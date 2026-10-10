OFI stari dužnik "srpskog" AEK-a
Vreme čitanja: 2min | sub. 10.10.26. | 14:11
Luka Jović predvodi napad šampiona Grčke u Atini protiv osvajača Kupa i Superkupa Grčke (18.30)
Šampion Grčke je napravio već dva kiksa ove sezone u Superligi Grčke. AEK se sa dva gostovanja, Kifisiji i Asterasu, vratio sa samo bodom, pa zaostaje za liderom Panatinaikosom koji ima maksimalan učinak
Na svom terenu tim Marka Nikolića je siguran, a novi kiks uneo bi blagi nemir u tabor žuto-crnih i znatno zakomplikovao situaciju u odbrani grčkog trona. Rival je neugodni OFI, osvajač Kupa i Superkupa Grčke (18.30), tim sa Krita koji je u predigri sezone pobedio posle penala prvaka Helena.
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Luka Jović će biti starter. Srpski napadač je postigao četiri gola u prvih pet kola šampionata i mogla bi ova sezona da mu bude najefikasnija u karijeri. Rekord nekadašnjeg fudbalera Crvene zvezde je prošla, debitantska sezona u žuto-crnom i ona u Ajntrahtu iz Frankfurta 2020/2021, koja mu je donela veliki transfer u Real. Obe sezone je imao po 17 golova u šampionatu.
18.30: (1,33) AEK (5,00) OFI (7,75)
Nikolić pred meč sa Ostrvljanima ima dilemu kome da укаže poverenje u špicu pored Jovića. Najverovatnije je da će fudbaler iz Mauritanije Abubakari Koita da bude u napadu. On je postigao po gol na dva meča svoje selekcije u kvalifikacijama za Kup afričkih nacija. U konkurenciji i još jedan Srbin u AEK-u, Mijat Gaćinović koji može da igra na više pozicija.
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Za ovaj meč, srpski stručnjak može da računa na oporavljenog desnog beka Lazarosa Rotu, dok će van stroja biti albanski golman Strakoša i mađarski napadač Barnabas Varga.
OFI je osim skalpa AEK-a u Superkupu Grčke proteklog leta, u šampionatu imao veliki trijumf nad Olimpijakosom sa 1:0, i to u Pireju. Na putu do pehara u Kupu Grčke prošle sezone, tim sa Krita je u četvrtfinalu eliminisao upravo AEK sa 1:0 u Atini, pa se može reći da su OFI veliki dužnik tima Marka Nikolića.
U prošlogodišnjem šampionatu, obe pobede AEK-a, na svom terenu sa 2:1, a u gostima sa 1:0.
GRČKA 1 – 6. KOLO
Subota
18.30: (1,33) AEK (5,00) OFI (7,75)
18.30: (2,35) Asteras (3,15) Atromitos (2,95)
Nedelja
16.00: (2,25) Iraklis (3,15) Levadijakos (3,15)
16.00: (1,90) Kifisijas (3,35) Panetolikos (3,90)
18.00: (1,53) Aris (3,80) Volos (6,00)
20.00: (2,25) Olimpijakos (3,25) Panatinaikos (3,05) MOZZART RELAX
Ponedeljak
17.00: (1,20) PAOK (6,25) Kalamata (11,0)
***kvote su podložne promenama