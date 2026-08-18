Nikolićeva taktička rampa u Sofiji: AEK zadovoljan, ali će žaliti za Jovićevom prečkom
Vreme čitanja: 4min | uto. 18.08.26. | 22:59
Bez golova na stadionu Vasil Levski – 0:0
Kada se dođe do konačnog cilja, kada si dva koraka od plasmana u Ligu šampiona, onda postoji samo jedan cilj - ulazak u elitno takmičenje. Marko Nikolić je svoj tim doveo na 90 minuta od tog cilja. U ozbiljnoj taktičkoj borbi, često i teškoj za gledanje, AEK je ugasio nadu Levskom da može do prednosti u prvom meču, pa je došao do situacije da o ključnom koraku odlučuju na Aja Sofiji naredne srede – 0:0.
Domaćin je čitav meč izgubio u nadi da dođe do bilo kakve situacije zahvaljujući kojom bi stigao do prenosti, ali je nije pronašao. AEK je došao po pozitivan rezultat, deluje da je primarno bilo to da se domaćin osujeti u pokušajima, ali mnogo više razloga da žale za propuštenim imaju gosti. Reč je pre svega o situaciji iz 20. minuta, kada je Luka Jović golgeterski reagovao posle dobre lopte Lovra Majera, zahvatio je volej na visokoj tački, usledila je dijagonala, ali i udarac u prečku.
Izabrane vesti
Levski je prvu šansu dočekao u 39. minutu, kada je u dobroj poziciji, nakon konfuzne reakcije gostujuće obrane, bio Medi Mubarik, ali je usledio udarac direktno u dobro postavljenog Strakošu.
Ipak, bugarski šampion se konačno malo razigrao u finišu prvog dela meča i počeo ozbiljnije da preti, pa je u dobroj situaciji u samoj završnici meča bio Oko Fleks, ali ni to nije bilo dovoljno opasno da bi se savladao kvalitetan gostujući čuvar mreže.
Drugo poluvreme je proteklo u nešto većoj želji domaćina da promeni nešto na terenu, pokušao je Hulio Velaskez sa taktičkim promenama i uz nekoliko izmena da pronađe specijalno motivisanog pojedinca u svojim redovima, ali ga nije bilo.
Sa druge strane, i Nikolić je pokušao sa Vargom i Mantalosom da pronađe put do protivničkog gola, kasnije je u igru poslao i Zubkova i Gaćinovića, ali ni Atinjani nisu uspeli da pronađu put do protivničkog gola.
AEK na Ligu šampiona čeka od sezone 2018/2019, kada je bio u grupi sa Ajkosom, Benfikom i Bajernom. Takmičenje su okončali bez ijednog boda, ali se nisu obrukali. Ipak, na konkretniji rezultat se čeka od sezone 2006/2007, kada je osvojio treće mesto u grupi, savladao Milan i Lil, odnosno dva puta igrao nerešeno sa Anderlehtom. Zanimljivo, iste sezone je Levski poslednji put igrao Ligu šampiona, ali u konkurenciji sa Barselonom, Čelsijem i Verderom, nisu osvojili nijedan bod.
PLEJ-OF ZA LIGU ŠAMPIONA
Utorak
Dinamo Zagreb - Viking 2:2 (2:2)
/Beljo 6, Lisica 10 - Kristijansen 26, Tripić 39/
Fenerbahče - Lion 1:1 (0:1)
/Grinvud 47 - Openda 40/
Levski - AEK 0:0
Sreda
21.00: (1,65) Seltik (4,00) LASK (5,20)
21.00: (1,80) Slovan (3,90) Celje (4,30)
21.00: (2,60) NEC Najmehen (3,70) Bode Glimt (2,50)
21.00: (2,40) Hapoel Ber Ševa (3,35) Sabah (2,95)
*** kvote su podložne promenama