U prodaji ulaznice za 180. večiti derbi – od 600 do 2.500 dinara
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Vreme čitanja: 1min | pon. 31.08.26. | 12:31
A i na zapadu mesta mogu da se nađu za 1.200
Crvena zvezda prva sa dve utakmice manje od konkurencije, Partizan, takođe sa pet mečeva, na tek pretposlednjem, 13. mestu na tabeli. Ali s nekom novom energijom posle časnog ispadanja od Hetafea, dok su crveno-beli navijači prilično nezadovoljni spuštanjem u Ligu konferencije. Paradoksi modernog fudbala.
Sve to obećava uzbudljiv 180. večiti derbi naredne nedelje, 6. septembra od 19 sati, na stadionu “Rajko Mitić”. Videćemo da li i sasvim pune tribine.
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Zvezda je danas pustila u prodaju ulaznice za veliki derbi osmog kola Mozzart Bet Superlige. Za sada samo onlajn, dok će na blagajnama stadiona biti dostupne u četvrtak i petak od 10 do 18 časova, u subotu od 11.00 do 16.00, kao i na dan meča od 12.00 pa sve do početka duela.
Cene? Vrlo popularne. Ulaznice za severnu tribinu koštaće 600 dinara, za istok 1.000, za zapad 1.200, a za tribinu “Siniša Mihajlović” (mesta u sredini) 2.500.
Navijači Partizana moraće da budu nešto strpljiviji.