Mozzart Relax doneo dobitak od 268.620 dinara: Ono kad na pet utakmica dođe pet plus
Vreme čitanja: 1min | pon. 31.08.26. | 12:11
Još jedan veliki dobitak u sklopu kampanje kompanije Mozzart
Ko kaže da je suludo gađati pet kombinacija i da svih pet ima isti tip - pet plus. Uz Mozzart Relax je i to moguće. Jedan igrač odigrao je tiket sa pet baš takvih kombinacija i svih pet mu je prošlo. Najpre, meč Napoli - Komo je završen s rezultatom 2:1 za goste, ali je zbog nove promocije Mozzart kladionice taj par prošao kao pet plus zbog toga što su do 50. minuta postignuta sva tri gola.
Slično je viđeno i u meču Deportivo - Valensija. Tim sa Rijazora je slavio (3:1), ali se tip računa kao pet plus zbog toga što su sva četiri gola postignuta do 80. minuta. Kao domino efekat, došla su i ostala dva. Čelsi je slavio protiv Brajtona (4:3), dok je Mančester junajted pobedio Ipsvič (5:2).
Izabrane vesti
MOZZART RELAX - pravi dobitan tiket i kad tip padne
Na kraju, igrač je imao dobitak od 268.620 dinara uz uplatu od 200 i koeficijent 1343,1. Retko kad se dešava da na jednom tiketu prođe svih pet identičnih kombinacija, još je najmanja kvota bila 3,70, ali je ovog puta prošlo uz pomoć Mozzart Relaxa.
Da podsetimo, svaki meč može biti deo MOZZART RELAXA, dovoljno je da potražiš oznaku MR na sajtu mozzartbet.com ili podkategoriju MOZZART RELAX na aplikaciji.