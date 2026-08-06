MVP finala Evrokupa kod Spanulisa

Prošle sezone u Evrokupu prosečno je beležio 12,3 poena, 5 skokova, 2,5 asistencija i 1,1 ukradenu loptu za 27,5 minuta po utakmici. Sličan učinak imao je i u francuskom prvenstvu, gde je u regularnom delu sezone prosečno postizao 11,8 poena uz 41,5 odsto šuta za tri poena, 4,4 skoka i 2 asistencije za 23,1 minut po meču.

Francuski košarkaš karijeru je počeo u Gravelinu, koji je posle tri sezone zamenio Megom. Iz srpskog kluba otišao je u NBA ligu, gde je dve godine bio član Čikago Bulsa, ali je uglavnom igrao u razvojnoj Dži ligi. Vratio se u Francusku i igrao za Nanter jednu sezonu, pa probao još jednom u Dži ligi za razvojni tim Oklahome, međutim ni to mu nije uspelo. Vratio se u Evropu i igrao je za Veneciju i Kluž, pre nego što je prošle godine otišao u Burg.

Pre njega su došli Nenad Dimitrijević, Stefan Jović, Vasilis Toliopulos, Met Morgan, Džeremaja Robinson Erl, Ej Džej Lidel i Kem Birč. Ozbiljna ekipa u Solunu.