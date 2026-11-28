Da li po kaljuzi u Šapcu ili na veštaku u Surdulici, sastav Marka Savića ne menja pristup. Ne vadi se na stanje terena, ne filozofira, već melje sve pred sobom. Sa istim stavom s kojim su zaigrali prošle nedelje protiv Mačve, počeli su i ovog popodneva crveno-beli protiv Radnika. Posle uvodnih nekoliko minuta nameštanja sopstvenih redova, nametnuli su svoj ritam i kreirali šansu za šansom ispred gola Stefana Ranđelovića. Dominacija gostiju iz Novog Sada nije se ogledala toliko u posedu. Naprotiv, ekipa Zorana Rendulića imala je veći posed tokom prvih 45 minuta, ali je Vojvodina imala xG u vrednosti od 2,70!

Ni u taboru Vojvodine ni u taboru domaćina sa juga Srbije ne znaju kako je Stara dama postigla samo jedan pogodak u prvom poluvremenu. Biće da je do toga doveo splet više različitih okolnosti. Možda je bilo previše sebičluka, premalo sreće, možda će čuvar mreže Surduličana sebi da pripiše najveći deo zasluga, a možda i deo zasluga pripada okviru gola koji je spasao domaćina pri udarcu Njegoša Petrovića sa bele tačke.

No, dve stvari su izvesne: Novosađani bi na pauzi još više trljali glavu da Nardin Mulahusejnović nije skočio poput jednog centra iz košarkaške sekcije Stare dame i zakucao jedan „otpadak“ u mrežu Radnika, a Lale moraju više da vežbaju penale. Crveno-beli su ove sezone promašili neverovatna tri od četiri jedanaesterca. Do sada ih je sve izvodio kapiten Dejan Zukić, dok je sada odgovornost preuzeo njegov saigrač iz veznog reda Njegoš Petrović. Međutim, momak koji je prošle sezone nosio kapitensku traku ciljao je pravo u prečku i tako produžio Vošinu agoniju sa bele tačke.