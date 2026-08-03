Poludeli Totenhem: Sledeća meta – Kodi Gakpo!

Spursi su imali užasnu prethodnu sezonu i rešili su da ozbiljno rekonstruišu tim ovog leta. Već su potrošili 267.000.000 evra na Sandra Tonalija (Njukasl, 108.000.000 evra), Mateuša Fernandesa (Vest Hem, 99.000.000), Jan Pola van Hekea (Brajton, 60.000.000). Iz Bornmuta je bez obeštećenja stigao štoper Markos Senesi, iz Liverpula levi bek Endi Robertson, a iz Barnlija rezervni golman Martin Dubravka. Međutim, pitanje je momenta kada će londonski klub probiti granicu od 300.000.000 evra letnjeg ceha…

Najnovija meta Spursa je Liverpulov ofanzivac Kodi Gakpo. Trener Roberto de Zerbi insistira na makar jednom kapitalnom pojačanju na krilnoj poziciji. Do sada je glavna meta bio Savinjo iz Mančester Sitija, za kojeg su spremili oko 70.000.000 evra, ali sada se pojavila nova želja – Gakpo.

Ofanzivac Liverpula bi mogao da bude žrtvovan ovog leta na Enfildu.

Redsi će do kraja prelaznog roka sve karte baciti na dovođenje Bredlija Barkole, koji je nezadovoljan u Parizu i odbio je ponudu za novi ugovor. Sa Liverpulom je već duže vreme u kontaktu i čeka da se engleski klub isprsi u pregovorima sa Pari Sen Žermenom. Prvaci Evrope će za početak tražiti 170.000.000 evra za Barkolu jer su ljuti na njegovo odbijanje, ali im ne ide u prilog da zadržavaju nezadovoljnog igrača i verovatno će spustiti cenu. Uostalom, već su krenuli po Miku Godtsa iz Ajaksa kao zamenu…

Barkolin dolazak na Enfild bi otvorio vrata za odlazak Gakpoa, koji je igrao promenljivo u prošloj sezoni. Novi trener Andoni Iraola planira da na krilu koristi Iga Ekitikea kada se Francuz oporavi od teške povrede, a doveo je i španskog ofanzivca Viktora Munjoza iz Osasune kao veliko pojačanje. Tu je i mladi Rio Engumoa, za kojeg se očekuje veći prostor i minutaža, a u klubu je i dalje Federiko Kjeza, koji odbija sve ponude i želi da se nametne novom treneru.

Totenhem veruje da to može da iskoristi i da otvori pregovore o Gakpou, koji svakako neće biti jeftin. Pogotovo što ima još četiri godine ugovora.

Priča oko Savinja je i dalje aktuelna, jeftiniji je, ali prilika da se dovede igrač poput Gakpoa se neće često ukazati…