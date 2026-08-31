Navone: Postoje veće pobede i od ove nad Novakom

Navone je specijalista za šljaku, ali imao je dovoljno u svom arsenalu da pobedi i bivšeg broja jedan. Teško mu je bilo i da poveruje šta je uradio, jer je Novak prvi put poražen na startu jednog grend slema još od 2006. godine.

"Ovo što se desilo je apsolutna ludost. Počeo sam meč sa 0:3, bio sam vrlo nervozan zbog toga s kim igram. Nije lako ignorisati činjenicu da igrate protiv idola, ali malo-pomalo ušao sam u taj takmičarski ritam. Znao sam da protiv njega neću dobiti mnogo prilika, posebno na terenu na kom se dobro oseća. Ipak, poslednjih nekoliko nedelja nije bilo lako. Došao sam i ja ovde sa nekim problemima, ali moj tim na čelu sa mojim fizioterapeutom, odigrao je ključnu ulogu. Postoje pobede koje su veće od pobedom nad Đokovićem. Ova je posebna iz drugih razloga, veoma sam srećan", rekao je Navone.

18.50: (1,20) Alkaras (4,50) Safijulin

Argentinac je u karijeri osvojio samo jednu titulu i to ove godine na šljaci u Bukureštu, na takmičenju Serije ATP 250.

"Nikad pre nisam igrao na stadionu Artur Eš i nikada nisam igrao sa Novakom. Ovo mi je bilo prvi put da sam dobio meč u pet setova, mislim da sam ranije izgubio četiri. Dugo ću pamtiti ovo. Pobediti Novaka u prvom kolu je važno za mene, za moj razvoj, ali i za moj mentalitet, jer sam uspeo da pronađem svoj ritam protiv njega. Ne znam šta da kažem. Novak je GOAT ovog sporta. Pobedio sam ga na US openu, na Artur Ešu u noćnom terminu, ovo je jedan od najlepših trenutaka za mene", priznao je argentinski teniser.

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Prisetio se 25-godišnji teniser kako je krenuo, Novak mu je bio jedan od idola.

"Kada ste dete i kada razmišljate o tome da igrate tenis, uvek sanjate da ste na najvećoj pozornici i da imate šansu da igrate sa najboljima. Odrastao sam gledajući Novaka, Rodžera i Rafu. Ustajao sam rano da bih gledao Novaka u Australiji, na Rolan Garosu i US openu, zato bih se uspavao i kasnio u školu. Mama mi je rekla da me mrzi zbog toga, ali meni je to mnogo značilo. Kada dobijete šansu da igrate sa njim, sanjate o pobedi, jer ste odrastali na taj način. Možda mi se san ostvario", priznao je Marijano.

REZULTATI, 1. KOLO

Bublik - Volf 6:4, 6:2, 3:6, 6:1

Ečeveri - Kopriva 6:3, 6:4, 6:0

Šapovalov - Kecmanović 6:4, 4:6, 6:4, 6:1

Majhšak - Međedović 6:3, 6:3, 6:3

Samjuel - Mahač 6:2, 6:3, 6:2

Farija - Bruksbi 6:3, 7:6 (4), 4:6, 1:6, 6:2

Medvedev - Gaston 6:4, 6:2, 6:4

Van Aše - Nori 6:7 (6), 6:2, 6:2, 6:3

Munar - Atman 6:7 (5), 3:6, 6:1, 7:6 (4), 7:5

Prižmić - Ševčenko 2:6, 6:3, 6:3, 5:7, 7:5

Lehečka - Karenjo Busta 6:1, 7:6 (5), 4:6, 6:2

Kažu da je uvek najteže igrati pošto napravite senzaciju, pa će i Navone morati način da se što pre "prizemlji".

"Moram da sačuvam hladnu glavu, da se fokusiram na igru i važne stvari. Ne smem da razmišljam o Novaku. Teško je osećati se dobro posle četiri i po sata na terenu. Video sam ga kako se trese u petom setu, imao je momente zamora još u prvom, ali to je Novak. On je GOAT, uvek nađe način da pobedi nekoga. Najbolja stvar koju sam mogao da uradim je da se fokusiram na sebe, na svoju strategiju, to je jedino što mogu da kontrolišem", zaključio je Navone.

On će u drugom kolu igrati sa pobednikom susreta između Matea Beretinija i Stanislasa Vavrinke.