Monako se prijavio za učešće u ABA ligi i nudi pola miliona evra

Kalendar je već objavljen, ali novi udvarač se nudi ABA ligi. I to sa zapada Evrope. Monako, dugogodišnji evroligaš koji zbog finansijskih problema ove sezone neće moći da se takmiči u francuskoj ligi, prijavio se za učešće u Jadranskoj ligi, javio je Sport Klub.

Interesovanje kluba iz Kneževine ne znači ipak da će Monaku i biti dozvoljeno da igra na Jadranu, jer tamo je već liga podeljena na dve grupe od po 10 klubova, raspored utakmica je objavljen i veliko je pitanje da li će polovina timova prihvatiti da se u već pretrpanom kalendaru obaveže na dve dodatne utakmice.