Nikolić: Istorijska šansa da dovedemo Ligu šampiona u Grčku
Vreme čitanja: 5min | uto. 18.08.26. | 11:51
Trener AEK-a optimista pred meč sa Levskim koji nije stigao da registruje Marka Grujića za večerašnji okršaj u Sofiji
Pred Markom Nikolićem i fudbalerima AEK-a je istorijska prilika da se domognu vize za Ligu šampiona. Prvak Grčke od 21.00 gostuje u Sofiji ekipi Levskog, sa velikim izgledima da se plasira u elitno takmičenje.
Naravno, AEK mora na terenu da pokaže da je bolji. Pre šest dana imali su generalnu probu na meču Superkupa Grčke, sa OFI-jem, ali su posle 2:2 izgubili na penale sa 5:4.
Izabrane vesti
Jasno je da su sve misli bile okrenute već tada okršaju sa bugarskim predstavnikom, pa Nikolić ističe da će njegovi izabranici učiniti sve da se ove jeseni himna Lige šampiona svira na atinskom stadionu.
"Evo nas, tri meseca posle poslednjeg zvaničnog meča, sa Olimpijakosom. Pred nama je veliki dvomeč i jako sam uzbuđen. Nije prijatno igrati sa ekipom koja iza sebe već ima deset mečeva, dok smo mi odigrali samo jedan. Suočavamo se sa ekipom koja ima dosta stranih igrača i dobrog trenera, koja igra brzo i dobra je iz kontre i prekida. Ipak, i mi imamo iskusnu grupu igrača i moramo da odgovorimo na zahteve i očekivanja. Cilj je grupna faza Lige šampiona. Moji igrači zaslužuju tako nešto. Borićemo se i nadam se da ćemo za šest dana u Atini doneti Ligu šampiona u Grčku, jedini smo tim koji to može", kaže Nikolić.
21.00: (3,05) Levski (3,15) AEK (2,45)
Srpski stručnjak, koji je pobrao niz pohvala za svoj rad otkako je stigao u Atinu, kaže da su svi spremni i da može da računa na niz opcija.
"Nije lako biti u formi na startu sezone. Ono što mogu da obećam je da ćemo umreti na terenu da bismo uspeli i verujem da ćemo ostvariti cilj. Igrači su u dobroj kondiciji. Ipak, kondicija je jedna stvar, a forma nešto drugo, ona se stići će kroz zvanične mečeve. Dobro smo i nema povreda, apsolutno smo spremni za meč. Mi treneri uvek želimo nešto više, ali za mene, ovo su najbolji igrači na svetu. Možda Levski ima prednost u brzini, ali trudićemo se da to neutrališemo. Potpuno sam zadovoljan timom koji mi je na raspolaganju. Da li smo favoriti ili ne, o tome nek pričaju navijači. Ja sam profesionalac i ne gledam na taj način. Poštujem protivnika. Levski radi naporno i osvojio je titulu. Kako možemo da odredimo naše šanse? Budžeti takođe ne odlučuju pobednika. Po toj logici, mi bismo bili četvrti, ali smo uzeli titulu i eliminisali mnoge ekipe timove u Evropi. Zato neću napraviti grešku da potcenim protivnika, jer mislim da su u najboljoj formi u poslednjoj deceniji", smatra bivši trener CSKA iz Moskve i Partizana.
Na drugoj strani, u ekipi Levskog, neće igrati bivši reprezentativac Srbije, Marko Grujić, koji je u Sofiju ovih dana stigao baš iz redova AEK-a. Silne muke sa povredom, konačno su iza njega, u ponedeljak je odradio i prvi trening sa novim timom, a potpisao je ugovor na dve godine kao slobodan igrač.
Trener Levskog Hulio Velaskez je otkrio da Grujić nije na listi prijavljenih igrača za ovaj meč, a neće moći da računa i na Akrama Burasa, Mustafu Sangarea, Stipeta Vulikića, Radosloava Kirilova i Olivera Kamdema.
Marko Nikolić se osvrnuo i na odlazak Grujića u redove sofijske ekipe.
"Grujić je sjajan momak i sa nama je stigao do šampionske titule. Drago mi je što je potpisao ugovor, mislim da će mu godina provedena sa nama pomoći da se vrati na visok nivo. Posle mečeva sa nama, nadam se da će sve ići onako kako bude želeo", dodao je Nikolić.
Za njega, Liga šampiona je jedina važna stvar u ovom trenutku.
"Zanima me samo rezultat, ne postoji zaista ništa drugo. Sezona je tek počela, verujem u tim u transfere i našu igru koja će se razvijati. Imam veliko poverenje u igrače. Sezona je duga i sada može da me zadovolji samo to da se kvalifikujemo", zaključio je trener AEK-a.
Predsednik Levskog Nasko Sirakov kaže da je zadovoljan pošto je ekipa uspela da prođe Borac iz Banja Luke, Univerzitateu Kluž i Kairat, ali ističe da su Atinjani favoriti jer na klupi imaju Marka Nikolića.
"AEK ima jak tim sa odličnim igračima, ali mislim da su najbolji izbor napravili kada su za trenera angažovali Marka Nikolića. On pravi razliku u AEK-u. POzitivo za nas je što oni još nemaju takmičarski ritam, jer prvenstvo Grčke još nije krenulo. Tako da su šanse da se prođe dalje 50-50", uveren je Sirakov.
Trener Levskog Hulio Velaskez objasnio je da jednostavno nije bilo vremena da se Grujić uklopi u tim do početka meča.
"Marko ne može da igra, nije registrovan. Možda će biti u timu u subotu za meč sa Spartakom iz Varne. Nismo imali vremena za ovaj meč. Trenira sa nama, dolazi iz perioda kada nije imao mnogo prilike da radi. Uz dobar rad i okruženje brzo će se uklopiti u tim, neće biti teško, jer imamo ljude koji su jako posvećeni uspehu", kaže Velaskez.
Španski stručnjak je ubeđen da njegov tim ima dovoljno elemenata da nadvisi protivnika.
"Atmosfera je pozitivna, radili smo dobro ovog leta. Prošli smo tri kola, dinamika je pozitivna, ali pred nama je težak meč. AEK je šampion Grčke i takmiči se sa PAOK-om, Arisom, Panatinaikosom i Olimpijakosom. Verujemo u našu snagu, ideju igre i imamo navijače iza nas. Tu je velika želja da se odigra dobar meč i ostvari pobeda", zaključio je Velaskez.
🎁🎁🎁
Registruj se i verifikuj nalog – čeka te paket vredan do 250.000 RSD
🎁🎁🎁
PLEJ-OF ZA LIGU ŠAMPIONA
Utorak
21.00: (1,75) Dinamo (Z) (4,00) Viking (4,40)
21.00: (2,10) Fenerbahče (3,45) Lion (3,50)
21.00: (3,05) Levski (3,15) AEK (2,45)
Sreda
21.00: (1,65) Seltik (4,00) LASK (5,20)
21.00: (1,80) Slovan (3,90) Celje (4,30)
21.00: (2,60) NEC Najmehen (3,70) Bode Glimt (2,50)
21.00: (2,40) Hapoel Ber Ševa (3,35) Sabah (2,95)
*** kvote su podložne promenama