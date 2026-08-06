MVP finala Evrokupa kod Spanulisa
Vreme čitanja: 2min | čet. 06.08.26. | 18:47
Adam Mokoka novo veliko pojačanje za Aris
Nastavlja da se pojačava grčki tim. Novi član ekipe koju sa klupe vodi Vasilis Spanulis je Adam Mokoka, najkorisniji igrač ovogodišnjeg finala Evrokupa. Protiv Bešiktaša našeg selektora Dušana Alimpijevića je odigrao dve odlične partije i bio je najbolji igrač Burga na putu do osvajanja Evrokupa. U prvom meču upisao je 14 poena i devet skokova, dok je u drugom ostvario dabl-dabl učinak sa 17 poena i deset skokova.
Dobre partije naplatio je prelaskom u Aris, sa kojim je potpisao dvogodišnji ugovor. Zanimljivo je da je bio slobodan igrač još od maja i da je tek sada i zvanično postao novi član grčkog tima.
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Prošle sezone u Evrokupu prosečno je beležio 12,3 poena, 5 skokova, 2,5 asistencija i 1,1 ukradenu loptu za 27,5 minuta po utakmici. Sličan učinak imao je i u francuskom prvenstvu, gde je u regularnom delu sezone prosečno postizao 11,8 poena uz 41,5 odsto šuta za tri poena, 4,4 skoka i 2 asistencije za 23,1 minut po meču.
Francuski košarkaš karijeru je počeo u Gravelinu, koji je posle tri sezone zamenio Megom. Iz srpskog kluba otišao je u NBA ligu, gde je dve godine bio član Čikago Bulsa, ali je uglavnom igrao u razvojnoj Dži ligi. Vratio se u Francusku i igrao za Nanter jednu sezonu, pa probao još jednom u Dži ligi za razvojni tim Oklahome, međutim ni to mu nije uspelo. Vratio se u Evropu i igrao je za Veneciju i Kluž, pre nego što je prošle godine otišao u Burg.
Pre njega su došli Nenad Dimitrijević, Stefan Jović, Vasilis Toliopulos, Met Morgan, Džeremaja Robinson Erl, Ej Džej Lidel i Kem Birč. Ozbiljna ekipa u Solunu.