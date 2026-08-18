Milionska ponuda za Zvezdu, ali da prvo Rijera vidi momka iz "kaveza"

Malo je igrao i (pre)malo pokazao Mahmudu Badžo otkako ga je Crvena zvezda pre godinu dana platila DAC Dunajskoj Stredi 3.500.000 evra. Nije se nametnuo kod Vladana Milojevića, niti je uspeo da ubedi Dejana Stankovića, te između stare i nove sezone našao među otpisanim igračima, na transfer listi, odnosno spisku onih koji mogu da idu sa stadiona Rajko Mitić.

Za vezistu iz Gambije šampionu Srbije stigla je ponuda belgijskog Kortrajka, javlja tamošnji transfer ekspert Saša Tavolijeri. Prema njegovim rečima, član Pro lige želi da pozajmi Badža, uz mogućnost da ga na kraju sezone otkupi po ceni od 1.500.000 evra.