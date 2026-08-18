Milionska ponuda za Zvezdu, ali da prvo Rijera vidi momka iz "kaveza"
Vreme čitanja: 1min | uto. 18.08.26. | 12:23
Kortrajk želi Mahmudua Badža na pozajmici s pravom otkupa
Malo je igrao i (pre)malo pokazao Mahmudu Badžo otkako ga je Crvena zvezda pre godinu dana platila DAC Dunajskoj Stredi 3.500.000 evra. Nije se nametnuo kod Vladana Milojevića, niti je uspeo da ubedi Dejana Stankovića, te između stare i nove sezone našao među otpisanim igračima, na transfer listi, odnosno spisku onih koji mogu da idu sa stadiona Rajko Mitić.
Za vezistu iz Gambije šampionu Srbije stigla je ponuda belgijskog Kortrajka, javlja tamošnji transfer ekspert Saša Tavolijeri. Prema njegovim rečima, član Pro lige želi da pozajmi Badža, uz mogućnost da ga na kraju sezone otkupi po ceni od 1.500.000 evra.
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Međutim, sa dolaskom Alberta Rijere, Badžov status se (još) nije promenio, ali je ušao u fazu revizije. Kao jedan od otpisanih, Badžo nije treneirao na pomoćnom terenu sa ostatkom prvog tima, već odvojeno, u popularnom "kavezu", ograđenom iza zgrade Sportskog društva.
Sada, u prvim danima u klubu, španski stručnjak želi da iz svoje vizure sagleda sposobnosti i mogućnosti svih igrača koji su pod ugovorom sa crveno-belima. Stoga, Badžo ima priliku da ga u narednim danima uveri kako zaslužuje da bude punopravni član prvog tima. Iz tog razloga, Kortrajk će verovatno morati da sačeka na odgovor čelnika Zvezde.
Od dolaska u Beograd prošlog leta, Gambijac je odigrao 23 utakmice u crveno-belom dresu, od kojih je počeo 10. Zabeležio je po gol i asistenciju, ali je već od početka novembra 2025. godine, gotovo potpuno skrajnut.