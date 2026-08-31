Raport sa srpskoligaških terena: Samo Jedinstvo 3/3, pocrveneo Milan Purović

U isto vreme, kada bi se na osnovu do sada odigranih utakmica, tražili klubovi koji su najviše pokazali, ne bi moglo, a da se ne pomene Jedinstvo putevi. Užičani su jedini tim od svih koji su odigrali tri kola, a da ima maksimalan učinak. Tim je još mogu da se pohvale Budućnost iz Dobanovaca, Zvezdara i Ušće Novi Beograd, neporažene ekipe posle dva kola u Srpskoj ligi Beograd, dok su na terenima Vojvodine to Sloboda (Donji Tovarnik) i Veternik. U Srpskoj ligi Istok, posle tri runde nema kluba sa svim pobedama.

Kada bi se tražilo nešto po čemu se protekli vikend bitnije razlikuje od prethodnih na terenima četiri grupe srpskoligaškog društva, onda bi to mogla da bude vest iz Priboja. Posle prvog poraza FAP je sporazumno raskinuo saradnju sa dosadašnjim trenerom Igorom Stojakovićem . Šta se zaista krije iza reči “sporazumno” teško je odgonetnuti, ali je činjenica da je do razlaza došlo posle samo tri kola u kojem je doskorašnji prvoligaš ostvario po pobedu, remi i poraz.

Ono što je bez svake sumnje zajedničko za sva četiri grupe, jeste slaba poseta na tribinama. Ostaje da se vidi da li će i kada da bude srušen rekord koji je nedavno postavljen u valjevskom gradskom derbiju, kada je utakmici Budućnost Krušik – Radnički na popularnom Krušiku, prisustvovalo 3.000 gledalaca. POTOP TIMOČANINA POSLE KOMPLIMENATA Pohvaljeni za uspešan start (dve pobede), fudbaleri Timočanina su već na narednom stepeniku bili potopljeni. Novajlija iz Knjaževca ispraćen je iz Zaječara sa pet lopti u mreži. Za Timok 1919 to je bio oporavak jer rezultati na startu nisu bili očekivani. Već sada se OFK Brzi voz, Rembas, Đerdap i probuđeni pirotski Radnički, mogu oceniti kao pozitivan utisak. Beli iz Pirota su bili silni u Kruševcu gde su postigli pola tuceta golova protiv Jedinstva 1936 (6:2). Rembas trenera Slaviše Božičića, nije imao problema sa Pčinjom, dok je Đerdap upisao tri boda u Nišu protiv Sinđelića (2:0). Po učinku, ipak se izdvaja trijumf kluba iz niškog naselja Medijana. Brodari su protutnjali kroz Leskovac i Slogu zapljusnuli talasima – 5:0. Domaćini su bili uspešniji u kolu koje je ponovo bilo jako efikasno (35 golova), pa su zabeležili četiri trijumfa. Na tri su se radovali gosti, a pobednika nije bilo u Jagodini, gde je domaćin dozvolio gostima iz Ćuprije da stignu do remija. Srpska liga Istok, rezultati 3. kola: Vlasina – Radnički (S) 3:1, Trajal – Malošište 3:1, Jedinstvo 1936 – Radnički (P) 2:6, Timok 1919 – Timočanin 5:0, Rembas – Pčinja 3:0, OFK Sinđelić – Đerdap 0:2, Jagodina – Morava 1918 2:2, Sloga – OFK Brzi brod 0:5.

TANDEM SRUŠIO SLOBODU PORED ĐETINJE Šuškalo se da bi Užice od naredne sezone moglo da se nađe na mapi mesta koja će od naredne sezone da imaju prvoligaša. Prognoze, bar zasad, idu u dobrom smeru. Jedinstvo putevi posle tri kola drži primat, zaselo je na prvo mesto. Ali kako su se prognoze više odnosile na Slobodu, koja je trenutno bliža začelju nego sredini tabele Srpske lige – Zapad, onda će mnogo toga morati da se pre(okrene), da bi se kraj Đetinje vojevale prvoligaške bitke. I dok su Putari do treće vezane pobede stigli protiv Rađevca, crveno-crni su na svom terenu popili gorku pilulu od Dizelke (0:2), Milan Pavlović i Melvin Kolašinac, doneli su trijumf Lajkovčanima. A onda dolazi i pobeda Zlatibora nad FAP-om (3:0) koja je Kamiondžije koštala već opisanog rastanka sa trenerom Stojakovićem. I valjevski trećeligaši ostvaruju različite rezultate. I dok je Radnički slavio, Budućnost Krušik se okliznula na terenu Remonta gde ih je novajlija Vujan savladao (2:1). Sva tri gola viđena su u prvom poluvremenu. Na osam utakmica postignuto je 26 pogodaka. Najviše (pet) bilo je u Zablaću, a po četiri u Požegi i na meču Jedinstvo putevi – Rađevac. Srpska liga Zapad, rezultati 3. kola: Sloboda – Železničar (L) 0:2, Đerdap – Šumadija 1903 1:1, Jedinstvo putevi – Rađevac 4:0, Omladinac – Real 4:1, Zlatibor – FAP 3:0, Sloga (P) – Takovo (GM) 2:2, Radnički (V) Napredak 2:1, Vujan – Budućnost Krušik 2:1.

