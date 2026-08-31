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Novinar M. Milić

PREDLOZZI I TIPOVANJA (ponedeljak): 3+ igra iz Humske, lakše dolazi uz Mozzart RELAX

Vreme čitanja: 1min | pon. 31.08.26. | 11:49

Pročitajte nekoliko predloga za 31. avgust...

NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.

Šta vi mislite? Imate li svoje ideje, predloge, fikseve... koje biste podelili s drugima?

Izabrane vesti

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MOZZART RELAX - KOD NAS PROLAZ DOK KOD DRUGIH PADA

Fiksevi dana
SRBIJA 1 MozzartBet Superliga | 19:00
Partizan - OFK Belgrade Mozzartbet
ID: 9921636

Ovo je jedan od onih parova na koje se danas primenjuje Mozzart RELAX pravilo, koje može eventualno da spase tiket. Meč ima ogroman rezultatski i psihološki značaj, jer crno-beli na svom terenu nisu savladali Romantičare u poslednja tri međusobna okršaja. Predstojeći večiti derbi u nedelju dodatno pojačava pritisak, pa je novi kiks poslednja stvar koja treba Parnom valjku. Ipak, vetar u leđa ekipi daju jedinstvena podrška navijača i ohrabrujući trijumf nad Hetafeom, koji je potvrdio da kvalitet tima vidno raste nakon dolaska novog trija Baba – Miladinović – Čumić. Predlažemo 3+, uz konstataciju da će ovde tip po Mozzart RELAX principu biti zaokružen ako gol padne do 10. minuta, ili dva do 30. minuta utakmice.

Konačan ishod

Tip: 1 (1.75)
Fiksevi dana
TURSKA 1 | 20:30
Besiktas - Corum Belediyespor
ID: 9921571

Posle poraza od Alanje, i samo jednog datog gola u prva dva kola, Bešiktaš ne sme sebi da dozvoli novu grešku. Jasno je da ga je borba za Ligu Evrope sa Kaunas Žalgirisom umorila, i da će Korum koji je na remi navukao Galatasaraj shvatiti ozbiljno, kako mu ne bi umakao kec u Istanbulu. Naravno, bez obzira na krajnji ishod dvomeča sa Žalgirisom, Bešiktaš sigurno boli poraz na revanšu pa će u ovom slučaju sigurno želeti da prekine negativan trend koji ga prati u poslednje vreme.

Konačan ishod

Tip: 1 (1.45)
Fiksevi dana
ITALIJA 1 | 18:30
Lecce - Roma
ID: 9922010

Roma je pobedila u 14 od poslednjih 17 međusobnih susreta sa Lečeom, vezala je četiri uzastopna trijumfa u međusobnim duelima, a domaćin na svom terenu nije slavio protiv Vučice još od aprila 2012. godine. S obzirom na ofanzivni potencijal gostiju i stabilnost u odbrani, kvota na čistu pobedu Rome predstavlja realan i najsigurniji izbor. Verujemo u tim Đan Pjera Gasperinija, a tip će biti dodatno osiguran i u slučaju da Roma povede sa dva gola razlike, makar došlo i do neverovatnog preokreta, zahvaljujući Mozzart RELAX olakšici, koja može da osigura i druge tipove odigrane uz ovaj par.

Konačan ishod

Tip: 2 (1.48)
Fiksevi dana
ENGLESKA 1 | 21:00
Aston Villa - Arsenal
ID: 9922053

Arsenal ulazi u meč s velikim samopouzdanjem nakon dominantnog starta sezone i osvajanja trofeja, dok oslabljena Aston Vila traži formu posle uvodnog teškog poraza. Ipak, tim Mikela Artete mora biti na oprezu jer ih je Unai Emeri već tri puta savladao u poslednjih šest međusobnih duela. Iako tradicija poziva na oprez, trenutna forma i promenjeni sastavi ekipa daju značajnu prednost gostima iz Londona. S obzirom na trenutnu formu, nadamo se da dvojka prolazi, a vi svakako možete da obratite pažnju i na Mozzart RELAX opcije koje su uključene u ponudu uz ovaj par.

Konačan ishod

Tip: 2 (1.5)
Za izbegavanje
ITALIJA 1 | 20:45
Atalanta - Bologna
ID: 9922055

Bolonja se pokazala kao izuzetno neugodan gost za Atalantu na njenom terenu. Ekipa Domenika Tedeska je prošle sezone odnela dve velike pobede iz Bergama – najpre u četvrtfinalu Kupa, a potom i u prvenstvenom duelu u maju (1:0), dok je u aprilu slavila Atalanta (2:0). Iako su sezonu otvorili porazom od Lacija, gosti stižu maksimalno motivisani da poprave utisak i sigurno će se postaviti čvrsto i defanzivno odgovorno. Znamo da je je tu Mozzarart RELAX koji ovde vođstvo Atalante sa sva gola razlike pretvara u dobitnog keca, ali mi opet nećemo da tipujemo tako. Zamenska opcija može da bude 0-2 igra, koja je u tradiciji para.

Konačan ishod

Tip: 1 (1.93)
Vredi probati
ŠPANIJA 1 | 19:30
Osasuna - Getafe
ID: 9922004

Osasuna ulazi u ovaj meč sa dobrim impulsom nakon što je pre nekoliko dana uspela da savlada Seltu Vigo sa 2:1. Novi šef stručnog štaba Luis Miguel Ramis polako postavlja stvari na svoje mesto, a domaći teren u Pamploni je istorijski mesto gde ova ekipa osvaja najveći deo svojih bodova i gde ima solidan bilans protiv večerašnjeg protivnika. S obzirom da Hetafe u ovaj meč ulazi nakon poraza od Partizana, logično je očekivati emotivno pražnjenje gostujućeg tima, i sasvim solidne uslove da ovaj kec prođe.

Konačan ishod

Tip: 1 (2.2)
Vredi probati
BUGARSKA 1 | 18:00
Dunav Ruse - Lokomotiv Sofia
ID: 9928080

Dunav Ruse je u prvih 6 kola primio čak 12 golova i zabeležio 5 poraza. Njihova odbrana deluje izuzetno ranjivo, ali ni Lokomotiva nije bolja sa gol razlikom 5:10. Juriće oni prvu pobedu u sezoni. Znamo da ovaj tip nije nešto što se tretira kao sigurica, ali se može verovati da će iskusniji sastav gostujućeg tima biti navalentan u gostima koji je u takmičenje stigao iz drugoligaških voda. U svakom slučaju, druga opcija za klađenje može da vam bude i 3+ igra.

Konačan ishod

Tip: 2 (2.05)
Fiksevi dana
PORTUGALIJA 1 | 21:15
Benfica - Estoril
ID: 9921615

Estoril ima velikih problema sa efikasnošću i odbranom, pošto je u prva tri kola postigao samo jedan, a primio pet golova. S obzirom na to da su Orlovi kvalitetniji i moraju da sominiraju pred svojim navijačima, ali i da gosti umeju da postave čvrst blok, najrealnije je izbeći čistu pobedu zbog nedovoljno inspirativne kvote i odigrati kombinaciju 1&3+ ili kombinaciju golova recimo izmaštati sa nekom goleadom, koja pokriva realnu efikasnost i tradiciju međusobnih duela, uz opasku da je u poslednja dva navrata prolazila GG4+ igra.

Mozzart kombinazzije

Tip: 1&3-5 (1.73)

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