Piše se Mora, čita se Roma!
Vreme čitanja: 2min | uto. 18.08.26. | 11:11
Vučica će platiti 25.000.000 evra za pola ugovora Rodriga More, uz opciju da do 2027. godine uplati još toliko
Piše se Mora, čita se Roma. Ovaj anagram govori samo jedno - sagi je konačno došao kraj. Danima su trajali pregovori između Rome i Porta za Rodriga Moru. Vučica je svim silama želela da vidi jednog najvećih bisera portugalskog fudbala u svojim redovima. Čak ni Mora nije imao ništa protiv selidbe u glavni grad Italije. Bilo je samo pitanje za koliko bi Porto bio voljan da ga pusti. Posle više od nedelju dana natezanja, dogovor je konačno sklopljen.
Roma će platiti 25.000.000 evra za 50 odsto ugovora mladog krilnog napadača, dok će za drugu polovinu imati opciju da je otkupi 2027. godine, iako se provlačila priča da je obavezan. Porto bi mogao da dobije dodatnih 2.000.000 evra ukoliko bi Mora ispunio određene bonuse. Mladi ofanzivac će potpisati ugovor do 2031. Uz bruto platu od 3.700.000 evra, odnosno 2.000.000 neto.
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Nekoliko puta je Roma morala da šalje ponudu ta Moru pre nego što je klub sa Dragaa pristao da sedne za pregovarački sto. Prva ponuda od 5.000.000 evra za pozajmicu uz 45.000.000 za otkup je glatko odbijena. Negde u tom periodu pominjalo se intersovanje Galate koja je navodno nudila 10.000.000 za pozajmicu bez otkupa, ali je to ubrzo demantovano od strane najuglednijih sportskih portala i listova u Portugaliji.
Nedugo zatim, Roma se vratila i Portu u istom danu dostavila tri ponude. Prva je glasila 7.000.000 pozajmica, 42.000.000 otkup. Porto ni da čuje. Druga je bila isto tanka 25.000.000 odmah uz 50 posto novca od sledeće prodaje. Kod treće je Roma pronašla dobitnu kombinaciju. 25.000.000 evra za pola ugovora, pa još 25.000.000 sledećeg leta.
Predsednik Porta Andre Vilas-Boas je smekšan, u Portugaliju je stigao agent Žorž Mendes i bilo je jasnio da bi posao mogao da bude brzo završen. Pre samo godinu dana, Mora je mogao da postane najskuplja prodaja u istoriji portugalksog velikana. Al Itihad je nudio 75.000.000 evra i klubovi su bili u pregovorima, ali nisu uspeli da se dogovore.
Od tada do danas, Mora je stagnirao. Trener Frančesko Farioli nije imao mnogo poverenja u njega. Prethodne sezone u Primeiri je skupio tek 1.179 minuta na 28 utakmica i imao po gol i asistenciju. Zato i jeste izrazio želju da ode. Gasperini ga čeka raširenih ruku. Da pokuša da sa njim uradi ono što je u Atalanti uradio sa Josipom Iličičem, Papuom Gomezom i mnogim drugima. Samo da ne bude kao Žoao Feliks u Milanu.