OFK BAČKA DOMAĆINSKI, GOSTI SE BAŠKARILI Samo OFK Bačka na krilima strelaca Alekseja Petrovića i Nikole Adamovića, kao domaćin uspela je da se raduje. Odnosno, Dinamo 1945 je jedini tim koji se praznih džepova vratio sa gostovanja. Tekstilac u Bačkom Jarku, Jedinstvo kod komšija iz Rume, Veternik u Apatinu i Sloboda u Čonoplji, uspeli su da se zakite sa tri boda. Težinu imaju i remiji Dizelke na gostovanju novajliji Gradnulici, OFK Vrbasa kod Kabela i još jednog debitanta Indeksa na terenu slavljenika iz Divoša (Hajduk proslavio 100.rođendan). Kvartet Mladost (BJ), Sloga, Mladost Apa i pančevački Brzi voz za sada su timovi koji nisu upisali ni bod, dok ekipa iz Bačkog Jarka u proteklih 180 minuta nije postigla ni gol. Tek nešto više od dva gola po utakmici donelo je drugo kolo na terenima Srpske lige Vojvodina. U dobroj meri prosek su uspele da koliko-toliko poprave utakmice u Čonoplji (pet golova) i na meču Gradnulica – Železničara, gde su se mreže zanjihale četiri puta. Srpska liga Vojvodina, rezultati 2. kola: Mladost (BJ) – Tekstilac 0:1, Sloven – Jedinstvo (SP) 0:1, OFK Bačka – Dinamo 1945 2:0, Mladost Apa – Veternik 1:2, Sloga (Č) – Sloboda (DT) 2:3, OFK Gradnulica – Železničar 2:2, Kabel – OFK Vrbas 0:0, Hajduk (D) – Indeks 1:1.

JEDINSTVO SA DVA IGRAČA MANJE DO TRIJUMFA NA ĆUPRIJI Rundu u Srpskoj ligi Beograd otvorili su mečevi na terenu IMT-a i Carevoj ćupriji. U prvom slavio je nominalni domaćin Brodarac (4:2) protiv debitanta iz Baćevca, dok je Jedinstvo iako bez dvojice isklju;enih igrača, očitalo lekciju BASK-u (1:3). I to kao da je bila najava zanimljivih okršaja, koji su usledili. Dobar start potvrdili su dobanovačka Budućnost, pobedom nad Bežanijom (3:0), Zvezdara u Bariču (2:0), dok je Ušće Novi Beograd, moralo da uloži dosta napora kako bi slavilo u Kumodražu (3:2). Činjenica da se pomenuti trio uzdignutih ruku vratio sa gostovanja, daje na značaju osvojenim bodovima. Radnički iz Obrenovca, po mnogima glavni kandidat za najviši plasman, ostao je praznih džepova u Lepušnioci gde je više razloga za radost imala domaća ekipa T6 Nika. Prva iskra i povratnik među trećeligaše ekipa Bežanije za sada su jedini bez upisanog boda. Ako se ima u vidu da grupa beogradskih srpskoligaša jedina ima 14 klubova u takmičenju, onda i brojka od 23 postignuta gola se može smatrati uspešnom. Više od tri gola po meču, nešto je što može da zadovolji ukuse u ligi za koju se nekada govorilo da je Tramvaj liga, ali kako tramvajski šina nema u Surčinu, Baćevcu, Obrenovcu, Bariču, Lepušnici... jasno je da to ime više ne može da bude aktuelno, kao i ona poštapalica – fudbal u krugu dvojke. Srpska liga Beograd, rezultati 2. kola: BASK – Jedinstvo 1:3, Brodarac – BSK 1926 4:2, Prva iskra – Zvezdara 0:2, GSP Polet Dorćol – PKB 1950 0:0, Bežanija – Budućnost 0:3, Torlak – Ušće Novi Beograd 2:3, T6 Nika – Radnički (O) 2:1.