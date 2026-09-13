Kad tabela ne govori sve: Independijente i San Lorenco za novi korak u Klausuri
Vreme čitanja: 4min | ned. 13.09.26. | 20:25
Zahuktava se ligaška sezona u šampionatu Argentine (00.15)
Fudbal u Aveljanedi ponovo dobija svoju posebnu težinu. Independijente će u noćas (00.15) dočekati San Lorenco na stadionu Libertadores de Amerika – Rikardo Enrike Bočini, poznatijem kao i „La Doble Visera“, u okviru devetog kola Torneo Klausure 2026, u duelu koji donosi mnogo više od obične borbe za bodove. Domaći žele da potvrde buđenje posle važnog trijumfa u Santjago del Esteru, dok će na klupi gostiju sedeti čovek čiji se povratak doživljava kao početak novog poglavlja, Ruben Darijo Insua.
El Roho je prethodnog vikenda konačno dobio razlog za osmeh. Ekipa je na gostovanju savladala Sentral Kordobu sa 1:0, a trijumf je imao dodatnu draž jer je predstavljao prvu pobedu Džadsona Vijere od dolaska na mesto šefa stručnog štaba. Independijente trenutno zauzima šesto mesto u grupi A sa 13 bodova i eventualni trijumf u derbiju devetog kola dodatno bi učvrstio njegov položaj u zoni plej-ofa. Ipak, pogled u Aveljanedi ide mnogo dalje od aktuelnog prvenstva.
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Takozvani „Kralj kupova“ želi povratak na međunarodnu scenu naredne godine, a na zbirnoj tabeli trenutno je deseti sa 37 bodova, što mu za sada donosi poslednju poziciju koja vodi u Kopa Sudamerikanu.
00.15: (2,10) Independijente (3,15) San Lorenco (3,90)
Kod Independientea, Džadson Vijera nema mnogo dilema oko sastava, ali jedno pitanje i dalje ostaje otvoreno. Trener još nije odlučio da li će ponoviti postavu koja je donela tri boda protiv Sentral Kordobe. Ukoliko dođe do promene, iz startne postave mogao bi da ispadne mladi Felipe Tempone, dok bi njegovu poziciju zauzeo iskusni Čimi Avila.
Konačna odluka trebalo bi da bude doneta na pred sam početak utakmice. Vijera istovremeno čeka i pojačanje u ofanzivnom delu ekipe. Iako je prelazni rok zatvoren, teška povreda mladog Žoela Medine otvorila je Independienteu mogućnost da angažuje fudbalera kao zamenu, a potraga je upravo usmerena ka napadačkim pozicijama.
San Lorenco je, s druge strane, tokom prethodnih nedelja prolazio kroz turbulentan period. Povratak Nestora Gorosita na klupu potrajao je svega osam utakmica, a u prošlom kolu ekipu je privremeno vodio Valter Peraso, koji je uspeo da ostvari izuzetno važnu pobedu nad Taljeresom na „Novom Gasometru“. Samo nekoliko dana kasnije klub je predstavio Rubena Darija Insuu, koji je započeo svoj treći mandat na mestu trenera i odmah jasno postavio kratkoročni cilj.
"Ideja je da ekipi posvetimo sve vreme koje joj je potrebno kako bismo radili i bili konkurentni. Cilj je da svaku utakmicu dočekamo u najboljem mogućem stanju. Ostalo je još osam kola i želimo da budemo u plej-ofu“, poručio je iskusni stručnjak. San Lorenco trenutno ima deset bodova i nalazi se na desetom mestu, samo jedan bod udaljen od zone plasmana u narednu fazu.
Što se tiče sastava pred ovaj susret, situacija u klubu iz Boeda je složenija, jer Ruben Darijo Insua osim rezultatskog preokreta mora da sačeka i povratak nekoliko igrača koji se oporavljaju od povreda. Najbliži povratku u konkurenciju za tim su Gustavo del Prete, Nikolas Blanko, Gonzalo Abrego, Martin Rio i Dijego Heraso, koji su imali lakše probleme sa mišićima i još uvek treniraju odvojeno od ostatka ekipe. Plan je da prva dvojica budu spremna za naredni veliki izazov, odnosno duel sa Bokom Juniors 20. septembra na „Novom Gasometru“.
Za neke druge povratak će, međutim, potrajati znatno duže. Danijel Pitu Erera je krajem avgusta dobio medicinsko odobrenje nakon rupture prednjeg ukrštenog ligamenta desnog kolena, ali ga sada čeka proces vraćanja fizičke i takmičarske forme. Još duži put predstoji Nauelu Bariosu, koji je doživeo istu povredu, a tek je započeo rad sa fizioterapeutima i za sada nema precizan datum povratka. Ni Gaston Ernandez i Ezekijel Čeruti nisu blizu terena.
Obojica su takođe pokidala prednji ukršteni ligament, pa se njihov povratak očekuje tek u novembru. Do tada će mnogo toga biti jasnije, uključujući i to da li će San Lorenco i dalje biti u borbi za trofej u Klausuri ili će se njihovo novo poglavlje na terenu otvoriti tek tokom priprema za sezonu 2027.
Tako da u ovom, slobodno možemo reći, nedeljnom klasiku, koji suočava dva velikana argentinskog fudbala, neće biti u pitanju samo tri boda. Za Independiente je to prilika da potvrdi da pobeda u Santjago del Esteru nije bila samo kratkotrajni blesak. Za San Lorenco, meč predstavlja prvi pravi ispit nove ere Rubena Darija Insue. U Aveljanedi se, kao i mnogo puta ranije, očekuje utakmica u kojoj tabela može da bude važna, ali isto tako trenutne pozicije na njoj, ne moraju da znača apsolutno ništa.
PIŠE: Đorđe RADONJIĆ
ARGENTINSKA KLAUSURA – 9. KOLO
Subota
Defensa i Hustisija – Himnasija Mendoza 2:0 (1:0)
/Fernandez 11, Barbona 57/
Boka Juniors – Sentral Kordoba 3:1 (2:0)
/Romero 5, 56, Valensija 11 – Kuitano 90/
Estudijantes – Platense 2:1 (1:1)
/Gajič 19, Kariljo 90+1 – Mainero 24/
Atletiko Tukuman – River Plejt 1:2 (0:1)
Namandu 83 – Andrade 22, Almada 90+1/
Nedelja
Taljeres Kordoba – Union Santa Fe 2:1 (1:1)
/Alvarez 39 – Depijetri 75 – Ramirez 90/
Rivadavija – Aldosivi 4:3 (3:1)
/Rios 10, Bobadilja 19, Arse 45+3pen, 75 – Fernandez 13, Kastro 59, Pombo 90+2/
Atletiko Tukuman – River Plejt 1:2
Tigre – Rosario u toku
Sarmijento – Belgrano u toku
22.00: (1,73) Argentinos Juniors (3,50) Himnasija La Plata (5,20)
Ponedeljak
00.15: (2,10) Independijente (3,15) San Lorenco (3,90)
02.30: (2,65) Urakan (3,00) Rasing (2,95)
23.55: (2,35) Banfild (3,10) Barakas (3,30)
23.55: (2,90) Rijestra (2,95) Lanus (2,70)
Utorak
02:15: (1,42) Instituto Kordoba (4,20) Estudijantes Rio Kvarto (9,00)
***kvote su podložne promenama