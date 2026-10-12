Oklop probijen, serija Smedereva prekinuta u Loznici

Loznica je koristila svaku grešku da napravi šansu, međutim, napadačima nije bio dan. Srećom po zeleno-bele jedna vrhunska akcija je prošla: desni bek Ilić je namestio loptu na levu nogu (!?) i centrirao na peterac, gde se ubacio Krstić i pogodio za 1:0.

Bilo je prilika i pre toga, pogotovo u 13. minutu kada je veliki kiks napravila odbrana Smedereva, povratna lopta ka golmanu završila je pravo u Katanićevim nogama, ali se napadač Loznice spetljao, pa mu je Mirković odbranio taj zicer.

A, čuvar mreže Oklopnika je zablistao i posle primljenog pogotka, ponovo je skinuo zicer Kataniću, koji se našao u prilici posle Čarapićevog dodavanja.

Smederevo gotovo da se nije videlo na terenu u prvom poluvremenu, dok je u drugom bilo ravnpravnije, ali u tih drugih 45 minuta bilo je mnogo manje zanimljivosti, mnogo manje šansi.

Osim poraza veliki udarac za Oklopnike je crveni karton koji je dobio Irfan Hadžić, najbolji strelac lige, koji je laktom u lice pogodio protivničkog igrača u 89. minutu, pa mu je pokazan put u svlačionicu. Tako će Smederevo barem dve utakmice biti bez pomoći udarne igle.

LOZNICA – SMEDEREVO 1:0 (1:0)

/Krstić 16/

Stadion: „Lagator“

Sudija: Marko Delibašić

Crveni karton: Hadžić (Smederevo) u 89. minutu

LOZNICA: Lakić, Ilić, Vidić, Trajkovski, Pecelj, Purtić, Krstić, Čarapić, Pantić (od 76. Hamadu), Jelenić (od 84. Mališ), Katanić (od 76. Živković).

SMEDEREVO: Mirković, Lutovac (od 57. Preradov), Kolarević, Drobnjak, Petkoski Cimbaljević, Mitrović, Džozef (od 73. Popov), Karajčić, Spiridonović, Kodžić (od 57. Milunović), Hadžić.

MOZZART BET PRVA LIGA SRBIJE - 13. KOLO

Subota

Metalac - Teleoptik 0:3 (0:1)

/Šćepović 25, Janaćković 74, Ninić 89/

Borac - Jedinstvo 3:1 (2:0)

/Popadić 26, Spasojević 27, Desančić 90 – Denzel 50/

Nedelja

Proleter 023 - Napredak 0:0

Grafičar - Javor 1:1 (1:0)

/Todosijevi 4ag - Stevanović 90+3ag/

Bor 1919 - TSC 1:4 (0:0)

/Dubakčić 70 - Milosavić 65, Nikolić 75, 79, Stojković 90+1/

Dubočica - Spartak 2:1 (1:0)

/Stojanović 14, Ela Mange 79 - Petrović 65/

Voždovac - OFK Vršac 2:0 (1:0)

/Prodanić 45, Jović 63/

Ponedeljak

Loznica - Smederevo 1:0 (1:0)

/Krstić 16/