Nikolićeva taktička rampa u Sofiji: AEK zadovoljan, ali će žaliti za Jovićevom prečkom

Kada se dođe do konačnog cilja, kada si dva koraka od plasmana u Ligu šampiona, onda postoji samo jedan cilj - ulazak u elitno takmičenje. Marko Nikolić je svoj tim doveo na 90 minuta od tog cilja. U ozbiljnoj taktičkoj borbi, često i teškoj za gledanje, AEK je ugasio nadu Levskom da može do prednosti u prvom meču, pa je došao do situacije da o ključnom koraku odlučuju na Aja Sofiji naredne srede – 0:0.

Domaćin je čitav meč izgubio u nadi da dođe do bilo kakve situacije zahvaljujući kojom bi stigao do prenosti, ali je nije pronašao. AEK je došao po pozitivan rezultat, deluje da je primarno bilo to da se domaćin osujeti u pokušajima, ali mnogo više razloga da žale za propuštenim imaju gosti. Reč je pre svega o situaciji iz 20. minuta, kada je Luka Jović golgeterski reagovao posle dobre lopte Lovra Majera, zahvatio je volej na visokoj tački, usledila je dijagonala, ali i udarac u prečku.