Novi detalji najvećeg skandala na Mundijalu: Samo jedan od 18 članova odlučivao o crvenom za Baloguna

Šta god da se desi u polufinalnim okršajima i ko god da osvoji ovogodišnje Svetsko prvenstvo, turnir u SAD, Meksiku i Kanadi ostaće upamćen po skandalu. Brisanje suspenzije za crveni karton reprezentativcu Sjedinjenih Američkih Država, Folarinu Balogunu presedan je kakav nismo mogli ni da zamislimo.

Na zahtev predsednika SAD, Donalda Trampa, prvi čovek FIFA, Đani Infantino, sugerisao je Disciplinskoj komisiji svetske fudbalske organizacije da obriše crveni karton Balogunu za faul u meču sa Bosnom i Hercegovinom, kako bi američki napadač mogao da igra u osmini finala protiv Belgije. Nije to pomoglo njegovom timu, Belgijanci su razbili SAD sa 4:1, a mrlja na Mundijal 2026 zauvek će ostati.