Ode Tiknizjan, ali je u kasu Zvezde ubacio 5.000.000 evra odmah

Promenio je grad, državu i klub, ali ne i boje. Makar će se lako Nair Tiknizjan navići na novi ambijent, pošto je opremu Crvene zvezde zamenio za Olimpijakosovu. Grčki velikan je u ranim jutarnjim časovima tokom utorka potvrdio da je doveo reprezentativca Jermenije i to objavio na zvaničnim nalozima kluba.

Prema ranijem dogovoru, atinski crveno-beli će beogradskim platiti 5.000.000 evra na ime obeštećenja. Ako je verovati informacijama iz Rusije, pošto se šuškalo da bi levi bek mogao nazad u tamošnju Premijer ligu, jer ga je ciljao Zenitz Zvezda će taj novac dobiti odmah, a ne kroz rate, što će automatski popraviti finansijsku situaciju na stadionu „Rajko Mitić“. Osim ovih 5.000.000 evra, srpski prvak računa da će dobiti još novca ako se realizuju bonusi na osnovu broja utakmica i eventualnih trofeja, što bi moglo da znači dodatnu zaradu od 1.000.000 evra. Ali tu je i 10 odsto novca od profita od naredne prodaje.