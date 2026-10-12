Oklop probijen, serija Smedereva prekinuta u Loznici
Vreme čitanja: 2min | pon. 12.10.26. | 20:01
Zeleno-beli odbranili domaći teren, Hadžić isključen - 1:0
Trajala je pobednička serija Smedereva četiri kola. Taj niz je doveo Oklopnike u sam vrh tabele, tamo gde će se na proleće deliti ulaznice za elitu. Ali, svakoj seriji dođe kraj. Ova je okončana večeras u Loznici – 1:0.
Jedno baš slabo poluvreme skupo je koštalo Smederevce. Loznica ih je pregazila u prvih 45 minuta i samo zahvaljujući raspoloženom golmanu Nikoli Mirkoviću gosti nisu već tada otišli u debeli minus.
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Loznica je koristila svaku grešku da napravi šansu, međutim, napadačima nije bio dan. Srećom po zeleno-bele jedna vrhunska akcija je prošla: desni bek Ilić je namestio loptu na levu nogu (!?) i centrirao na peterac, gde se ubacio Krstić i pogodio za 1:0.
Bilo je prilika i pre toga, pogotovo u 13. minutu kada je veliki kiks napravila odbrana Smedereva, povratna lopta ka golmanu završila je pravo u Katanićevim nogama, ali se napadač Loznice spetljao, pa mu je Mirković odbranio taj zicer.
A, čuvar mreže Oklopnika je zablistao i posle primljenog pogotka, ponovo je skinuo zicer Kataniću, koji se našao u prilici posle Čarapićevog dodavanja.
Smederevo gotovo da se nije videlo na terenu u prvom poluvremenu, dok je u drugom bilo ravnpravnije, ali u tih drugih 45 minuta bilo je mnogo manje zanimljivosti, mnogo manje šansi.
Osim poraza veliki udarac za Oklopnike je crveni karton koji je dobio Irfan Hadžić, najbolji strelac lige, koji je laktom u lice pogodio protivničkog igrača u 89. minutu, pa mu je pokazan put u svlačionicu. Tako će Smederevo barem dve utakmice biti bez pomoći udarne igle.
LOZNICA – SMEDEREVO 1:0 (1:0)
/Krstić 16/
Stadion: „Lagator“
Sudija: Marko Delibašić
Crveni karton: Hadžić (Smederevo) u 89. minutu
LOZNICA: Lakić, Ilić, Vidić, Trajkovski, Pecelj, Purtić, Krstić, Čarapić, Pantić (od 76. Hamadu), Jelenić (od 84. Mališ), Katanić (od 76. Živković).
SMEDEREVO: Mirković, Lutovac (od 57. Preradov), Kolarević, Drobnjak, Petkoski Cimbaljević, Mitrović, Džozef (od 73. Popov), Karajčić, Spiridonović, Kodžić (od 57. Milunović), Hadžić.
MOZZART BET PRVA LIGA SRBIJE - 13. KOLO
Subota
Metalac - Teleoptik 0:3 (0:1)
/Šćepović 25, Janaćković 74, Ninić 89/
Borac - Jedinstvo 3:1 (2:0)
/Popadić 26, Spasojević 27, Desančić 90 – Denzel 50/
Nedelja
Proleter 023 - Napredak 0:0
Grafičar - Javor 1:1 (1:0)
/Todosijevi 4ag - Stevanović 90+3ag/
Bor 1919 - TSC 1:4 (0:0)
/Dubakčić 70 - Milosavić 65, Nikolić 75, 79, Stojković 90+1/
Dubočica - Spartak 2:1 (1:0)
/Stojanović 14, Ela Mange 79 - Petrović 65/
Voždovac - OFK Vršac 2:0 (1:0)
/Prodanić 45, Jović 63/
Ponedeljak
Loznica - Smederevo 1:0 (1:0)
/Krstić 16/