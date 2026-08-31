PREDLOZZI I TIPOVANJA (ponedeljak): 3+ igra iz Humske, lakše dolazi uz Mozzart RELAX
Vreme čitanja: 1min | pon. 31.08.26. | 11:49
Pročitajte nekoliko predloga za 31. avgust...
NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.
Šta vi mislite? Imate li svoje ideje, predloge, fikseve... koje biste podelili s drugima?
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MOZZART RELAX - KOD NAS PROLAZ DOK KOD DRUGIH PADA
Ovo je jedan od onih parova na koje se danas primenjuje Mozzart RELAX pravilo, koje može eventualno da spase tiket. Meč ima ogroman rezultatski i psihološki značaj, jer crno-beli na svom terenu nisu savladali Romantičare u poslednja tri međusobna okršaja. Predstojeći večiti derbi u nedelju dodatno pojačava pritisak, pa je novi kiks poslednja stvar koja treba Parnom valjku. Ipak, vetar u leđa ekipi daju jedinstvena podrška navijača i ohrabrujući trijumf nad Hetafeom, koji je potvrdio da kvalitet tima vidno raste nakon dolaska novog trija Baba – Miladinović – Čumić. Predlažemo 3+, uz konstataciju da će ovde tip po Mozzart RELAX principu biti zaokružen ako gol padne do 10. minuta, ili dva do 30. minuta utakmice.
Konačan ishod
Posle poraza od Alanje, i samo jednog datog gola u prva dva kola, Bešiktaš ne sme sebi da dozvoli novu grešku. Jasno je da ga je borba za Ligu Evrope sa Kaunas Žalgirisom umorila, i da će Korum koji je na remi navukao Galatasaraj shvatiti ozbiljno, kako mu ne bi umakao kec u Istanbulu. Naravno, bez obzira na krajnji ishod dvomeča sa Žalgirisom, Bešiktaš sigurno boli poraz na revanšu pa će u ovom slučaju sigurno želeti da prekine negativan trend koji ga prati u poslednje vreme.
Konačan ishod
Roma je pobedila u 14 od poslednjih 17 međusobnih susreta sa Lečeom, vezala je četiri uzastopna trijumfa u međusobnim duelima, a domaćin na svom terenu nije slavio protiv Vučice još od aprila 2012. godine. S obzirom na ofanzivni potencijal gostiju i stabilnost u odbrani, kvota na čistu pobedu Rome predstavlja realan i najsigurniji izbor. Verujemo u tim Đan Pjera Gasperinija, a tip će biti dodatno osiguran i u slučaju da Roma povede sa dva gola razlike, makar došlo i do neverovatnog preokreta, zahvaljujući Mozzart RELAX olakšici, koja može da osigura i druge tipove odigrane uz ovaj par.
Konačan ishod
Arsenal ulazi u meč s velikim samopouzdanjem nakon dominantnog starta sezone i osvajanja trofeja, dok oslabljena Aston Vila traži formu posle uvodnog teškog poraza. Ipak, tim Mikela Artete mora biti na oprezu jer ih je Unai Emeri već tri puta savladao u poslednjih šest međusobnih duela. Iako tradicija poziva na oprez, trenutna forma i promenjeni sastavi ekipa daju značajnu prednost gostima iz Londona. S obzirom na trenutnu formu, nadamo se da dvojka prolazi, a vi svakako možete da obratite pažnju i na Mozzart RELAX opcije koje su uključene u ponudu uz ovaj par.
Konačan ishod
Bolonja se pokazala kao izuzetno neugodan gost za Atalantu na njenom terenu. Ekipa Domenika Tedeska je prošle sezone odnela dve velike pobede iz Bergama – najpre u četvrtfinalu Kupa, a potom i u prvenstvenom duelu u maju (1:0), dok je u aprilu slavila Atalanta (2:0). Iako su sezonu otvorili porazom od Lacija, gosti stižu maksimalno motivisani da poprave utisak i sigurno će se postaviti čvrsto i defanzivno odgovorno. Znamo da je je tu Mozzarart RELAX koji ovde vođstvo Atalante sa sva gola razlike pretvara u dobitnog keca, ali mi opet nećemo da tipujemo tako. Zamenska opcija može da bude 0-2 igra, koja je u tradiciji para.
Konačan ishod
Osasuna ulazi u ovaj meč sa dobrim impulsom nakon što je pre nekoliko dana uspela da savlada Seltu Vigo sa 2:1. Novi šef stručnog štaba Luis Miguel Ramis polako postavlja stvari na svoje mesto, a domaći teren u Pamploni je istorijski mesto gde ova ekipa osvaja najveći deo svojih bodova i gde ima solidan bilans protiv večerašnjeg protivnika. S obzirom da Hetafe u ovaj meč ulazi nakon poraza od Partizana, logično je očekivati emotivno pražnjenje gostujućeg tima, i sasvim solidne uslove da ovaj kec prođe.
Konačan ishod
Dunav Ruse je u prvih 6 kola primio čak 12 golova i zabeležio 5 poraza. Njihova odbrana deluje izuzetno ranjivo, ali ni Lokomotiva nije bolja sa gol razlikom 5:10. Juriće oni prvu pobedu u sezoni. Znamo da ovaj tip nije nešto što se tretira kao sigurica, ali se može verovati da će iskusniji sastav gostujućeg tima biti navalentan u gostima koji je u takmičenje stigao iz drugoligaških voda. U svakom slučaju, druga opcija za klađenje može da vam bude i 3+ igra.
Konačan ishod
Estoril ima velikih problema sa efikasnošću i odbranom, pošto je u prva tri kola postigao samo jedan, a primio pet golova. S obzirom na to da su Orlovi kvalitetniji i moraju da sominiraju pred svojim navijačima, ali i da gosti umeju da postave čvrst blok, najrealnije je izbeći čistu pobedu zbog nedovoljno inspirativne kvote i odigrati kombinaciju 1&3+ ili kombinaciju golova recimo izmaštati sa nekom goleadom, koja pokriva realnu efikasnost i tradiciju međusobnih duela, uz opasku da je u poslednja dva navrata prolazila GG4+ igra.
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