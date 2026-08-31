Predrag Mijatović nije više član Skupštine Partizana
Vreme čitanja: 1min | pon. 31.08.26. | 12:22
Doskorašnji potpredsednik podneo ostavku na mesto u najvišem klupskom organu
Podneo je letos Predrag Mijatović ostavku na funkciju potpredsednika Partizana, ali je ostao član Skupštine kluba. I na oproštajnoj konferenciji je rekao da ima ambiciju da u nekom narednom periodu postane predsednik crno-belih.
Ipak, od danas Mijatović više nije član ni Skupštine kluba. Kako je objavio Kurir, doskorašnji potpredsednik je podneo ostavku na mesto u najvišem klupskom telu, tako da sada više ni u toj ulozi nije deo Parnog valjka.
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Kroz javnost su kružile teorije da će Mijatović krenuti u novu ofanzivu na predsedničku funkciju kada je aktuelno rukovodstvo najavilo ostavke ako Partizan ne prođe Hetafe. Međutim, na revanšu protiv španskog tima 30.000 ljudi je „izglasalo“ poverenje čelnicima i treneru crno-belih, tako da od tih ostavki, kako stvari stoje, neće biti ništa, iako će u septembru zasedati skupština Partizana.
Na toj sednici neće biti Predraga Mijatovića, koji je rešio da se u potpunosti raziđe sa klubom čiji je bio potpredsednik nešto manje od dve godine. A otišao je sa funkcije nakon sukoba sa ostatkom rukovodstva, koje je sve otišlo na jednu, a on na drugu stranu i upravo na poslednjoj skupštini taj deo uprave dobio daleko veću podršku.