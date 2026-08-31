Ponedeljak u Seriji A: Gasperiniju se sviđa nova Roma

Poštujući nepisana pravila da se reč „skudeto“ ne izgovara, Gasperini je upotrebio kreativnu formulu „možemo da ostvarimo i veći uspeh od trećeg mesta, iako nam fali još jedan napadač, pobednički duh je već tu“.

U svakom slučaju, Roma je pozvana da odgovori velikim klubovima sa severa koji su počeli prvenstvo sa maksimalnih šest bodova. Gledajući istoriju mečeva sa Lečeom, kao i snagu dva tima, rimski Đalorosi ne bi trebalo da imaju većih problema.

Drugo kolo Serije A se završava susretom Atalante i Bolonje. Domaćin je apsolutni favorit, između ostalog i zato što u redovima gostiju neće biti Roua koji želi da ode iz Bolonje, a pored klubova iz Premijer lige za njega je zainteresovana i Dea. Takođe, povratak Frenka Kesija u Bergamo rasplamsao je optimizam među navijačima Boginje da bi u ovoj sezoni mogli da se vrate u borbu za jedno mesto u Ligi šampiona i da osvoje drugi evropski trofej.

LEČE - ROMA (18.30)

Roma je samo jednom izgubila na prethodnih 20 mečeva na stadionu Via del Mare, i to pre 14 i po godina. Rimljani su u Lečeu, pored pomenutog poraza, zabeležili 11 pobeda i osam remija. Na poslednja četiri gostovanja Roma redovno uzima meru domaćinu u Pulji, štaviše, na poslednja četiri okršaja nije primila ni gol.

Trener Lećea Euzebio di Frančesko osokoljen pobedom na premijeri u Veneciji sprema nekoliko iznenađenja, uključujući i promenu formacijske postavke iz 4-2-3-1 u 3-5-2. Novo pojačanje Lečea Ivan Ilić će biti na klupi, dok je Nikola Štulić u trci za mesto u špicu napada sa Gubelsom.

Rimljani pucaju od optimizma pred večerašnji duel i imaju dobrih razloga za to jer su Dibala i Malen već u formi, što su pokazali protiv Fjorentine, dok su vezna linija i odbrana već ušli u sintoniju.

Malen (Reuters)

Gasperini će napraviti samo jednu, maksimalno dve izmene u sastavu u odnosu na onaj koji se pojavio na Olimpiku protiv Fjorentine. Molina je ozdravio, ali nije rečeno da će uzeti mesto startera mlađanom Luliju, budući da je Rimljanin opravdao poverenje protiv Ljubičastih prošlog ponedeljka.

Druga velika nedoumica je u napadu. Dibala i Malen su sigurni starteri, dok se za kompletiranje trozupca bore Mora, Sule i Pizili. Sva trojica igrača imaju adute za Gasperinija i trener Rome će biti na slatkim mukama da izabere.

Na klupi Rome, barem na početku, videćemo i dva nova pojačanja, De Rona i Balerdija, kao i Kastra i Kulierakisa.

Leće ima sve igrače na raspolaganju, dok je Roma doputovala bez Pelegrinija i Renša. Dobra vest za Rimljane je ta da će obojica biti spremni za sledeći prvenstveni meč protiv Atalante, kao i za premijeru u Ligi šampiona sa Fenerbahčeom.

LEČE (4-2-3-1): Falkone - Veiga, Gaspar, Tijago Gabrijel, Ndaba - Ngom, Maleh - Pjeroti, Kulibali, Ndri - Gubels (Štulić)

ROMA (3-4-2-1): Svilar - Mančini, Endika, Ermoso - Molina, Kristante, Kone, Vesli - Dibala, Mora - Malen

ATALANTA - BOLONJA (20.45)

Tim Mauricija Sarija mora da bude veoma oprezan pred meč sa Bolonjom, budući da su gosti iz Emilije odneli sve bodove sa tri od poslednja četiri gostovanja. Ruku na srce, na stranu pomenuti statistički podatak, svi ostali parametri su na strani Atalante.

