Mozzart Relax doneo dobitak od 268.620 dinara: Ono kad na pet utakmica dođe pet plus

Ko kaže da je suludo gađati pet kombinacija i da svih pet ima isti tip - pet plus. Uz Mozzart Relax je i to moguće. Jedan igrač odigrao je tiket sa pet baš takvih kombinacija i svih pet mu je prošlo. Najpre, meč Napoli - Komo je završen s rezultatom 2:1 za goste, ali je zbog nove promocije Mozzart kladionice taj par prošao kao pet plus zbog toga što su do 50. minuta postignuta sva tri gola.

Slično je viđeno i u meču Deportivo - Valensija. Tim sa Rijazora je slavio (3:1), ali se tip računa kao pet plus zbog toga što su sva četiri gola postignuta do 80. minuta. Kao domino efekat, došla su i ostala dva. Čelsi je slavio protiv Brajtona (4:3), dok je Mančester junajted pobedio Ipsvič (5:2).