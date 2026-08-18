Od ribarskog naselja do drevnog Žutog zida: Dortmund za 22.000.000 doveo vezistu iz PSV-a

Ono što je zanimljivo, Verman je rodom iz ribarskog naselja Volendam, odakle je istoimeni klub koji je prošle sezone ispao iz Eredivizije. Reč je o mestašcetu sa tek 22.000 stanovnika. Kraj uglavnom poznat po vrlo kvalitetnoj haringi i tradicionalnoj nošnji karakterističnoj za taj kraj. Verman je odatle povukao prilično ležeram i opušten način života, što se i te kako vidi na terenu.

Džoi je čovek koji vrlo hladnokrvno reaguje na pritisak rivala, čak i kad mu se nakači na leđa - nema panike. Uvek strpljivo i smireno pronađe rešenje. Upravo zbog toga i ima toliki uticaj na igru Filipsovaca koji su ga doveli iz Herenvena pre četiri godine za 6.000.000 evra.

Ispostavilo se da su dobili najboljeg vezistu u ligi. Verman je bio ključan čovek u pohodu na tri uzastopne titule. Sad je došlo vreme da se momak iz ribarskog naselja predstavi drevnom Žutom zidu na Signal Iduna Parku.

Reprezentativac Holandije postao je šesti novajlija Dortmunda ovog leta. Pre njega, stigli su Kostas Karecas (30.000.000 evra), Janis Konstantelijas (26.000.000), Joan Gadu (19.500.000), Kaua Prates (7.000.000) i Džastin Lerma (4.000.000).