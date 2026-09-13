Kad tabela ne govori sve: Independijente i San Lorenco za novi korak u Klausuri

Takozvani „Kralj kupova“ želi povratak na međunarodnu scenu naredne godine, a na zbirnoj tabeli trenutno je deseti sa 37 bodova, što mu za sada donosi poslednju poziciju koja vodi u Kopa Sudamerikanu.

00.15: (2,10) Independijente (3,15) San Lorenco (3,90)

Kod Independientea, Džadson Vijera nema mnogo dilema oko sastava, ali jedno pitanje i dalje ostaje otvoreno. Trener još nije odlučio da li će ponoviti postavu koja je donela tri boda protiv Sentral Kordobe. Ukoliko dođe do promene, iz startne postave mogao bi da ispadne mladi Felipe Tempone, dok bi njegovu poziciju zauzeo iskusni Čimi Avila.

Konačna odluka trebalo bi da bude doneta na pred sam početak utakmice. Vijera istovremeno čeka i pojačanje u ofanzivnom delu ekipe. Iako je prelazni rok zatvoren, teška povreda mladog Žoela Medine otvorila je Independienteu mogućnost da angažuje fudbalera kao zamenu, a potraga je upravo usmerena ka napadačkim pozicijama.

San Lorenco je, s druge strane, tokom prethodnih nedelja prolazio kroz turbulentan period. Povratak Nestora Gorosita na klupu potrajao je svega osam utakmica, a u prošlom kolu ekipu je privremeno vodio Valter Peraso, koji je uspeo da ostvari izuzetno važnu pobedu nad Taljeresom na „Novom Gasometru“. Samo nekoliko dana kasnije klub je predstavio Rubena Darija Insuu, koji je započeo svoj treći mandat na mestu trenera i odmah jasno postavio kratkoročni cilj.

"Ideja je da ekipi posvetimo sve vreme koje joj je potrebno kako bismo radili i bili konkurentni. Cilj je da svaku utakmicu dočekamo u najboljem mogućem stanju. Ostalo je još osam kola i želimo da budemo u plej-ofu“, poručio je iskusni stručnjak. San Lorenco trenutno ima deset bodova i nalazi se na desetom mestu, samo jedan bod udaljen od zone plasmana u narednu fazu.