Srpski trener kvari Bragi transfer Jovana Miloševića

Klub sa Friulija traži nekoga ko bi pooštrio konkurenciju u špicu,. Runjaić na toj poziciji može da se osloni samo na snažnog Kinana Dejvisa koji je prethodne sezone bio odlilčan, ali ne može sam da vuče sve. Zato je Udineze željan da nagovori Miloševića da promeni mišljenje i umesto Pirineja, ode na Apenine.

Karta na koju igraju u Udinama je ta da je Serija A mnogo konkurentnija od portugalske Primeire gde postoji ogroman jaz između Porta, Sportinga, Benfike, Brage i ostalih klubova, što jeste tačno. Za sada, Milošević je svakako bliži Bragi, koja mu je spremila ugovor do 2031.

Nekadašnji špic Partizana je drugi deo prethodne sezone proveo na pozajmici u Verderu gde je na 13 utakmica postigao tri gola i upisao asistenciju. Tokom pripremnog perioda se nadavao golova, ali je Štutgart na njegovoj poziciji doveo Dženana Pejčinovića iz Volfsburga za 25.000.000 evra.

Za njega tu nije bilo mesta, pogotovo ako se zna da su tu još Ermedin Demirović i Deniz Undav. Braga deluje kao skoro gotov angažman, ali ko zna kakve karte ima Udineze.