Srpski trener kvari Bragi transfer Jovana Miloševića
Vreme čitanja: 2min | uto. 18.08.26. | 12:11
Udineze je italijanski klub koji želi da se domogne srpskog golgetera
Blizu je Jovan Milošević da konačno za stalno ode iz Štutgarta i pronađe sredinu u kojoj bi mogao da ima adekvatnu minutažu. U toku jučerašnjeg dana, nemački Skaj sport preneo je informaciju da Švabe pregovaraju sa Bragom oko Jovanovog tranfera i da portugalski klub nudi 8.000.000 evra.
Međutim, nemački mediji su preneli da je pored Brage, interesovanje za Miloševića pokazao neimenovani klub iz Italije. E pa, taj klub je zapravo - Udineze. Član Serije A koga sa klupe predvodi srpski trener Kosta Runjaić spreman je da pomrsi račune Bragi i domogne se srpskog napadača.
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Klub sa Friulija traži nekoga ko bi pooštrio konkurenciju u špicu,. Runjaić na toj poziciji može da se osloni samo na snažnog Kinana Dejvisa koji je prethodne sezone bio odlilčan, ali ne može sam da vuče sve. Zato je Udineze željan da nagovori Miloševića da promeni mišljenje i umesto Pirineja, ode na Apenine.
Karta na koju igraju u Udinama je ta da je Serija A mnogo konkurentnija od portugalske Primeire gde postoji ogroman jaz između Porta, Sportinga, Benfike, Brage i ostalih klubova, što jeste tačno. Za sada, Milošević je svakako bliži Bragi, koja mu je spremila ugovor do 2031.
Nekadašnji špic Partizana je drugi deo prethodne sezone proveo na pozajmici u Verderu gde je na 13 utakmica postigao tri gola i upisao asistenciju. Tokom pripremnog perioda se nadavao golova, ali je Štutgart na njegovoj poziciji doveo Dženana Pejčinovića iz Volfsburga za 25.000.000 evra.
Za njega tu nije bilo mesta, pogotovo ako se zna da su tu još Ermedin Demirović i Deniz Undav. Braga deluje kao skoro gotov angažman, ali ko zna kakve karte ima Udineze.