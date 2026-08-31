U prodaji ulaznice za 180. večiti derbi – od 600 do 2.500 dinara

Crvena zvezda prva sa dve utakmice manje od konkurencije, Partizan, takođe sa pet mečeva, na tek pretposlednjem, 13. mestu na tabeli. Ali s nekom novom energijom posle časnog ispadanja od Hetafea, dok su crveno-beli navijači prilično nezadovoljni spuštanjem u Ligu konferencije. Paradoksi modernog fudbala.

Sve to obećava uzbudljiv 180. večiti derbi naredne nedelje, 6. septembra od 19 sati, na stadionu “Rajko Mitić”. Videćemo da li i sasvim pune tribine.