Monako se prijavio za učešće u ABA ligi i nudi pola miliona evra
Vreme čitanja: 1min | pon. 31.08.26. | 12:10
Mada, veliko je pitanje da li će klubovi Jadranske lige odobriti takav potez
Kalendar je već objavljen, ali novi udvarač se nudi ABA ligi. I to sa zapada Evrope. Monako, dugogodišnji evroligaš koji zbog finansijskih problema ove sezone neće moći da se takmiči u francuskoj ligi, prijavio se za učešće u Jadranskoj ligi, javio je Sport Klub.
Interesovanje kluba iz Kneževine ne znači ipak da će Monaku i biti dozvoljeno da igra na Jadranu, jer tamo je već liga podeljena na dve grupe od po 10 klubova, raspored utakmica je objavljen i veliko je pitanje da li će polovina timova prihvatiti da se u već pretrpanom kalendaru obaveže na dve dodatne utakmice.
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Monako se tu “potrudio” da oraspoloži ABA ligaše i prema informacijama Sport Kluba ponudio regionalnom takmičenju uplatu od pola miliona evra za “specijalnu pozivnicu”. Ako bi ponuda bila prihvaćena Monako bi stekao pravo da ipak zaigra u Evrokupu, pošto je tu privilegiju izgubio kada su mu francuski nadležni organi odbili zahtev da igra u tamošnjem sistemu takmičenja.
To bi pak moglo da zasmeta Bosni, koja se nadala da će baš ona dobiti naknadnu pozivnicu za Evrokup, pa se čini logičnim da ona bude protiv prijema Monaka.
Svakako, Skupština ABA lige o tom predlogu glasaće na Skupštini zakazanoj za 4. septembar u Ljubljani. Teoretski je moguće da Monako upadne u ABA 2 ligu, ali opet je pitanje da li bi mu Evroliga tada dozvolila da igra Evrokup.