Novi detalji najvećeg skandala na Mundijalu: Samo jedan od 18 članova odlučivao o crvenom za Baloguna
Vreme čitanja: 2min | pon. 13.07.26. | 13:04
Predsednik Disciplinske komisije FIFA Mohamed al Kamali obrisao kaznu reprezentativcu SAD bez konsultacija sa kolegama
Šta god da se desi u polufinalnim okršajima i ko god da osvoji ovogodišnje Svetsko prvenstvo, turnir u SAD, Meksiku i Kanadi ostaće upamćen po skandalu. Brisanje suspenzije za crveni karton reprezentativcu Sjedinjenih Američkih Država, Folarinu Balogunu presedan je kakav nismo mogli ni da zamislimo.
Na zahtev predsednika SAD, Donalda Trampa, prvi čovek FIFA, Đani Infantino, sugerisao je Disciplinskoj komisiji svetske fudbalske organizacije da obriše crveni karton Balogunu za faul u meču sa Bosnom i Hercegovinom, kako bi američki napadač mogao da igra u osmini finala protiv Belgije. Nije to pomoglo njegovom timu, Belgijanci su razbili SAD sa 4:1, a mrlja na Mundijal 2026 zauvek će ostati.
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Potez dvojice čelnika ispraćen je u javnosti sa zgražavanjem, ali ima tu još krivaca. Na prvom mestu predsednik Disciplinske komisije Mohamed al Kamali, advokat iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, za kog Tajms tvrdi da je postupio bez konsultacija sa ostalih 17 članova organizacije na čijem je čelu.
Novinar Bi-Bi-Sija, Den Roan, probao je pred četvrtfinalni duel Engleske i Norveške u Majamiju da dobije izjavu Al Kamalija, ali je on ostao nem na njegova pitanja. Konkretno, ona su bila: Da li možemo da pričamo o Balogunovoj suspenziji i da li vam je traženo od predsednika FIFA da ukinete suspenziju? Možete li nam reći bilo šta o tome? Možete li nam reći zašto je Džerel Kvansa dobio dve utakmice suspenzije? Imate li neki komentar o načinu na koji je o tome izveštavano u javnosti? Imate li bilo šta da kažete?
Al Kamali je na čelo Disciplinske komisije FIFA došao u maju prošle godine, postavši prvi Azijat na toj funkciji, međutim, pitanje je koliko će se još dugo tu zadržati. Svakako je zaslužio da snosi posledice zbog odluke koja je šokirala svet sporta, ali vrlo je moguće i da će biti jedini. Ako ih uopšte i bude snosio... Ništa više u vezi sa FIFA nije nemoguće.
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