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OCENE – PARTIZAN: Sek prespavao utakmicu, Krunić budan kao vojnik na straži
Vreme čitanja: 1min | čet. 30.07.26. | 22:44
Traore mnogo zuji, malo meda daje, Ninić pogrešio sve što je mogao
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Miloš KrunićGolman
Najteže utakmice za golmane: kada im se sat vremena gotovo ništa ne dešava u šesnaestercu, nemaju nikakvu reakciju, a onda se odjednom stvori zicer ispred njih. Dve velike šanse imala je Una Štrasen i obe je Krunić odbranio. Bio je u svakom momentu budan kao vojnik na straži i svoj posao je odradio bez greške.
Ocena
6.5
Vukašin ĐurđevićOdbrana
Pomalo paradoksalno, što je utakmica odmicala, on je bivao sve bolji. Obično igračima usled umora pada koncentracija. Defanzivno nije imao previše posla i odradio ga je korektno, ali ga lopta nikako nije slušala, dao je mnogo pogrešnih pasova. A, onda u finišu otvorio dobar napad, koji su pokvarili ofanzivci, stigao čak i da uđe u šansu za gol.
Ocena
6
Nikola SimićOdbrana
Jednom se uspavao i Una Štrasen je došla do najbolje šanse na utakmici, koju je Krunić odbranio. Ostatak – solidan. Od njega se, pak, očekuje malo više lopti iz zadnje linije ka sredini, po tome je prepoznatljiv.
Ocena
6
Stefan MitrovićOdbrana
(do 85.) Solidna partija, bez mnogo rizičnih situacija sa njegove strane. Na iskustvo je dobio nekoliko duela kada su Luksemburžani ulazili u šesnaesterac. Nije ni njemu lako da bude komandant odbrane koja se tumba iz utakmice u utakmicu, gde više ne zna da li mu je Samson levo ili ispred njega, da li je Đurđević desno, levo ili pored njega...
Ocena
6
Stefan PetrovićOdbrana
Iskupio se asistencijom, u napadu u kojem je uradio sve što bi jedan levi bek trebalo da radi: prošao je po strani, probio, odigrao povratnu loptu na penaltik i tu se stvorio Kostić da postigne gol. Ali, nije to bila blistava partija mladog beka, mučio se i napred i nazad, da nije u takmičarskom ritmu videlo se i po situaciji kada mu je čista lopta pobegla u aut.
Ocena
6
Samson NvuluOdbrana
(do 63.) Na početku sezone levi bek, večeras na svojoj „matičnoj“ poziciji. Na kojoj nije pokazao nešto mnogo više nego kada je bio na boku. Voljni momenat odličan, spreman za trku i borbu, ali tu se otprilike završava paleta Samsonovih kvaliteta. Partizanu je pored levog beka urgentno potreban zadnji vezni.
Ocena
6
Demba SekNapad
Čuo je Sek danas da zbog suspenzije neće igrati naredne dve utakmice u Mozzart Bet Superligi i to kao da mu je izvuklo tepih ispod nogu. Generalno, Senegalac ne igra dobro od početka sezone, ali večeras je dao odgovor na pitanje zašto je kod svakog trenera Partizana, otkako je došao, nezamenjiv starter: doslovno nije postojao na terenu 70 minuta, izgubio je svaki duel, propao mu je svaki prodor, presečen svaki pokušaj pasa. I izgledao je kao da je na silu izašao na teren. A, onda je potpuno sam, svojim potezima, stvorio „mrtvu“ šansu Niniću, koju je ovaj promašio. Posle toga se Sek ponovo, kao kornjača, povukao u svoju ljušturu i „odspavao“ do kraja utakmice.
Ocena
5.5
Aleks ZekovićVezni
(do 63.) Voljni momenat takođe na nivou. Pomeren večeras malo napred u odnosu na prethodne utakmice na kojima je bio zadnji vezni ispred odbrane. Ipak, deluje da je vičniji oduzimanju lopti nego kada ih treba distribuirati ka ofanzivcima.
Ocena
6
Bogdan KostićNapad
Jedini kreativac u centrali Partizanovog veznog reda. Našao se na pravom mestu, odnosno lepo je ispratio akciju i povratni pas iz kojeg je postigao jedini gol na utakmici, zbog čega je i dobio najvišu ocenu. Pokušavao je da bude pokretač napada crno-belih, ali nije ni njemu Bog zna šta polazilo za nogom. Doduše, saigrači su mu bili totalno indisponirani...
Ocena
6.5
Šaka TraoreNapad
(do 63.) Što bi narod rekao: mnogo zuji, malo meda daje. Deluje da se oko njega stalno nešto dešava, pojavljuje se u napadu, traži loptu, govor tela mu je večeras izgledao bolje nego Seku, ali sve kada se sabere – ništa. Imao je povremeno užasnu kontrolu lopte, prednost koju bi stekao driblingom ili promenom pravca, izgubio bi očajnim sledećim potezom. I tako do izmene. Bled utisak od početka sezone.
Ocena
5.5
Erik KojzekNapad
(do 63.) Žrtva sporog i nedovoljno kreativnog veznog reda. I to malo lopti do kojih je došao, Slovenac sa austrijskim pasošem je osvojio sam, boreći se sa defanzivcima luksemburškog tima. Od saigrača gotovo da ništa nije dobio. U Šapcu dve asistencije, sada ni blizu da bar jednu ponovi.
Ocena
5.5
Milan AleksićVezni
(od 63.) Kada je ušao u teren, utakmica je već bila na nizbrdici i uklopio se u taj „spori ritam bend“ sa obe strane. Najprimetniji kod izvođenja prekida.
Ocena
6
Zoran AlilovićVezni
(od 63.) Prilika da upiše nastup na međunarodnoj sceni. Imao je jedan lep pokušaj da „podvali“ loptu u napadu, ali i više skrivljenih prekršaja na svojoj polovini.
Ocena
6
Matija NinićNapad
(od 63.) Sve što je mogao da uradi pogrešno – uradio je. Dva upropašćena obećavajuća napada, ali pre svega promašena kolosalna šansa: Sek ga je uposlio kao na tacni, imao je sve vreme ovog sveta da se namesti, da bira gde će da šutne i na kraju je jedva dobacio do golmana.
Ocena
5.5
Marko LekićNapad
(od 63.) Sve što stoji za Kojzeka, može da važi i za njega. Saigrači mu nisu omogućili da uđe ni u polušansu.
Ocena
5.5
Vojin MarinkovićOdbrana
Premalo na terenu da bi bio ocenjen.
Ocena
-
Saša IlićTrener
Ako je ideja bila da ekipa otalja posao posle 4:0 u Beogradu i sačuva snage za meč sa IMT-om za vikend, onda je misija u Luksemburgu u potpunosti uspela. Problem je, ipak, što se u igri Partizana ne vidi pomak, koja god da je postava na terenu. Ovo večeras jeste bilo rutinski, zahvaljujući prednosti koju je Parni valjak stekao na svom terenu, međutim, teško da ijedan navijač može aplauzom da pozdravi ovih 90 minuta sa dve čestite šanse za gol. I protiv Traktorista za vikend i pogotovo protiv Tobola u narednoj rundi kvalifikacija Partizan će morati da pruži mnogo više. Samo, da li to može u ovom sastavu, veliko je pitanje.
Ocena
6
Saša IlićFK PartizanLiga konferencije
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