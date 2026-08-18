Nikolić: Istorijska šansa da dovedemo Ligu šampiona u Grčku

Jasno je da su sve misli bile okrenute već tada okršaju sa bugarskim predstavnikom, pa Nikolić ističe da će njegovi izabranici učiniti sve da se ove jeseni himna Lige šampiona svira na atinskom stadionu.

"Evo nas, tri meseca posle poslednjeg zvaničnog meča, sa Olimpijakosom. Pred nama je veliki dvomeč i jako sam uzbuđen. Nije prijatno igrati sa ekipom koja iza sebe već ima deset mečeva, dok smo mi odigrali samo jedan. Suočavamo se sa ekipom koja ima dosta stranih igrača i dobrog trenera, koja igra brzo i dobra je iz kontre i prekida. Ipak, i mi imamo iskusnu grupu igrača i moramo da odgovorimo na zahteve i očekivanja. Cilj je grupna faza Lige šampiona. Moji igrači zaslužuju tako nešto. Borićemo se i nadam se da ćemo za šest dana u Atini doneti Ligu šampiona u Grčku, jedini smo tim koji to može", kaže Nikolić.

21.00: (3,05) Levski (3,15) AEK (2,45)

Srpski stručnjak, koji je pobrao niz pohvala za svoj rad otkako je stigao u Atinu, kaže da su svi spremni i da može da računa na niz opcija.

"Nije lako biti u formi na startu sezone. Ono što mogu da obećam je da ćemo umreti na terenu da bismo uspeli i verujem da ćemo ostvariti cilj. Igrači su u dobroj kondiciji. Ipak, kondicija je jedna stvar, a forma nešto drugo, ona se stići će kroz zvanične mečeve. Dobro smo i nema povreda, apsolutno smo spremni za meč. Mi treneri uvek želimo nešto više, ali za mene, ovo su najbolji igrači na svetu. Možda Levski ima prednost u brzini, ali trudićemo se da to neutrališemo. Potpuno sam zadovoljan timom koji mi je na raspolaganju. Da li smo favoriti ili ne, o tome nek pričaju navijači. Ja sam profesionalac i ne gledam na taj način. Poštujem protivnika. Levski radi naporno i osvojio je titulu. Kako možemo da odredimo naše šanse? Budžeti takođe ne odlučuju pobednika. Po toj logici, mi bismo bili četvrti, ali smo uzeli titulu i eliminisali mnoge ekipe timove u Evropi. Zato neću napraviti grešku da potcenim protivnika, jer mislim da su u najboljoj formi u poslednjoj deceniji", smatra bivši trener CSKA iz Moskve i Partizana.

Na drugoj strani, u ekipi Levskog, neće igrati bivši reprezentativac Srbije, Marko Grujić, koji je u Sofiju ovih dana stigao baš iz redova AEK-a. Silne muke sa povredom, konačno su iza njega, u ponedeljak je odradio i prvi trening sa novim timom, a potpisao je ugovor na dve godine kao slobodan igrač.