Bolonja je ušla prilično oslabljena u novu sezonu. Više ne može da sanja o Evropi, već kako što pre da stigne do magične granice od 40 bodova koja garantuje opstanak u Seriji A. Meč sa Lacijom u prvom kolu je potvrdio novu realnost Bolonje i ona će biti još manje svetla sa izvesnim odlaskom Roua.

Atalanta se nalazi u usponu forme, poslednje dve pobede u prvenstvu i kvalifikacijama za Ligu konferencija protiv Sasuola i Hapoela udahnule su novo samopouzdanje Sarijevoj četi. To posebno važi za Đanluku Skamaku, koji se odblokirao protiv izraelskog tima u plej-ofu Lige konferencije.

U timu domaćina, barem prema najavama, trebalo bi da zaigra od prvog minuta Lazar Samardžić. Konkurenciju srpskom reprezentativcu pravi iskusni hrvatski igrač Mario Pašalić. To je ujedno i jedina dilema za startnu formaciju Atalante, budući da je Skamaka prilično favorit da počne meč od prvog minuta, dok će Nikola Krstović čekati šansu na klupi.

(Reuters)

U Bergamu se očekuje najviše od Šarla de Ketelarea. Belgijanac je imao problema sa primicačem, zbog kojeg nije mogao da trenira punom parom, i zato je njegova forma još u fazi podizanja. Koliko je De Ketelare važan za igru Atalante govori podatak da je na 144 utakmice u dresu Boginje stavio pečat na 63 gola (32 pogotka i 31 asistencija).

Pozitivna okolnost za Atalantu je oporavak Skalvinija, dok su na listi povređenih Kristensen, Sulemana i Hijen. Kesi iz logističkih razloga neće biti na raspolaganju Sariju, ali će zato putovati na megdan Romi sledećeg vikenda na Olimpijskom stadionu.

Trener Bolonje Domeniko Tedesko ne može da računa samo na El Azuzija i oko sastava ima samo nedoumicu između Orsolinija i Bernardeskija. Orsolini je dobio šansu protiv Lacija da počne meč, ali je nije dobro iskoristio, dok je Bernardeski ulaskom sa klupe uneo pozitivnu promenu u igri Bolonje i sa njim na terenu Emilijani su bili mnogo opasniji po gol Lacija.

ATALANTA (4-3-3): Karneseki - Zapakosta, Kosunu, Skalvini, Bernaskoni - Samardžić (Pašalić), Gaetano, Ederson - De Ketelare, Skamaka, Raspadori.

BOLONJA (4-3-3): Skorupski - Zortea, Hegem, Teat, Miranda - Odgard, Moro, Ferguson - Bernardeski, Pikoli, Kambijagi.

SERIJA A – 2. KOLO

Petak

Milan - Venecija 2:0 (0:0)

/Ramos 69, Halal 89ag/

Subota

Monca - Udineze 2:3 (1:3)

/Kolpani 37, Varela 63 - Pjotrovski 32, Kamara 45, Ekelenkam 45+3/

Sasuolo - Torino 2:1 (1:1)

/Volpato 32, Berardi 78 - Komuco 45+2/

Juventus - Parma 2:0 (0:0)

/Gonzales 63, Kopmajners 88/

Nedelja

Napoli - Komo 1:2 (1:2)

/Hejlund 30 - Baturina 17, Duvikas 34/

Kaljari - Inter 0:1 (0:1)

/Čalhanoglu 9/

Lacio - Đenova 1:0 (1:0)

/Fratezi 25/

Ponedeljak

18.30: (7,00) Leče (4,10) Roma (1,50) MR

20.45: (1,95) Atalanta (3,50) Bolonja (3,90) MR

***Kvote su podložne promenama/ MR - Mozzart Relax