(Starsport)
(Starsport)

SASTAVI: Železničar - Braga

sre. 22.07.26. | 20:03

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KVALIFIKACIJE ZA LIGU KONFERENCIJE, 2. KOLO (prvi meč)
KVOTE!!!

ŽELEZNIČAR - BRAGA

Stadion: Sportsko-rekreativni Centar Mladost (Pančevo)
Kapacitet: 2.300
Sudija: Mehmet Turkmen (Turska)

ŽELEZNIČAR (4-3-3): Popović - Đuričić, Milikić, Vidojević, Tegeltija - Lerno, Jevremović, Šekularac - Jovanović, Pedro, Džasper

BRAGA (4-3-3): Horniček - Gomes, V.Karvaljo, S. Barsija, Ari-Embi - Rodriges, Mutinjo, Gorbi - Martines, Viktor, Orta

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