meč sa Bragom to promeni

Između ta dva meča Vitorija je gostovala i Sportingu u Lisabonu. Izgubila se sa 2:3, a Mitrović je čitav meč odgledao sa klupe.

21.45: (1,75) Braga (3,60) Vitorija Gimarais (4,90) MR

Očigledno je da tim iz Gimaraisa još uvek traži formu. Nije sezonu otvorio baš najpovoljnije. S druge strane, Braga već mesec i po dana igra takmičarski fudbal, pošto je preskočila tri kruga kvalifikacija za Ligu konferencije. Eliminisala je Železničar iz Pančeva, Dinamo Minsk i Austriju iz Beča, sve bez poraza. U Primeiri je zato odigrala samo jedan meč, remizirala je sa Moreirenseom rezultatom 2:2.

“Mana nama u stručnom štabu je što ne možemo da predvidimo taktiku koju će protivnik da koristi protiv nas. Oni Evropu igraju na drugačiji način nego Primeiru. To što su oni u boljem takmičarskom ritmu znači samo da moramo da odgovorimo na terenu većom brzinom. Trudićemo se da se koncentrišemo na naš plan, da tražimo pametna rešenja i siguran sam da će nam to doneti dobar rezultat”, kazao je Margarido pred večerašnji duel.

Prošle sezone Braga nije izgubila od Vitorije u Primeiri, u Gimaraisu je bilo 1:1, dok je kod kuće slavila sa 3:2. Zato, Vitorija je bila uspešnija u finalu Liga kupa Portugalije sredinom januara, na neutralnom terenu je trijumfovala sa 2:1. Tada je Mitrović takođe ušao sa klupe, u 82. minutu.

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PRIMEIRA, 4. KOLO

Petak

Rio Ave - Sporting 0:4 (0:4)

/Gonsalveš 5, Katamo 19, Suarez 26, 37/

Subota

Alverka – Santa Klara 1:1 (0:0)

/Semedo 69 – Brener 87/

Aruka – Maritimo 2:1 (1:1)

/Van E 44, Barbero 55 – Tedžon 27/

Akademiko – Porto 0:3 (0:3)

/Silva 5, Veiga 20, Gomeš 38/

Nedelja

Nasional – Estoril 2:3 (1:1)

/Gasolina 3, Ruan 66 – Stoika 45+1, Markus 62, Antoneti 83/

Kasa Pija – Moreirense 0:1 (0:1)

/Kiko 24/

Famalikao – Žil Visente 0:0

Ponedeljak

21.15: (1,17) Benfika (8,00) Estoril (14,0) MR

21.45: (1,75) Braga (3,60) Vitorija Gimarais (4,90) MR

*** kvote su podložne promenama / MR - Mozzart Relax