Predrag Mijatović nije više član Skupštine Partizana

Kroz javnost su kružile teorije da će Mijatović krenuti u novu ofanzivu na predsedničku funkciju kada je aktuelno rukovodstvo najavilo ostavke ako Partizan ne prođe Hetafe. Međutim, na revanšu protiv španskog tima 30.000 ljudi je „izglasalo“ poverenje čelnicima i treneru crno-belih, tako da od tih ostavki, kako stvari stoje, neće biti ništa, iako će u septembru zasedati skupština Partizana.

Na toj sednici neće biti Predraga Mijatovića, koji je rešio da se u potpunosti raziđe sa klubom čiji je bio potpredsednik nešto manje od dve godine. A otišao je sa funkcije nakon sukoba sa ostatkom rukovodstva, koje je sve otišlo na jednu, a on na drugu stranu i upravo na poslednjoj skupštini taj deo uprave dobio daleko veću podršku.