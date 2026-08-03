Preziva se Ljungberg i nada je Sirijusa, dao je i gol prvenac

Od najranijih dana je u Sirijusu, a prošlu sezonu počeo u norveškom drugoligašu Egersundu, gde je bio na pozajmici. Ovog leta se vratio u matični klub sa velikim ambicijama i krenulo mu je veoma dobro.

"Postigao sam gol ranije u kupu, ali ovo mi je prvi u prvenstvu Švedske. Dugo sam čekao na taj momenat. Sjajan osećaj posle meseci rehabilitacije i napornog rada da se vratim na teren", kaže Ljungberg.

19.00: (7,75) Halmštad (5,10) Sirijus (1,37)

Njegov put do tima Sirijusa, koji ubedljivo vodi u prvenstvu Švedske sa 11 bodova više i utakmicom manje u odnosu na Hamarbi, nije bio nimalo lak. U Egersundu je povredio kuk, pa je morao da se vrati kuću u Upsalu.

"Bio je to zaista težak period. Prvi plan je bio da idem na operaciju u Norveškoj. Mislio sam da neću moći da igram cele sezone, ali odlučili smo da nastavimo sa rehabilitacijom i sve je prošlo kako smo želeli. Ovo je bio savršen trenutak da se vratim. Ja sam iz Upsale i osećaj je prelep", priznaje Ljungberg.

Sirijus je pravi hit sezone, na 14 utakmica ima 12 pobeda i dva remija i reklo bi se da krupnim koracima ide ka tituli, poput Mjelbija prošle sezone.

"Sirijus je već neko vreme u Alsvenskan, ali nikad nije bio ovako dobar. Zabavno je videti kako u gradu raste interesovanje za fudbal. Ranije nikada nismo došli ni blizu prva tri, tako da smo napravili veliki iskorak. Ipak, ne smemo previše da se zanosimo. najbolja stvar je da se fokusiramo na naredni meč, sa Halmštadom", zaključio je Ljungberg.

Što se tiče Halmštada, situacija ne može da bude gora. Ubedljivo je poslednji sa samo sedam bodova. U prošlom kolu prekinuo je seriju poraza igrajući 1:1 na gostovanju GAIS-u, ali slaba je to uteha.

Za razliku od njih, Sirijus je bez poraza od 29. avgusta prošle godine, od tada ima niz od 19 pobeda i pet remija u prvenstvu i kupu Švedske.

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ALSVENSKAN, 15. KOLO

Subota

Heken - Kalmar 1:1 (1:1)

/Hilvenijus 24 - Keita 12/

Nedelja

Geteborg - Degerforš 2:0 (1:0)

/Larson 25p, Otoson 90+4/

Bromapojkarna - Malme 1:2 (0:0)

/Sever 77 - Hakšabanović 51, Garsija 86/

AIK - Ergrite 0:3 (0:2)

/Kristoferson 2, 23, 67/

Ponedeljak

19.00: (1,45) Đurgarden (4,50) Vasteras (7,00)

19.00: (7,75) Halmštad (5,10) Sirijus (1,37)

*** kvote su podložne promenama