Piše se Mora, čita se Roma!

Nekoliko puta je Roma morala da šalje ponudu ta Moru pre nego što je klub sa Dragaa pristao da sedne za pregovarački sto. Prva ponuda od 5.000.000 evra za pozajmicu uz 45.000.000 za otkup je glatko odbijena. Negde u tom periodu pominjalo se intersovanje Galate koja je navodno nudila 10.000.000 za pozajmicu bez otkupa, ali je to ubrzo demantovano od strane najuglednijih sportskih portala i listova u Portugaliji.

Nedugo zatim, Roma se vratila i Portu u istom danu dostavila tri ponude. Prva je glasila 7.000.000 pozajmica, 42.000.000 otkup. Porto ni da čuje. Druga je bila isto tanka 25.000.000 odmah uz 50 posto novca od sledeće prodaje. Kod treće je Roma pronašla dobitnu kombinaciju. 25.000.000 evra za pola ugovora, pa još 25.000.000 sledećeg leta.

Predsednik Porta Andre Vilas-Boas je smekšan, u Portugaliju je stigao agent Žorž Mendes i bilo je jasnio da bi posao mogao da bude brzo završen. Pre samo godinu dana, Mora je mogao da postane najskuplja prodaja u istoriji portugalksog velikana. Al Itihad je nudio 75.000.000 evra i klubovi su bili u pregovorima, ali nisu uspeli da se dogovore.

Od tada do danas, Mora je stagnirao. Trener Frančesko Farioli nije imao mnogo poverenja u njega. Prethodne sezone u Primeiri je skupio tek 1.179 minuta na 28 utakmica i imao po gol i asistenciju. Zato i jeste izrazio želju da ode. Gasperini ga čeka raširenih ruku. Da pokuša da sa njim uradi ono što je u Atalanti uradio sa Josipom Iličičem, Papuom Gomezom i mnogim drugima. Samo da ne bude kao Žoao Feliks u Milanu.