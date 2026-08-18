Ode Tiknizjan, ali je u kasu Zvezde ubacio 5.000.000 evra odmah
Vreme čitanja: 2min | uto. 18.08.26. | 09:25
Olimpijakos predstavio levog beka
Promenio je grad, državu i klub, ali ne i boje. Makar će se lako Nair Tiknizjan navići na novi ambijent, pošto je opremu Crvene zvezde zamenio za Olimpijakosovu. Grčki velikan je u ranim jutarnjim časovima tokom utorka potvrdio da je doveo reprezentativca Jermenije i to objavio na zvaničnim nalozima kluba.
Prema ranijem dogovoru, atinski crveno-beli će beogradskim platiti 5.000.000 evra na ime obeštećenja. Ako je verovati informacijama iz Rusije, pošto se šuškalo da bi levi bek mogao nazad u tamošnju Premijer ligu, jer ga je ciljao Zenitz Zvezda će taj novac dobiti odmah, a ne kroz rate, što će automatski popraviti finansijsku situaciju na stadionu „Rajko Mitić“. Osim ovih 5.000.000 evra, srpski prvak računa da će dobiti još novca ako se realizuju bonusi na osnovu broja utakmica i eventualnih trofeja, što bi moglo da znači dodatnu zaradu od 1.000.000 evra. Ali tu je i 10 odsto novca od profita od naredne prodaje.
Izabrane vesti
Defanzivac je u ponedeljak stigao u Pirej, prošao lekarske preglede, overio saradnju na četiri godine, tokom kojih će zarađivati 1.100.000 evra po sezoni, a usput je osetio travu legendarnog Karaiskakija, na kome će uskoro igrati kao jedan od aduta Hosea Luisa Mendilibara.
Tiknizjan je drugi igrač iz Mozzart Bet Superlige koji se ovog leta preselio u Olimpijakos, u velikoj rekonstrukciji kluba iz Pireja. Pre njega je stigao golman Balša Popović iz Crvene zvezde, a u međuvremenu ekipa je ojačana potpisima Davida Karmoa iz Notingem Foresta; zajedno sa njim, jer je isti vlasnik (Evangelos Marinakis), sa Siti graunda stigli su Stefan Ortega, Žota Silva i Gustavo Sa. Na sve to valja dodati dolaske Pabla Mafea iz Majorke, Đoela Roke iz Đirone, Rema Frojlera iz Bolonje, kao i Zinedina Smajlovića iz norveškog Sandefjorda.
Tiknizjan je u dresu Crvene zvezde odigrao 54 utakmice, postigao jedan gol (onaj u Novom Pazaru), zabeležio sedam asistencija, doprineo osvajanju duple krune, a sada će sa Olimpijakosom biti učesnik grupne faze Lige Evrope.
Što se Zvezde tiče, uskoro bi trebalo da potvrdi da je zamena za Tiknizijana Mihailo Ristić, koji se vraća na Marakanu pošto mu je istekao ugovor sa Seltom.