Nikola Stanković tri godine u Čuki, Zvezdi 550.000 evra

Nikola Stanković je pre tri godine iz Crvene zvezde otišao baš u Čukarički, tamo se fudbalski profilisao, od zadnjeg veznog je postao desni bek, a odličnim igrama se izborio za povratnu kartu na Marakanu minule godine. Sada je rešio da ode u istom pravcu, samo u suprotnom smeru i da ponovo obuče beli dres Brđana.

Bio je Stanković na listi želja Čukaričkog od početka prelaznog roka i vrlo brzo je stigla saglasnost svih strana oko njegovog odlaska na Banovo brdo, ali se čekao epilog Zvezdinih kvalifikacija za Ligu šampiona. Sada kada su crveno-beli prešli u trku za Ligu Evrope, kada im je postalo jasno da moraju da redukuju igrački kadar, mladi desni bek je dobio zeleno svetlo da karijeru nastavi u Čukaričkom.

Klub sa Banovog brda u potrazi je i za novim napadačem pošto teže povrede Fjorina Durmišaja, koji je polomio kost stopala.